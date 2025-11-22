Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Moda
Moda

Plašč, ki bo letošnjo zimo nepogrešljiv

N. Č.
22. 11. 2025 04.00
0

Rjavi plašči izžarevajo toplino in subtilno eleganco, zato so odlična alternativa črnim modelom, ki pogosto prevladujejo v zimskih kolekcijah. So klasika, ki nikoli ne gre iz mode.

Rjavi plašči bodo pravi modni hit letošnje sezone. Ta klasična, a sodobna možnost je postala kos, ki ga morate imeti za vse, ki želite biti videti elegantno in hkrati ostati v trendu. Rjavi plašči izžarevajo toplino in subtilno eleganco, zato so odlična alternativa črnim modelom, ki pogosto prevladujejo v zimskih kolekcijah. Zaradi svoje univerzalne privlačnosti so brezčasna izbira, ki nikoli ne gre iz mode.

Popolna jesenska kombinacija, ki še vedno navdušuje
Preberi še
Popolna jesenska kombinacija, ki še vedno navdušuje

Zakaj obožujemo rjave plašče?

Ena največjih prednosti rjavih plaščev je njihova vsestranskost. Ne glede na odtenek rjave, od bogatih čokoladnih tonov do nežnih bež različic, jih je preprosto kombinirati s skoraj vsemi barvami. 

Denim krila, ki jih bomo nosile tudi pozimi
Preberi še
Denim krila, ki jih bomo nosile tudi pozimi

Odlično se podajo k nevtralnim odtenkom, kot so bela, siva ali kremna, za drznejši videz pa jih lahko nosite z živahnimi toni, kot so rdeča, zelena ali modra. Poleg tega se rjavi plašči odlično podajo tako k ležernim kot elegantnim kombinacijam, zato bodo enako dobro videti tako s kavbojkami in supergami kot z obleko in škornji s peto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izjemno praktični

Rjavi plašči so poleg tega, da so estetsko privlačni, tudi izjemno praktični. Njihova sposobnost "zlivanja" z ostalo garderobo olajša vsakodnevno oblačenje, medtem ko odtenek rjave daje zimskim oblačilom dodatno toplino in mehkobo. Prav tako so rjavi toni pogosto videti razkošno, zato bo že najpreprostejši kroj dal vtis prefinjenosti.

Usnjene hlače, ki jih to jesen obožujemo vse
Preberi še
Usnjene hlače, ki jih to jesen obožujemo vse

Od klasičnih ravnih modelov s pasom do oversize krojev ali elegantnih plaščev z dvojnim zapenjanjem, rjavi plašči odlično pristajajo vsakemu stilu. So naložba, ki vam bo služila še leta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
moda plašč rjav rjav plašč zima 2025
SORODNI ČLANKI
Zimski pulover, brez katerega to sezono ne bo šlo

Zimski pulover, brez katerega to sezono ne bo šlo

To so hlače, ki so odlična alternativa kavbojkam

To so hlače, ki so odlična alternativa kavbojkam

Je to najlepša usnjena jakna letošnjega leta?

Je to najlepša usnjena jakna letošnjega leta?

Denim krila, ki jih bomo nosile tudi pozimi

Denim krila, ki jih bomo nosile tudi pozimi

Kakšne plašče bomo nosile letošnjo zimo?

Kakšne plašče bomo nosile letošnjo zimo?

Modni komplet, ki ga še dolgo ne bomo pozabile

Modni komplet, ki ga še dolgo ne bomo pozabile

Jesenska klasika, ki jo bomo nosile tudi pozimi

Jesenska klasika, ki jo bomo nosile tudi pozimi

Jerneja P. Zhembrovskyy: Moda, ki slavi karakter in pristnost

Jerneja P. Zhembrovskyy: Moda, ki slavi karakter in pristnost

Popolna jesenska kombinacija, ki še vedno navdušuje

Popolna jesenska kombinacija, ki še vedno navdušuje

Manj kot leto po ločitvi v drzni opravi pokazala 'preveč'

Manj kot leto po ločitvi v drzni opravi pokazala 'preveč'

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
V Bruslju 10.000 kmetov, policija odgovorila s solzivcem in vodnim topom
V Bruslju 10.000 kmetov, policija odgovorila s solzivcem in vodnim topom
šport
Zlatko Zahović o reprezentanci: To ni vprašanje zame
Zlatko Zahović o reprezentanci: To ni vprašanje zame
popin
Na ogled zadnje pismo škotske kraljice Marije: napisano tik pred usmrtitvijo
Na ogled zadnje pismo škotske kraljice Marije: napisano tik pred usmrtitvijo
tv oddaje
Zaljubljena Nina Radi: Lahko rečem, da sem končno srečna
Zaljubljena Nina Radi: Lahko rečem, da sem končno srečna
Vizita.si
Zato ne zmorete shujšati
Zato ne zmorete shujšati
Okusno.je
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Zadovoljna.si
Nenadna smrt igralca, novico sporočila njegova žena
Nenadna smrt igralca, novico sporočila njegova žena
Moskisvet.com
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Bibaleze.si
Nova božična fotografija kraljevske družine
Nova božična fotografija kraljevske družine
Cekin.si
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Dominvrt.si
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Vizita.si
10 živil, ki lahko izboljšajo vaš spanec
10 živil, ki lahko izboljšajo vaš spanec
RUBRIKE:

Novice Trači Moda Lepota Šport in zdravje Osebna rast in odnosi Intervju Potovanja Kraljevo Oddaje
Zadovoljna.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1332