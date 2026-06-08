Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Trendi - ig
Moda

Nekoč je bila rezervirana za jesen, letos jo bomo nosile poleti

N. Č.
08. 06. 2026 04.00
0

Rjava barva je tradicionalno veljala za tipično jesenski odtenek, povezan s toplino, zemeljskimi toni in umirjenostjo. A letošnje leto je prineslo popoln preobrat. Zdi se, da jo bomo nosile že v poletnih mesecih.

Rjava barva je letos zavzela modni svet z močjo, ki je še pred kratkim nismo pričakovale. Po poročanju Tportala je postala rjava eden najbolj vročih trendov poletja 2026, pri čemer še posebej izstopajo rjave obleke, ki so preplavile modne piste, ulice in družbena omrežja.

Zračne hlače, ki bodo hit letošnjega poletja
Preberi še
Zračne hlače, ki bodo hit letošnjega poletja

Zakaj rjava barva ni več rezervirana samo za jesen?

Rjava barva je letos doživela preporod predvsem zato, ker se odlično ujema z zagorelo poltjo in naravnim poletnim sijajem kože. Po poročanju Tportala so oblikovalci ugotovili, da rjava v poletnih kolekcijah deluje presenetljivo sveže, še posebej v kombinaciji z lahkotnimi, zračnimi materiali. Namesto da bi delovala težko, kot smo bili vajeni v jesenskih mesecih, rjava v poletnih tonih deluje mehko, svetlo in izjemno ženstveno.

Espadrile, ki bodo hit letošnjega poletja
Preberi še
Espadrile, ki bodo hit letošnjega poletja

Drugi razlog za njen vzpon je trend naravnih, zemeljskih barv, ki že nekaj sezon prevladuje v modi. Rjava se popolnoma ujema z minimalističnimi kroji, nevtralnimi dodatki in sproščenim poletnim stilom, ki ga obožujejo tako modne influencerke kot oblikovalci. Postala je barva, ki simbolizira toplino, eleganco in sodobno preprostost – vse, kar potrebujemo v vročih mesecih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako bomo letošnje poletje nosile rjave obleke?

Rjave obleke bodo to poletje kraljevale v vseh možnih izvedbah – od lahkotnih slip oblek do strukturiranih mini krojev. Poletni trend narekuje kombiniranje rjave z naravnimi materiali, kot so rafija, juta in usnje v svetlih tonih. To ustvari videz, ki je hkrati sproščen in izjemno eleganten, popoln za mestne sprehode, večerne izhode ali dopustniške večerje ob morju.

Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
Preberi še
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje

Po poročanju Tportala bodo modne navdušenke rjavo nosile tudi v bolj glamuroznih različicah – s kovinskimi dodatki, zlatim nakitom in visokimi sandali. Rjava barva se namreč odlično poda tako k dnevnim kot večernim stajlingom, zato je idealna izbira za vse, ki želijo izstopati, a ostati zvesti nevtralni paleti. Letos je rjava barva preprosto nepogrešljiva.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: tportal.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
moda rjava rjava obleka poletje 2026 rjava barva trendi 2026
Zadovoljna.si Torbice, ki jih bomo oboževale to sezono
Dominvrt.si Vrača se najbolj prikupen trend v notranjem oblikovanju
Zadovoljna.si Plašči, ki bodo to sezono absolutni hit
24ur.com Pomlad in poletje v znamenju nostalgije, glamurja in narave
Zadovoljna.si Trije poletni kosi, ki jih bomo nosile tudi jeseni
Zadovoljna.si Hlače, ki jih bomo nosile letošnje poletje
Zadovoljna.si Jeseni se vrača ta trend!
Priporoča
  • Grill KW26 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW26 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW26 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW26 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW26 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW26 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW26 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW26 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW26 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW26 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW26 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW26 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW26 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW26 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW26 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW26 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW26 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW26 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW26 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW26 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1762