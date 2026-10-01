Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Trendi - ig
Moda

Hlače, ki bodo največji hit letošnje jeseni

N. Č.
01. 10. 2026 04.00
0

Če so bile črne hlače dolga leta nepogrešljiv del jesenske garderobe, jim letos močno konkurira nov favorit. Modne navdušenke, vplivnice in zvezdnice vse pogosteje posegajo po rjavih hlačah, ki delujejo elegantno, brezčasno in nekoliko mehkeje od klasične črne.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Letošnja jesen je v znamenju toplih zemeljskih tonov. Potem ko so modne police preplavili rjavi škornji, semiš jakne in torbice v odtenku čokolade, so v ospredje stopile še rjave hlače.

Njihova prednost je predvsem v tem, da so zelo vsestranske. Delujejo elegantno, a hkrati sproščeno, zato jih lahko nosimo tako v službo kot v prostem času. Poleg tega se odlično podajo k jesenski barvni paleti, ki letos vključuje bordo, karamelne, bež in kremne odtenke.

Te hlače ustvarijo videz daljših nog, nosile jih bomo vso jesen
Preberi še
Te hlače ustvarijo videz daljših nog, nosile jih bomo vso jesen

Zakaj so rjave hlače tako priljubljene?

Modni strokovnjaki že nekaj sezon opažajo odmik od stroge črne barve. Čeprav ostaja klasika, vse več žensk išče mehkejše in toplejše alternative.

Škornji, ki jih bomo to jesen videvale povsod
Preberi še
Škornji, ki jih bomo to jesen videvale povsod

Prav rjava barva ustvarja občutek elegance brez pretirane formalnosti. Temno čokoladni odtenki so videti prestižno, svetlejši rjavi toni pa videzu dodajo pridih sproščenosti.

Še ena prednost? Rjave hlače delujejo zelo prestižno, ne glede na to, ali gre za krojene hlače, široke modele ali udobne pletene različice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako jih kombinirati?

Rjave hlače so presenetljivo enostavne za kombiniranje.

Za klasičen videz jih kombinirajte z belo srajco in bež trenčkotom. Če želite ustvariti bolj moderen videz, posezite po bordo pletenini ali semiš jakni.

Ena najbolj priljubljenih kombinacij letošnje jeseni so tudi rjave hlače in krem pulover. Gre za videz, ki deluje urejeno, elegantno in hkrati zelo udobno.

To jesen bomo klasične balerinke zamenjale za ta šik model
Preberi še
To jesen bomo klasične balerinke zamenjale za ta šik model

Za večerne priložnosti pa lahko rjave hlače kombinirate s črnim suknjičem in salonarji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kateri modeli bodo najbolj priljubljeni?

Največ pozornosti bodo to jesen pritegnili modeli širokega kroja, krojene hlače z visokim pasom in mehki modeli iz volnenih materialov.

5 kosov, ki jih potrebujete za popolno jesensko garderobo
Preberi še
5 kosov, ki jih potrebujete za popolno jesensko garderobo

Posebej priljubljene bodo temno rjave hlače v odtenku čokolade, ki jih modne navdušenke že nosijo v kombinaciji s semišem, usnjem in pleteninami.

Gre za kos, ki je hkrati trendovski in dovolj brezčasen, da ga boste lahko nosili več sezon.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Modni kos, ki ga boste nosili znova in znova

Če razmišljate o jesenski osvežitvi garderobe, so rjave hlače ena najboljših naložb. Delujejo bolj mehko kot črne, lažje jih kombiniramo z aktualnimi jesenskimi trendi, obenem pa so dovolj elegantne za različne priložnosti.

Krilo, ki podaljša postavo in pristaja skoraj vsaki ženski
Preberi še
Krilo, ki podaljša postavo in pristaja skoraj vsaki ženski

Ni presenetljivo, da številne modne navdušenke že napovedujejo, da bodo prav rjave hlače letos zasedle mesto, ki je dolga leta pripadalo črnim.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
moda hlače rjave hlače široke hlače jesen 2026 trendi 2026 rjava
Moda slavnih

Trend, ki je preplavil Pariz: bolj prosojno kot kadar koli prej

Zadovoljna.si Zato so široke hlače 'must have' modni kos
Zadovoljna.si Usnjene hlače, ki jih to jesen obožujemo vse
Zadovoljna.si Črne hlače so pozabljene, to je nov trend jeseni
Zadovoljna.si Modni hit, ki ga morate imeti v svoji garderobi
Zadovoljna.si Top modeli hlač, brez katerih to sezono ne gre
Zadovoljna.si Jeseni bomo prisegale na 'pisarniške' hlače
24ur.com Preveri, kaj slovenski modni vplivneži nosijo to jesen
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1972