Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba

V uredništvu Žena.hr so opazili mladenko v popolnem zimskem stajlingu, ki s svojo kombinacijo dokazuje, da je prav vsak detajl pomemben za končni videz. Nosila je dolg rjav plašč, ki objame postavo in ponuja tako toplino kot eleganco s svojo brezčasno barvo in čistimi linijami.
Rjava kot osnovna barva daje občutek luksuza in zemeljske sofisticiranosti, kar je v zimskih outfitih še posebej cenjeno, saj dobro deluje tako za dnevne opravke kot za večerne priložnosti. Celoten videz je popestrila z rdečim šalom, ki je postal glavni modni poudarek kombinacije.
Zakaj so plašči osrednji modni kos praktično vsake zime?
Plašči niso le zaščita pred mrazom, temveč tudi izhodišče vsakega zimskega stajlinga, saj lahko z enim kosom izrazimo osebni stil. Dolgi plašči, še posebej v klasičnih tonih, kot sta rjava ali črna, delujejo brezčasno in se prilegajo skoraj vsaki priložnosti, hkrati pa omogočajo slojenje z drugimi kosi, kar je v hladnih mesecih ključnega pomena.
Zakaj so rdeči šali oziroma rdeči modni dodatki letos tak hit?
Rdeča barva ponovno kraljuje kot trend zimskih dodatkov, saj prinaša energijo in kontrast v sicer nevtralne garderobe. Rdeči šali in drugi rdeči modni dodatki lahko popestrijo vsak outfit ter ga naredijo bolj opaznega in polnega življenja.
Ta močna barva deluje kot popoln kontrast zimskim plaščem in jaknam v običajno nevtralnih barvah ter doda toplino videzu, kar je še posebej privlačno v sivih, mrzlih dneh.
Vir: zena.net.hr
