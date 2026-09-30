Škornji, ki jih bomo to jesen videvale povsod

Vsako jesen se pojavi modni kos, ki ga nenadoma opazimo povsod. Letos so to brez dvoma rjavi škornji. Modne navdušenke jih nosijo na ulicah Milana, Pariza in Kopenhagna, vedno pogosteje pa jih videvamo tudi v novih jesenskih kolekcijah priljubljenih modnih znamk.
Čeprav so črni škornji brezčasna klasika, se zdi, da jim je letos močno konkurenco ponudila rjava barva. Ta deluje nekoliko mehkeje, bolj prefinjeno in se odlično poda k jesenski barvni paleti.
Zakaj so rjavi škornji letos tako priljubljeni?
Eden od razlogov je zagotovo vrnitev toplih zemeljskih odtenkov. Čokoladno rjava, karamela, konjak in kostanjevi toni so med največjimi modnimi trendi sezone, zato ni presenetljivo, da so se preselili tudi na obutev.
Rjavi škornji ustvarijo bolj eleganten videz kot črni, hkrati pa jih je presenetljivo enostavno kombinirati. Lepo se podajo k bež, kremnim, sivim, bordo in olivno zelenim odtenkom, ki jeseni prevladujejo v garderobah številnih žensk.
Investicija, ki jo boste nosili več sezon
Ena največjih prednosti rjavih škornjev je njihova brezčasnost. Čeprav so trenutno med največjimi modnimi trendi, jih boste brez težav nosili tudi prihodnje sezone. Prav zato so odlična investicija za garderobo, ki temelji na kakovostnih in vsestranskih kosih.
Katere modele bomo nosili?
Visoki škornji
Klasični visoki škornji do kolen ostajajo med najbolj priljubljenimi modeli. Še posebej lepo se podajo k pletenim oblekam, midi krilom in daljšim plaščem.
Škornji z blok peto
Če iščete model, ki je hkrati eleganten in udoben, so škornji z nekoliko širšo peto odlična izbira. Primerni so tako za službo kot za večerne priložnosti.
Kavbojski navdih
Kavbojski škornji se še niso poslovili. Letos jih nosimo v bolj prefinjenih različicah, predvsem v temno rjavem usnju ali semišu.
Kako jih kombinirati?
Z džinsom
Najlažja kombinacija so ravne kavbojke in rjavi škornji. Dodajte še pleten pulover in dolg plašč ter dobite videz, ki nikoli ne razočara.
Z obleko
Rjavi škornji ustvarijo prijeten kontrast romantičnim jesenskim oblekam. Posebej lepo se ujamejo s cvetličnimi vzorci in pleteninami.
Z bordo odtenki
Če obstaja modna kombinacija, ki bo zaznamovala jesen 2026, sta to bordo in rjava. Gre za elegantno, razkošno kombinacijo, ki je videti dražja, kot v resnici je.
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