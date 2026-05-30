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Moda

Pozabite na belo, obleke v tej barvi bodo letos v ospredju

N. Č.
30. 05. 2026 04.00
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Kolekcije za poletje 2026 že jasno kažejo, da se bo zgodil velik barvni premik. Če je bila bela obleka dolga leta sinonim za poletno klasiko, jo letos izpodriva nova zvezda – rumena. Od pastelnih tonov masla do živahnih, sončnih odtenkov, rumena bo barva, ki bo to poletje krojila modne trende in osvežila garderobe po vsem svetu.

Modne piste in ulični stil iz Kopenhagna, Pariza in drugih modnih prestolnic potrjujejo: rumene obleke bodo ključni kos poletja 2026, piše Tportal. Oblikovalci so se letos odmaknili od tradicionalne bele in v ospredje postavili rumeno v vseh njenih različicah – od nežne maslene, ki deluje minimalistično in elegantno, do intenzivne živo rumene, ki prinaša energijo in samozavest. Ta barvni premik ni naključen; rumena simbolizira optimizem, toplino in svežino, kar jo dela popolno za vroče mesece.

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Zakaj so rumene obleke letos tako priljubljene?

Rumena barva je v modi prisotna že nekaj sezon, a letos dobiva povsem novo dimenzijo. Oblikovalci so jo postavili v središče monokromatskih videzov, ki so postali eden največjih trendov leta. Masleno rumena je v zadnjih letih že postala priljubljena alternativa bež tonom, zdaj pa se trend širi na celoten spekter rumenih odtenkov, ki jih vidimo v kolekcijah za pomlad in poletje.

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Poleg tega rumena ponuja izjemno raznolikost. Pastelni odtenki delujejo nežno in sofisticirano, idealni za minimalistične kombinacije, medtem ko živo rumena prinaša drzen, energičen videz. Zenf rumena pa je popolna za večerne priložnosti, saj se odlično ujema z nevtralnimi toni in daje videzu pridih luksuza. Prav ta vsestranskost je razlog, da rumene obleke letos vidimo povsod – od modnih pist do vsakdanjih uličnih kombinacij.

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Kako letos nositi rumene obleke?

Stiliranje rumenih oblek zahteva nekaj premišljenosti, a rezultat je vedno osupljiv. Modni strokovnjaki svetujejo, da se izogibamo črnim dodatkom, saj lahko ustvarijo preoster kontrast. Namesto tega so odlična izbira rjavi, bež, beli ali temno modri dodatki, ki ustvarijo mehkejši, bolj prefinjen videz. Rumena se izjemno lepo ujema tudi s pastelnimi barvami, kot so ledeno modra, lila ali nežno rožnata.

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Za bolj drzne kombinacije lahko posežete po rdečih ali zelenih dodatkih, ki videz dvignejo na povsem novo raven. Pastelne rumene obleke so idealne za dnevne priložnosti, medtem ko so živo rumeni modeli popolni za večerne izhode ali posebne dogodke. Ne glede na to, kateri odtenek izberete, rumena obleka bo letos zagotovo poskrbela, da boste izstopali.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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Vir: tportal.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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