Najbolj zaželena obleka sezone, vsi govorijo o njej

Masleno rumena je eden največjih barvnih trendov pomladi 2026. Gre za topel pastelni odtenek rumene, ki simbolizira sonce, optimizem in lahkotno eleganco. Modni strokovnjaki poudarjajo, da gre za eno ključnih barv sezone 2026, ki se je iz "trend odtenka" razvila v skoraj novo klasiko.

Obleka v nežnem rumenem odtenku, ki jo je slavna Sabrina Carpenter oblekla na Diorjevem dogodku, je poudarila enega najmočnejših trendov sezone, ki vključuje pastelne barve, lahkotne, prosojne materiale in romantične detajle v kombinaciji z drznostjo.

Prosojna konstrukcija iz tila je razkrivala plastenje in modni "naked dressing" ali prosojni pristop, ki ga Sabrina vse pogosteje izbira na rdečih preprogah.

Hkrati gre za enega izmed ključnih kosov nove Diorjeve kolekcije, ki ga je Sabrina nosila še pred uradnim nastopom na modni brvi, kar je njen videz naredilo še bolj opazen in ekskluziven.