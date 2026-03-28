Moda

Vsi norijo za čevlji, ki so mešanica dveh priljubljenih trendov

28. 03. 2026 04.00
V modnem svetu v ospredje vse bolj prihajajo tako imenovani hibridni kosi, ki združujejo elemente več priljubljenih trendov. Ta pristop briše meje med različnimi slogi in ustvarja sveže, nepričakovane kombinacije, ki hitro osvojijo vplivnice in modne navdušenke.

Priljubljene Sambice zdaj dobivajo novo obliko. Ikonični model športnih copat je doživel modno preobrazbo v različico, imenovano Samba Jane, ki združuje značilnosti legendarnih superg z estetiko čevljev Mary Jane. Rezultat je zanimiva kombinacija športnega in ženstvenega videza, ki deluje hkrati nostalgično in moderno, piše Tportal. Novi model ohranja prepoznavno silhueto in udobje, a dodaja pašček čez nart ter nekoliko bolj prefinjen videz, zaradi česar postaja ena najbolj opaznih modnih novosti te sezone.

Kaj je razlika med sneakerinkami in obutvijo, imenovano Samba Jane?

Čeprav obe vrsti obutve spadata med hibridne trende, se med seboj precej razlikujeta. Tako imenovane sneakerinke združujejo elemente balerink in športnih copat, zato so običajno bolj lahkotne, z mehkejšo obliko in poudarjeno ženstveno silhueto. Njihov cilj je predvsem udobje in subtilen videz, ki se zlahka vključi v vsakodnevne, sproščene kombinacije.

Po drugi strani pa Samba Jane izhaja iz bolj strukturirane in prepoznavne oblike klasičnih superg. Ohranjen ima športni podplat in značilne linije, a jih dopolnjuje z detajlom paščka, ki spominja na čevlje Mary Jane.

Te čevlje lahko nosite namesto Samba Jane

Sneakerinke

Če vam je koncept hibridne obutve všeč, a iščete nekoliko drugačno interpretacijo, so sneakerinke odlična alternativa. Zaradi svoje lahkotnosti in minimalistične zasnove so popolna izbira za prehodne mesece, ko si želimo udobja, a ne želimo popolnoma športnega videza. Zlahka jih kombiniramo z oblekami, krili ali celo bolj sproščenimi hlačami.

Klasični čevlji Mary Jane

Prav tako ostajajo priljubljena izbira klasični čevlji Mary Jane, ki navdušujejo s svojo brezčasno eleganco. Njihova prepoznavna oblika s paščkom čez nart se odlično poda tako k bolj romantičnim kot tudi sodobnim stajlingom. V primerjavi s trendovskim modelom Samba Jane ponujajo bolj umirjen in tradicionalen videz, a še vedno ohranjajo pridih aktualnih modnih smernic.

Vir: tportal.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
