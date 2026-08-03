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Moda
Moda

Ljubljančanke prisegajo na modni kos, ki je absolutni hit letošnjega poletja

N. Č.
03. 08. 2026 04.00
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Poletje v prestolnici je tudi letos postreglo s številnimi navdihujočimi modnimi kombinacijami. Med sprehodom po središču Ljubljane smo opazili nekaj stajlingov, ki so zaradi svoje elegance, preprostosti in občutka za trende še posebej izstopali.

Sprehod po mestnih ulicah je razkril, da Ljubljančanke tudi v vročih dneh ne sklepajo kompromisov pri modi. Med množico poletnih outfitov so našo pozornost pritegnile tri kombinacije, ki dokazujejo, da so lahkotne obleke in nežni odtenki še vedno med najbolj priljubljenimi izbirami sezone.

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Rumena obleka, ki pritegne vse poglede

Prvi stajling je navdušil z živahno rumeno obleko midi dolžine, ki je poosebljala poletno brezskrbnost. Obleka z ženstvenimi rokavi in poudarjenim pasom je ustvarila elegantno silhueto, črni modni dodatki pa so poskrbeli za prefinjen kontrast. Kombinacija je dokaz, da je lahko en sam kos dovolj za popoln poletni videz.

Ljubljana
LjubljanaFOTO: Zadovoljna.si

Masleno rumena obleka za brezčasno eleganco

Drugi stajling je stavil na svetlo, zračno obleko midi dolžine, ki je idealna izbira za vroče dni v mestu. Detajli pri naramnicah in rahlo nabrano oprsje dodajo pridih romantike, medtem ko ravni sandali poskrbijo za udobje. Gre za videz, ki ga zlahka nosimo tako med dnevnim nakupovanjem kot tudi na večernem druženju ob Ljubljanici.

Moda v Ljubljani
Moda v LjubljaniFOTO: Zadovoljna.si

Monokromatski videz v kremnih tonih

Posebno pozornost je pritegnil tudi stajling v kremnih odtenkih. Lahkoten suknjič je bil kombiniran s plasteno krilo iz tila, celoto pa so dopolnili ujemajoči se modni dodatki. Takšni monokromatski videzi delujejo izjemno sofisticirano, hkrati pa ostajajo dovolj lahkotni za poletne temperature.

Moda
ModaFOTO: Zadovoljna.si

Zakaj so rumene obleke eden največjih hitov poletja?

Rumena je barva, ki jo modni svet letos postavlja v ospredje. Od nežnih maslenih tonov do intenzivnih sončnih odtenkov simbolizira optimizem, energijo in sproščenost, ki jih povezujemo s poletjem. Rumene obleke so priljubljene tudi zato, ker že same po sebi ustvarijo opazen modni učinek, hkrati pa jih je preprosto kombinirati z nevtralnimi dodatki. Ni presenetljivo, da so prav rumeni modeli letos med najpogosteje opaženimi kosi na ulicah Ljubljane.

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Več utrikov iz centra Ljubljane vas čaka v spodnji fotogaleriji.

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Zadovoljna.si Edinstvene poletne obleke, ki so v trenutku pritegnile poglede
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