Superge, ki jih bomo to jesen videvale povsod

Jesen je čas, ko superge znova stopijo v ospredje. Po lahkotnih sandalih in natikačih pridejo na vrsto modeli, ki se odlično podajo k prehodnim jaknam, pleteninam in kavbojkam. Letos modne smernice narekujejo nekoliko drugačen pristop kot v preteklih sezonah.

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Če smo še nedavno prisegale na izrazito robustne superge, so zdaj v ospredju vitkejši in bolj prefinjeni modeli z retro pridihom. Modni strokovnjaki med največje trende jeseni 2026 uvrščajo prav retro superge iz brušenega usnja, ki jih videvamo tako na ulicah kot tudi družbenih omrežjih.

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Kakšne superge bomo nosile letošnjo jesen?

V ospredje prihajajo nizki retro modeli, navdihnjeni z modnimi ikonami sedemdesetih, osemdesetih in devetdesetih let. Značilni so ozki kroji, tanjši podplati in umirjeni jesenski odtenki, kot so rjava, bordo, bež, olivno zelena in temno modra. Posebej priljubljeni so modeli iz brušenega usnja, ki se odlično ujemajo z jesensko garderobo in delujejo nekoliko bolj elegantno kot klasične športne superge. Modni poznavalci ugotavljajo, da se trend odmika od masivnih 'chunky' superg, ki so prevladovale zadnjih nekaj let. Namesto njih prihajajo lahkotnejši modeli, ki jih lahko brez težav nosimo tako v službi kot v prostem času. Zaradi svoje preprostosti se podajo skoraj vsem stilom oblačenja, zato jih številne ženske že uvrščajo med nepogrešljive jesenske kose.

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Zakaj obožujemo retro superge?

Eden glavnih razlogov za njihovo priljubljenost je brezčasnost. Retro superge niso vezane na eno sezono, zato jih lahko nosimo več let. Njihov precej preprost dizajn omogoča enostavno kombiniranje, hkrati pa celotni opravi doda pridih sproščene elegance. Prav zato jih modne navdušenke pogosto izberejo namesto bolj trendovskih modelov, ki hitro pridejo in odidejo.

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Pomemben razlog je tudi udobje. Retro modeli so običajno lažji, manj robustni in bolj prilagodljivi za vsakodnevno nošenje. Poleg tega se odlično podajo aktualnim jesenskim trendom, med katerimi izstopajo brušeno usnje, temno džins blago, trenčkoti in strukturirani blazerji. Prav zaradi te vsestranskosti so postali eden najbolj zaželenih modnih kosov letošnje jeseni.

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Kako letos kombinirati retro superge?

Retro superge najlažje vključimo v vsakdanje kombinacije. Odlično se podajo k ravnim ali širokim kavbojkam, beli majici in jakni iz brušenega usnja, ki velja za enega največjih jesenskih trendov. Za nekoliko bolj eleganten videz jih lahko kombiniramo s plise krilom, pletenim puloverjem in dolgim trenčkotom.

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Ljubiteljice sodobnega minimalizma jih lahko nosijo tudi s hlačami na rob in strukturiranim blazerjem. Prav ta kontrast med športnim in elegantnim ustvarja videz, ki ga letos videvamo povsod. Če želite slediti trendom, izberite model v rjavem ali bordo odtenku, saj sta to med najbolj priljubljenima jesenskima barvama leta 2026.

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