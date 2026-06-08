Nekoč je bila rezervirana za jesen, letos jo bomo nosile poleti

Rjava barva je letos zavzela modni svet z močjo, ki je še pred kratkim nismo pričakovale. Po poročanju Tportala je postala rjava eden najbolj vročih trendov poletja 2026, pri čemer še posebej izstopajo rjave obleke, ki so preplavile modne piste, ulice in družbena omrežja.

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Zakaj rjava barva ni več rezervirana samo za jesen?

Rjava barva je letos doživela preporod predvsem zato, ker se odlično ujema z zagorelo poltjo in naravnim poletnim sijajem kože. Po poročanju Tportala so oblikovalci ugotovili, da rjava v poletnih kolekcijah deluje presenetljivo sveže, še posebej v kombinaciji z lahkotnimi, zračnimi materiali. Namesto da bi delovala težko, kot smo bili vajeni v jesenskih mesecih, rjava v poletnih tonih deluje mehko, svetlo in izjemno ženstveno.

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Drugi razlog za njen vzpon je trend naravnih, zemeljskih barv, ki že nekaj sezon prevladuje v modi. Rjava se popolnoma ujema z minimalističnimi kroji, nevtralnimi dodatki in sproščenim poletnim stilom, ki ga obožujejo tako modne influencerke kot oblikovalci. Postala je barva, ki simbolizira toplino, eleganco in sodobno preprostost – vse, kar potrebujemo v vročih mesecih.

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Kako bomo letošnje poletje nosile rjave obleke?

Rjave obleke bodo to poletje kraljevale v vseh možnih izvedbah – od lahkotnih slip oblek do strukturiranih mini krojev. Poletni trend narekuje kombiniranje rjave z naravnimi materiali, kot so rafija, juta in usnje v svetlih tonih. To ustvari videz, ki je hkrati sproščen in izjemno eleganten, popoln za mestne sprehode, večerne izhode ali dopustniške večerje ob morju.

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Po poročanju Tportala bodo modne navdušenke rjavo nosile tudi v bolj glamuroznih različicah – s kovinskimi dodatki, zlatim nakitom in visokimi sandali. Rjava barva se namreč odlično poda tako k dnevnim kot večernim stajlingom, zato je idealna izbira za vse, ki želijo izstopati, a ostati zvesti nevtralni paleti. Letos je rjava barva preprosto nepogrešljiva.

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