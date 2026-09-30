Škornji, ki jih bomo to jesen videvale povsod

Vsako jesen se pojavi modni kos, ki ga nenadoma opazimo povsod. Letos so to brez dvoma rjavi škornji. Modne navdušenke jih nosijo na ulicah Milana, Pariza in Kopenhagna, vedno pogosteje pa jih videvamo tudi v novih jesenskih kolekcijah priljubljenih modnih znamk.

Preberi še Jakna, ki bo največja zvezda jesenske garderobe

Čeprav so črni škornji brezčasna klasika, se zdi, da jim je letos močno konkurenco ponudila rjava barva. Ta deluje nekoliko mehkeje, bolj prefinjeno in se odlično poda k jesenski barvni paleti.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zakaj so rjavi škornji letos tako priljubljeni?

Eden od razlogov je zagotovo vrnitev toplih zemeljskih odtenkov. Čokoladno rjava, karamela, konjak in kostanjevi toni so med največjimi modnimi trendi sezone, zato ni presenetljivo, da so se preselili tudi na obutev.

Preberi še Superge, ki jih bomo to jesen videvale povsod

Rjavi škornji ustvarijo bolj eleganten videz kot črni, hkrati pa jih je presenetljivo enostavno kombinirati. Lepo se podajo k bež, kremnim, sivim, bordo in olivno zelenim odtenkom, ki jeseni prevladujejo v garderobah številnih žensk.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Investicija, ki jo boste nosili več sezon

Ena največjih prednosti rjavih škornjev je njihova brezčasnost. Čeprav so trenutno med največjimi modnimi trendi, jih boste brez težav nosili tudi prihodnje sezone. Prav zato so odlična investicija za garderobo, ki temelji na kakovostnih in vsestranskih kosih.

Preberi še 5 barv, ki po 40. letu pomladijo videz bolj kot nova pričeska

Katere modele bomo nosili?

Visoki škornji Klasični visoki škornji do kolen ostajajo med najbolj priljubljenimi modeli. Še posebej lepo se podajo k pletenim oblekam, midi krilom in daljšim plaščem. Škornji z blok peto Če iščete model, ki je hkrati eleganten in udoben, so škornji z nekoliko širšo peto odlična izbira. Primerni so tako za službo kot za večerne priložnosti. Kavbojski navdih Kavbojski škornji se še niso poslovili. Letos jih nosimo v bolj prefinjenih različicah, predvsem v temno rjavem usnju ali semišu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kako jih kombinirati?

Z džinsom Najlažja kombinacija so ravne kavbojke in rjavi škornji. Dodajte še pleten pulover in dolg plašč ter dobite videz, ki nikoli ne razočara. Z obleko Rjavi škornji ustvarijo prijeten kontrast romantičnim jesenskim oblekam. Posebej lepo se ujamejo s cvetličnimi vzorci in pleteninami.

Preberi še To jesen bomo klasične balerinke zamenjale za ta šik model

Z bordo odtenki Če obstaja modna kombinacija, ki bo zaznamovala jesen 2026, sta to bordo in rjava. Gre za elegantno, razkošno kombinacijo, ki je videti dražja, kot v resnici je.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči