Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju

Če smo v preteklih letih prisegale predvsem na črne usnjene jakne, letos v ospredje prihajajo mehkejši, bolj sofisticirani rjavi odtenki. Ti delujejo elegantno, a hkrati sproščeno, zato jih je mogoče brez težav vključiti tako v vsakodnevne kot nekoliko bolj modne kombinacije.

Na modnih revijah za pomlad in poletje 2026 so rjave usnjene jakne predstavile številne modne hiše. Urbane, ženstvene in nekoliko retro različice so se pojavile pri znamkah, kot so Balenciaga, Hermès in Elie Saab, piše Tportal. Tudi zvezdnice, kot sta Bella Hadid in Hailey Bieber, so jih že vključile v svoje vsakodnevne videze, še dodajajo.