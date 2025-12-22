Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba

V uredništvu Žena.hr so opazili mladenko v popolnem zimskem stajlingu, ki s svojo kombinacijo dokazuje, da je prav vsak detajl pomemben za končni videz. Nosila je dolg rjav plašč, ki objame postavo in ponuja tako toplino kot eleganco s svojo brezčasno barvo in čistimi linijami.

Rjava kot osnovna barva daje občutek luksuza in zemeljske sofisticiranosti, kar je v zimskih outfitih še posebej cenjeno, saj dobro deluje tako za dnevne opravke kot za večerne priložnosti. Celoten videz je popestrila z rdečim šalom, ki je postal glavni modni poudarek kombinacije.