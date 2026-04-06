Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju

N. Č.
06. 04. 2026 04.00
Rjava barva je preplavila modne piste, trgovine in ulični slog, še posebej pri plaščih, trenčih in prehodnih jaknah. Med vsemi pa zagotovo najbolj izstopa prav rjava usnjena jakna, ki je postala eden najbolj zaželenih kosov sezone.

Jasmine Tookes
Jasmine Tookes FOTO: Profimedia

Če smo v preteklih letih prisegale predvsem na črne usnjene jakne, letos v ospredje prihajajo mehkejši, bolj sofisticirani rjavi odtenki. Ti delujejo elegantno, a hkrati sproščeno, zato jih je mogoče brez težav vključiti tako v vsakodnevne kot nekoliko bolj modne kombinacije.

Na modnih revijah za pomlad in poletje 2026 so rjave usnjene jakne predstavile številne modne hiše. Urbane, ženstvene in nekoliko retro različice so se pojavile pri znamkah, kot so Balenciaga, Hermès in Elie Saab, piše Tportal. Tudi zvezdnice, kot sta Bella Hadid in Hailey Bieber, so jih že vključile v svoje vsakodnevne videze, še dodajajo.

Zakaj obožujemo rjave usnjene jakne?

Rjave usnjene jakne so hit pomladi, saj v garderobo prinašajo toplino in občutek brezčasnosti. Modni navdušenci jih nosijo v vseh različicah – od kratkih motorističnih modelov do elegantnih krojev s pasom in bolj minimalističnih blazerjev iz usnja. Posebej priljubljeni so odtenki konjaka, temne čokolade in tobaka, ki delujejo veliko bolj mehko kot klasična črna.

Rjava usnjena jakna je eden tistih kosov, ki torej deluje elegantno ne glede na kroj ali kombinacijo. V primerjavi s črno različico deluje nekoliko mehkeje, bolj prefinjeno in manj strogo. Prav zato jo lahko nosimo tako s sproščenimi dnevnimi outfiti kot tudi z bolj elegantnimi večernimi videzi.

Kako kombinirati rjave usnjene jakne?

Rjava usnjena jakna se odlično poda k svetlemu denimu, belim hlačam, bež tonom in nežnim pleteninam. Za sproščen videz jo lahko kombinirate z ravnimi kavbojkami, belo majico in loaferji, medtem ko bo v kombinaciji s svileno obleko ali plisiranim krilom ustvarila bolj ženstven in eleganten vtis.

Če želite bolj trendovski videz, izberite krajši model v odtenku konjaka in ga nosite s širokimi hlačami ali barrel kavbojkami. Zelo modne so tudi različice s pasom, ki poudarijo silhueto, ter minimalistični usnjeni blazerji, ki jih lahko vključite v poslovne stajlinge. Rjava usnjena jakna je torej letos eden najbolj vsestranskih kosov, saj jo lahko brez težav nosite od jutra do večera.

Vir: tportal.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
