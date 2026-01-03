Zadovoljna.si
Paparazzi v centru Zagreba
Plašč v barvi vina bo hit letošnjega leta

N. Č.
03. 01. 2026 04.00
0

V času, ko vladajo nizke temperature, najbolj do izraza prihajajo lepe bunde in dolgi zimski plašči. Letos so še posebej priljubljene puhovke, teddy bunde in dolgi krzneni plašči, ki nas ščitijo pred mrazom, hkrati pa navdihujejo z modnim izrazom in osebnostjo.

V uredništvu Žena.hr so se to zimo sprehajali po ulicah Zagreba in med množico opazili gospo, katere stajling je dokazal, da so leta res zgolj številka in da nikoli ni prepozno, da sledite aktualnim modnim trendom.

Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba
Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba

Kako je bila oblečena gospa, ki je pritegnila vse poglede?

FOTO: Pavao Bobinac - Dosadni Fotograf

V središču pozornosti je bila gospa, ki je v zimskem jutru zasijala s svojim izstopajočim outfitom. V ospredju njenega videza je bila čudovita rdeča puhovka v intenzivni barvi vina, ki je delovala kot prava modna izjava in osvežitev na ulicah mesta.

Ta voluminozna jakna je bila videti topla in udobna, a hkrati povsem v skladu z modnimi trendi sezone, ki puhovke in prešite jakne postavlja v ospredje zimskih kombinacij. Pod njo je gospa nosila elegantno temno obleko ali krilo, ki je dodalo nežno silhueto celotnemu videzu in uravnotežilo robustnost jakne.

Njena izbira dodatkov je prav tako izstopala: izbrala je črne gležnjarje z robustnim podplatom, minimalistična torbica in diskretni modni dodatki pa so še dodatno poudarili njen prefinjen modni okus. Celoten stajling je izžareval urbano samozavest in sproščenost, zaradi česar je gospa takoj pritegnila številne poglede in navdušila mimoidoče.

Vir: zena.net.hr

