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Moda

To je plašč, ki ga bomo to zimo nosile namesto črnega

N. Č.
30. 10. 2026 04.00
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Če bi morale modne navdušenke izbrati en sam plašč za letošnjo zimo, bi se mnoge odločile za rjavega. Eleganten, brezčasen in presenetljivo vsestranski kos osvaja ulice evropskih modnih prestolnic.

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Črni plašč ostaja klasika, ki nikoli ne gre iz mode, vendar ima letos resnega tekmeca. Na ulicah Milana, Pariza, Kopenhagna in Londona vse pogosteje opažamo dolge rjave plašče, ki delujejo nekoliko mehkeje, topleje in bolj prefinjeno od svojih črnih različic.

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Modni navdušenci prisegajo predvsem na odtenke čokolade, espressa, konjaka in lešnika. Gre za barve, ki se odlično podajo jesenski in zimski garderobi ter ustvarijo eleganten videz brez pretirane strogosti.

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Zakaj je rjav plašč postal tako priljubljen?

Eden glavnih razlogov je njegova vsestranskost. Čeprav mnogi menijo, da se črna poda k vsemu, je rjava pogosto celo bolj hvaležna za kombiniranje.

Odlično se ujema z:

kremnimi pleteninami,

svetlimi kavbojkami,

bordo dodatki,

sivimi poslovnimi kosi,

semišem,

živalskimi vzorci.

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Prav zaradi tega ga modne navdušenke nosijo tako v službo kot ob sproščenih vikendih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prevladujejo dolge različice

Med najbolj zaželenimi modeli trenutno prevladujejo dolgi plašči, ki segajo pod kolena ali celo do gležnjev. Tak kroj deluje elegantno, podaljša postavo in vsakemu videzu doda pridih prestiža.

Posebej priljubljeni so modeli z izrazitim pasom, ki poudarijo silhueto, ter nekoliko širši kroji, ki omogočajo plastenje debelejših pletenin.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Modni trik, zaradi katerega boste videti bolj urejeno

Stilistke pogosto poudarjajo, da en sam kakovosten plašč lahko povzdigne celotno garderobo. Tudi povsem preprosta kombinacija kavbojk, puloverja in škornjev je videti bolj premišljena, če jo dopolni dolg rjav plašč.

Prav zato se številne ženske letos odločajo za ta kos namesto za nakup več različnih jaken.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako ga nositi to zimo?

Najbolj modne kombinacije vključujejo:

Rjav plašč + bordo dodatki

Ena največjih modnih kombinacij letošnje sezone.

Rjav plašč + svetel pleteni komplet

Ustvari mehkejši in zelo prefinjen videz.

Rjav plašč + visoki škornji

Kombinacija, ki je videti elegantno ne glede na leta.

Rjav plašč + široke hlače

Popolna izbira za ljubiteljice sodobnega mestnega stila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kos, ki ga boste nosile več sezon

Trendi prihajajo in odhajajo, toda dolg rjav plašč ima vse lastnosti dobrega modnega nakupa. Je eleganten, nosljiv in dovolj brezčasen, da ga boste brez težav oblekle tudi prihodnje leto.

Zato ne preseneča, da ga modne navdušenke že zdaj uvrščajo med ključne kose zime 2026.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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Moda

To je jakna, ki jo modne navdušenke nosijo namesto plašča

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