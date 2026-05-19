Sabrina Carpenter
Moda

Najbolj zaželena obleka sezone, vsi govorijo o njej

S.B.
19. 05. 2026 04.00
Sabrina Carpenter je na modnem dogodku Dior Cruise 2027 v Los Angelesu znova dokazala, zakaj velja za eno najbolj drznih modnih zvezd današnjega časa. Tokrat je navdušila v rumeni obleki iz tila, ki je takoj postala viralna.

Masleno rumena kot glavni modni trend

Masleno rumena je eden največjih barvnih trendov pomladi 2026. Gre za topel pastelni odtenek rumene, ki simbolizira sonce, optimizem in lahkotno eleganco. Modni strokovnjaki poudarjajo, da gre za eno ključnih barv sezone 2026, ki se je iz "trend odtenka" razvila v skoraj novo klasiko.

Sabrina Carpenter je navdušila v rumeni obleki.FOTO: Profimedia

Obleka v nežnem rumenem odtenku, ki jo je slavna Sabrina Carpenter oblekla na Diorjevem dogodku, je poudarila enega najmočnejših trendov sezone, ki vključuje pastelne barve, lahkotne, prosojne materiale in romantične detajle v kombinaciji z drznostjo.

Prosojna konstrukcija iz tila je razkrivala plastenje in modni "naked dressing" ali prosojni pristop, ki ga Sabrina vse pogosteje izbira na rdečih preprogah.

Hkrati gre za enega izmed ključnih kosov nove Diorjeve kolekcije, ki ga je Sabrina nosila še pred uradnim nastopom na modni brvi, kar je njen videz naredilo še bolj opazen in ekskluziven.

Dramatična in romantična hkrati

Obleka je bila sestavljena iz visokega ovratnika, nežno padajočega prosojnega tila, cvetličnih aplikacij ter plastenega krila v različnih odtenkih rumene in bele.

Pod obleko je Sabrina nosila usklajen spodnji komplet, kar je dodatno poudarilo sodoben "underwear as outerwear" stil, ki ga modni svet trenutno obožuje.

Sabrina Carpenter narekuje modne trende.FOTO: Profimedia

Moda, ki postaja podpis njenega sloga

Sabrina Carpenter je v zadnjem času postala ena ključnih ambasadork "naked dressing" estetike, pastelnih tonov in retro-romantičnega glamurja. Modni kritiki poudarjajo, da njeni outfiti niso le obleke, temveč namerno kurirane modne izjave, ki združujejo nostalgijo in sodobni pop glamur.

Sabrina je rumeno barvo popeljala na povsem višji nivo.
Sabrina je rumeno barvo popeljala na povsem višji nivo.FOTO: Profimedia

V rumeni obleki ni navdušila le modnih kritikov, temveč tudi oboževalce, ki v njenem slogu vidijo popolno mešanico samozavesti in igrive elegance.

