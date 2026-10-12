To je plašč, ki ga bomo to jesen videvali povsod

Črni plašči so klasika, bež modeli ostajajo priljubljeni, a to jesen je v ospredje stopila še ena barva. Rjava v vseh svojih različicah, od karamele in konjaka do čokolade in kostanja, je postala eden najbolj zaželenih jesenskih trendov.
Rjav plašč deluje prefinjeno, obenem pa je dovolj nevtralen, da ga lahko nosimo skoraj vsak dan.
Kateri jesenski modni kos letos ne sme manjkati v vaši omari?
Zakaj so rjavi plašči tako priljubljeni?
Modni strokovnjaki že nekaj sezon opažajo močan povratek toplih zemeljskih tonov. Rjava deluje mehkeje kot črna, hkrati pa ustvarja občutek elegance in urejenosti.
Njena prednost je tudi vsestranskost. Odlično se ujema z belimi, kremnimi, sivimi, črnimi in bordo odtenki, ki so tudi sicer med najbolj priljubljenimi jesenskimi barvami.
Najlepše kombinacije za vsak dan
Rjav plašč boste najlažje nosili z:
svetlimi kavbojkami,
pletenim puloverjem v kremni barvi,
škornji do kolen,
širokimi hlačami,
belimi športnimi copati,
pletenimi oblekami.
Prav zaradi te prilagodljivosti je postal eden najbolj uporabnih kosov letošnje jesenske garderobe.
Kateri model izbrati?
Najbolj priljubljeni so:
Dolg raven plašč
Minimalističen kroj, ki deluje elegantno in ga je mogoče nositi tako v službo kot v prostem času.
Plašč s pasom
Poudari silhueto in ustvari ženstven videz. Še posebej lepo se poda k oblekam in škornjem.
Oversize model
Sproščen kroj ostaja zelo priljubljen. Modne navdušenke ga rade kombinirajo s kavbojkami, pleteninami in mokasini.
Najlepši odtenki rjave
Čeprav je izbira odvisna od osebnega sloga, bodo to jesen še posebej priljubljeni:
čokoladno rjava,
konjak rjava,
karamela,
kostanjeva rjava,
temna espresso rjava.
Prav čokoladni odtenki ustvarjajo najbolj razkošen videz in so hkrati izjemno preprosti za kombiniranje.
Kos, ki ga boste nosili še vrsto sezon
Modni trendi prihajajo in odhajajo, vendar je kakovosten rjav plašč eden tistih kosov, ki ostane relevanten leta. Zaradi svoje brezčasnosti predstavlja odlično naložbo za jesensko garderobo, hkrati pa poskrbi za eleganten videz brez veliko truda.
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