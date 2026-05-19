Najbolj zaželena obleka sezone, vsi govorijo o njej

Masleno rumena kot glavni modni trend
Masleno rumena je eden največjih barvnih trendov pomladi 2026. Gre za topel pastelni odtenek rumene, ki simbolizira sonce, optimizem in lahkotno eleganco. Modni strokovnjaki poudarjajo, da gre za eno ključnih barv sezone 2026, ki se je iz "trend odtenka" razvila v skoraj novo klasiko.
Obleka v nežnem rumenem odtenku, ki jo je slavna Sabrina Carpenter oblekla na Diorjevem dogodku, je poudarila enega najmočnejših trendov sezone, ki vključuje pastelne barve, lahkotne, prosojne materiale in romantične detajle v kombinaciji z drznostjo.
Prosojna konstrukcija iz tila je razkrivala plastenje in modni "naked dressing" ali prosojni pristop, ki ga Sabrina vse pogosteje izbira na rdečih preprogah.
Hkrati gre za enega izmed ključnih kosov nove Diorjeve kolekcije, ki ga je Sabrina nosila še pred uradnim nastopom na modni brvi, kar je njen videz naredilo še bolj opazen in ekskluziven.
Dramatična in romantična hkrati
Obleka je bila sestavljena iz visokega ovratnika, nežno padajočega prosojnega tila, cvetličnih aplikacij ter plastenega krila v različnih odtenkih rumene in bele.
Pod obleko je Sabrina nosila usklajen spodnji komplet, kar je dodatno poudarilo sodoben "underwear as outerwear" stil, ki ga modni svet trenutno obožuje.
Moda, ki postaja podpis njenega sloga
Sabrina Carpenter je v zadnjem času postala ena ključnih ambasadork "naked dressing" estetike, pastelnih tonov in retro-romantičnega glamurja. Modni kritiki poudarjajo, da njeni outfiti niso le obleke, temveč namerno kurirane modne izjave, ki združujejo nostalgijo in sodobni pop glamur.
V rumeni obleki ni navdušila le modnih kritikov, temveč tudi oboževalce, ki v njenem slogu vidijo popolno mešanico samozavesti in igrive elegance.
