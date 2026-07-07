Hlače, ki jih trenutno nosijo vse Ljubljančanke

Poletje je čas, ko v ospredje stopijo lahki materiali, sproščene silhuete in kosi, ki omogočajo svobodno gibanje. Prav zato so ohlapne hlače eden najbolj priljubljenih modnih izborov letošnje sezone. Namesto oprijetih krojev modne navdušenke vse pogosteje posegajo po širokih hlačnicah, zračnih tkaninah in nevtralnih odtenkih, ki jih je mogoče preprosto kombinirati z različnimi zgornjimi deli.

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Rjave hlače so presenečenje letošnjega poletja

Med največjimi modnimi presenečenji letošnjega poletja je nedvomno rjava barva. Čeprav jo običajno povezujemo z jesenskimi meseci, je letos osvojila tudi poletne kolekcije. Čokoladni, kavni in karamelni odtenki delujejo elegantno, umirjeno in prefinjeno, hkrati pa se odlično ujemajo z belo, bež in smetanastimi toni, ki prevladujejo v poletni garderobi. Prav zaradi svoje vsestranskosti so rjave hlače postale eden najbolj zaželenih modnih kosov na ljubljanskih ulicah.

icon-expand Moda v Ljubljani FOTO: Zadovoljna.si

V nadaljevanju si lahko ogledate tri različne videze, ki so osvojili ljubljanske ulice.

Minimalizem, ki vedno deluje

Na ulicah središča Ljubljane smo opazili modno navdušenko v širokih rjavih hlačah z visokim pasom, ki jih je kombinirala s preprostim belim oprijetim topom. Kontrast med temnejšim spodnjim delom in belim zgornjim delom ustvarja brezčasen videz, ki ga modne poznavalke obožujejo. Poseben poudarek celoti dodajajo minimalistični sandali, črna torbica in opazni modni dodatki. Takšen videz potrjuje, da so široke hlače lahko hkrati elegantne in izjemno udobne.

Romantičen trend, ki osvaja poletje 2026

Drugi stajling združuje dva velika poletna trenda – rjave ohlapne hlače in romantično estetiko. Lahkotna bela bluza z izvezenimi detajli in razširjenimi rokavi ustvarja boho pridih, ki ga letos opažamo v številnih kolekcijah. Rjave hlače z vrvico v pasu poskrbijo za sproščen videz, medtem ko svetli dodatki celoto ohranjajo svežo in poletno. Gre za kombinacijo, ki je idealna za sprehod po mestu, kavo s prijateljicami ali sproščeno popoldne v mestnem središču.

icon-expand Moda v Ljubljani FOTO: Zadovoljna.si

Zemeljski toni ostajajo v ospredju

Tretji videz dokazuje, da se rjava odlično ujema s sorodnimi zemeljskimi odtenki. Sproščen top v taupe barvi in temno rjave široke hlače ustvarjajo umirjen, moden in sodoben videz. Ohlapen kroj hlač zagotavlja udobje tudi ob visokih temperaturah, medtem ko preprosti sandali in velika torba sledijo trendu funkcionalne mode. Prav kombinacije v naravnih tonih so eden ključnih trendov poletja 2026, saj delujejo sofisticirano brez pretiranega truda.

icon-expand Moda v Ljubljani FOTO: Zadovoljna.si

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Ljubljančanke so tako znova dokazale, da moda ni le vprašanje videza, temveč tudi udobja. Široke rjave hlače so modni kos, ki združuje oboje, zato ni presenetljivo, da jih trenutno srečamo skoraj na vsakem koraku v središču mesta.

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icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

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