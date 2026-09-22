Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Superge
Moda

Superge, ki jih bomo to jesen videvale povsod

N. Č.
22. 09. 2026 04.00
0

Če ste mislili, da so retro superge le še en minljiv trend, razmislite še enkrat. To jesen so namreč med najbolj zaželenimi modnimi kosi, modni navdušenci pa jih kombinirajo tako s kavbojkami kot tudi z oblekami in krili. Trend, ki združuje udobje in slog, je osvojil modne prestolnice po vsem svetu.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Jesen je čas, ko superge znova stopijo v ospredje. Po lahkotnih sandalih in natikačih pridejo na vrsto modeli, ki se odlično podajo k prehodnim jaknam, pleteninam in kavbojkam. Letos modne smernice narekujejo nekoliko drugačen pristop kot v preteklih sezonah. 

Trenč plašč, ki bo letos kraljeval v jesenskih garderobah
Preberi še
Trenč plašč, ki bo letos kraljeval v jesenskih garderobah

Če smo še nedavno prisegale na izrazito robustne superge, so zdaj v ospredju vitkejši in bolj prefinjeni modeli z retro pridihom. Modni strokovnjaki med največje trende jeseni 2026 uvrščajo prav retro superge iz brušenega usnja, ki jih videvamo tako na ulicah kot tudi družbenih omrežjih.

Mini krilo se vrača: tako ga bomo nosile to jesen
Preberi še
Mini krilo se vrača: tako ga bomo nosile to jesen

Kakšne superge bomo nosile letošnjo jesen?

V ospredje prihajajo nizki retro modeli, navdihnjeni z modnimi ikonami sedemdesetih, osemdesetih in devetdesetih let. Značilni so ozki kroji, tanjši podplati in umirjeni jesenski odtenki, kot so rjava, bordo, bež, olivno zelena in temno modra. Posebej priljubljeni so modeli iz brušenega usnja, ki se odlično ujemajo z jesensko garderobo in delujejo nekoliko bolj elegantno kot klasične športne superge.

Modni poznavalci ugotavljajo, da se trend odmika od masivnih 'chunky' superg, ki so prevladovale zadnjih nekaj let. Namesto njih prihajajo lahkotnejši modeli, ki jih lahko brez težav nosimo tako v službi kot v prostem času. Zaradi svoje preprostosti se podajo skoraj vsem stilom oblačenja, zato jih številne ženske že uvrščajo med nepogrešljive jesenske kose.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj obožujemo retro superge?

Eden glavnih razlogov za njihovo priljubljenost je brezčasnost. Retro superge niso vezane na eno sezono, zato jih lahko nosimo več let. Njihov precej preprost dizajn omogoča enostavno kombiniranje, hkrati pa celotni opravi doda pridih sproščene elegance. Prav zato jih modne navdušenke pogosto izberejo namesto bolj trendovskih modelov, ki hitro pridejo in odidejo.

Krilo, ki podaljša postavo in pristaja skoraj vsaki ženski
Preberi še
Krilo, ki podaljša postavo in pristaja skoraj vsaki ženski

Pomemben razlog je tudi udobje. Retro modeli so običajno lažji, manj robustni in bolj prilagodljivi za vsakodnevno nošenje. Poleg tega se odlično podajo aktualnim jesenskim trendom, med katerimi izstopajo brušeno usnje, temno džins blago, trenčkoti in strukturirani blazerji. Prav zaradi te vsestranskosti so postali eden najbolj zaželenih modnih kosov letošnje jeseni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako letos kombinirati retro superge?

Retro superge najlažje vključimo v vsakdanje kombinacije. Odlično se podajo k ravnim ali širokim kavbojkam, beli majici in jakni iz brušenega usnja, ki velja za enega največjih jesenskih trendov. Za nekoliko bolj eleganten videz jih lahko kombiniramo s plise krilom, pletenim puloverjem in dolgim trenčkotom.

To je barvna kombinacija, ki bo zaznamovala jesen 2026
Preberi še
To je barvna kombinacija, ki bo zaznamovala jesen 2026

Ljubiteljice sodobnega minimalizma jih lahko nosijo tudi s hlačami na rob in strukturiranim blazerjem. Prav ta kontrast med športnim in elegantnim ustvarja videz, ki ga letos videvamo povsod. Če želite slediti trendom, izberite model v rjavem ali bordo odtenku, saj sta to med najbolj priljubljenima jesenskima barvama leta 2026.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
moda superge retro superge jesen 2026 trendi 2026
Moda

Krilo, ki podaljša postavo in pristaja skoraj vsaki ženski

Zadovoljna.si Trendovske superge letošnje pomladi
Zadovoljna.si Usnjene hlače, ki jih to jesen obožujemo vse
Zadovoljna.si To so glavni modni trendi za leto 2025
Zadovoljna.si To je trenutno najbolj iskan model balerink
Zadovoljna.si Vroči modni trend, ki se ga poslužujejo številne zvezdnice
Zadovoljna.si Takšne superge nosimo to pomlad
Zadovoljna.si Krila, ki se jim to pomlad ne bomo mogle upreti
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1966