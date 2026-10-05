Ljubljančanka v usnjeni jakni, ki jo želimo imeti vse

Jesen je v Ljubljano prinesla prve slojevite videze, mehke pletenine, široke kavbojke in predvsem en kos, ki ga videvamo na vsakem koraku. Med sprehodom po mestnem središču smo opazili nekaj navdihujočih jesenskih kombinacij, največ pozornosti pa je pritegnila rjava usnjena jakna, ki se zdi nepogrešljiv kos letošnje sezone.

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V objektiv smo ujeli tri modne trenutke, ki dokazujejo, da Ljubljančanke tudi letos odlično obvladajo jesensko ulično modo.

icon-expand Moda v Mestu FOTO: Zadovoljna.si

Rjava usnjena jakna in široke hlače sta nepremagljiva kombinacija

Na prvi fotografiji je največ pozornosti ukradla rjava usnjena jakna nekoliko širšega kroja. Gre za kos, ki deluje sproščeno, a hkrati zelo elegantno. Kombinirana je bila s temnejšimi odtenki oblačil in širokimi hlačami, kar ustvarja videz, ki je hkrati sodoben in brezčasen. Takšna jakna je odlična izbira za prehodno obdobje, saj jo lahko nosimo s športnimi copati, mokasini ali gležnjarji. Prav njena vsestranskost je razlog, da jo modne navdušenke to jesen obožujejo.

Živahen pulover, ki poživi preprost videz

Na drugi fotografiji nas je navdušila kombinacija svetlih širokih kavbojk in živahnega modrega puloverja. Gre za stajling, ki dokazuje, da za dober vtis ni treba posegati po zapletenih modnih kombinacijah. Široke kavbojke ostajajo eden najbolj priljubljenih krojev letošnje jeseni, medtem ko intenzivni modri odtenki prinašajo dobrodošlo osvežitev med značilnimi jesenskimi barvami. Celoten videz deluje sproščeno, a zelo urejeno.

icon-expand Moda v Mestu FOTO: Zadovoljna.si

Klasična kombinacija, ki vedno deluje

Tretja fotografija prikazuje odličen primer minimalistične jesenske mode. Črn oprijet zgornji del, svetlejše kavbojke ravnega kroja in preprosti športni copati ustvarjajo videz, ki ga je mogoče posnemati brez večjega truda.

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Prav takšne kombinacije pogosto opazimo na mestnih ulicah, saj združujejo udobje in eleganco. Nevtralne barve omogočajo enostavno kombiniranje, zato gre za videz, ki ga lahko nosimo praktično vsak dan.

icon-expand Moda v Mestu FOTO: Zadovoljna.si

Zakaj obožujemo usnjene jakne?

Usnjena jakna je eden redkih modnih kosov, ki nikoli zares ne izgine iz trendov. Iz sezone v sezono se vrača v nekoliko drugačnih različicah, vendar ostaja simbol sproščenega in samozavestnega sloga.

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Njena največja prednost je vsestranskost. Odlično se poda k kavbojkam, pleteninam, oblekam in celo elegantnejšim hlačam. Poleg tega je idealna za jesenske dni, ko temperature nihajo med toplimi popoldnevi in hladnejšimi jutri.

icon-expand Moda v Mestu FOTO: Zadovoljna.si

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Zakaj je prav rjava usnjena jakna hit jeseni?

Po več sezonah prevlade črnih modelov so letos v ospredje stopili topli rjavi odtenki. Barve čokolade, kostanja in konjaka se odlično ujemajo z jesensko paleto ter ustvarjajo mehkejši in bolj prefinjen videz.

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Rjava usnjena jakna se čudovito poda k denim oblačilom, kremnim pleteninam, bordo dodatkom in semišu, ki je prav tako eden največjih trendov jeseni 2026. Gre za kos, ki deluje modno, a dovolj klasično, da ga bomo brez težav nosile tudi v prihodnjih sezonah.

icon-expand Moda v Mestu FOTO: Zadovoljna.si

Več jesenskih videzov si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

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