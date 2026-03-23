Sandali, ki še vedno delijo modni svet

N. Č.
23. 03. 2026 04.00
0

V ospredje modnih smernic ponovno prihajajo sandali, ki že od nekdaj delijo modni svet. Medtem ko eni prisegajo na njihovo praktičnost in udobje, jih drugi težje vključijo v svoj slog. A prav takšni kosi pogosto doživijo največje vrnitve – in leto 2026 ni izjema.

Ribiški sandali so eden tistih kosov, ki že desetletja sprožajo različna mnenja. S svojo prepoznavno zaprto obliko in prepletenimi trakovi spominjajo na obutev, ki je bila nekoč namenjena predvsem funkcionalnosti, danes pa jo modni svet vse pogosteje interpretira na sodoben način. Podobno kot cokli so tudi ribiški sandali dolgo veljali za nekoliko staromodne, a prav ta retro pridih jim danes daje poseben čar.

Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
Preberi še
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti

Zakaj obožujemo ribiške sandale?

Zdi se, da se ribiški sandali v zadnjih sezonah vztrajno vračajo v modo, pri čemer jih modne hiše in vplivneži predstavljajo v prenovljenih različicah. Od minimalističnih usnjenih modelov do drznejših platform – njihova vsestranskost omogoča, da jih vključimo v različne stile, ne glede na to, ali prisegamo na eleganco ali sproščeno estetiko.

Nekoč osovražena obutev se vrača v modo
Preberi še
Nekoč osovražena obutev se vrača v modo

Kako v letu 2026 kombinirati ribiške sandale?

Ribiški sandali v letu 2026 dobivajo sodoben preobrat, ki omogoča enostavno kombiniranje z vsakodnevnimi kosi. Odlično se podajo k lahkotnim poletnim oblekam, še posebej v nevtralnih ali pastelnih tonih, kjer ustvarijo zanimiv kontrast med robustno obutvijo in nežnimi materiali. Prav tako jih lahko kombiniramo z lanenimi hlačami ali širšimi kroji, ki poudarijo sproščen, a premišljen videz.

Edine hlače, ki jih potrebujemo to poletje
Preberi še
Edine hlače, ki jih potrebujemo to poletje

Za bolj drzne modne kombinacije jih lahko vključimo tudi v urbane stajlinge, na primer z jeans kratkimi hlačami ali midi krili. V tem primeru ribiški sandali delujejo kot statement kos, ki celotnemu videzu doda karakter. Ključno je ravnovesje – ker so sami po sebi precej izraziti, jih je najbolje kombinirati z bolj preprostimi in čistimi linijami oblačil.

Kje najdemo najlepše ribiške sandale za letošnjo sezono?

Ponudba ribiških sandalov za leto 2026 je izjemno raznolika, saj so jih v svoje kolekcije vključile tako luksuzne modne hiše (The Row, Celine) kot dostopnejše znamke (Mango, Zara in H&M), poroča Tportal. Posebej priljubljeni so modeli iz kakovostnega usnja v naravnih odtenkih, kot so črna, rjava in bež, ki omogočajo enostavno kombiniranje in dolgotrajno uporabo, še dodajajo.

Kavbojke iz 70. let bodo hit tudi v letu 2026
Preberi še
Kavbojke iz 70. let bodo hit tudi v letu 2026

Hkrati pa se pojavljajo tudi sodobnejše različice z debelejšimi podplati, kovinskimi detajli ali celo barvnimi poudarki, ki nagovarjajo tiste, ki želijo izstopati. Ne glede na izbiro pa ostaja dejstvo, da ribiški sandali tudi letos ostajajo eden najbolj razdeljujočih, a hkrati najbolj zanimivih modnih trendov sezone.

Vir: tportal.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Sandali, ki so jih na podelitvi oskarjev nosile kar tri zvezdnice

