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Sandali
Moda

Sandali, ki so največji hit letošnjega poletja

N. Č.
27. 07. 2026 04.00
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Sandali so eden najbolj prepoznavnih poletnih modnih kosov, ki združujejo udobje, zračnost in eleganco. Vsako leto dobijo novo podobo, a ostajajo nepogrešljiv del garderobe, saj se odlično prilagajajo tako sproščenim kot bolj urejenim poletnim kombinacijam.

Sandali so brezčasen poletni kos, ki ga ženske nosijo že desetletja. Njihova priljubljenost izhaja iz preprostosti, lahkotnosti in možnosti, da se popolnoma prilagodijo visokim temperaturam. Od minimalističnih modelov do bolj izrazitih različic, sandali se vsako leto spreminjajo, a vedno ostajajo simbol poletne sproščenosti. Poleti 2026 se vrača poudarek na udobju, naravnih materialih in čistih linijah, ki ustvarjajo eleganten, a nezahteven videz.

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Zakaj so sandali tako priljubljeni?

Sandali so priljubljeni predvsem zato, ker omogočajo maksimalno zračnost in udobje v vročih mesecih. Ko temperature narastejo, je obutev, ki razkriva stopala, preprosto najbolj praktična izbira. Poleg tega se sandali odlično kombinirajo z različnimi poletnimi oblačili – od lahkotnih oblek do kratkih hlač in kril – kar jih naredi izjemno vsestranske.

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Drugi razlog za njihovo priljubljenost je široka izbira modelov, ki ustrezajo različnim stilom in priložnostim. Minimalistični sandali so idealni za vsak dan, medtem ko bolj dekorativni modeli poskrbijo za eleganten videz ob večernih izhodih. Zaradi raznolikosti materialov, barv in oblik lahko vsaka ženska najde par, ki popolnoma dopolni njen osebni slog.

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Kakšne sandale bomo nosile letos?

Poleti 2026 bodo v ospredju sandali z udobnimi, mehko oblazinjenimi podplati, ki omogočajo celodnevno nošenje. Prevladovali bodo modeli iz naravnih materialov, kot sta usnje in tekstil, ki se bolje prilagajata stopalu in ustvarjata bolj naraven videz. Minimalistični modeli v nevtralnih tonih ostajajo ključni trend, saj se odlično ujemajo z vsemi poletnimi kombinacijami.

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Poleg klasičnih modelov bodo priljubljeni tudi sandali z nežnimi trakovi, ki ustvarjajo eleganten in ženstven videz. V trendu ostajajo platforme, ki dodajo nekaj višine, a hkrati ohranijo udobje. Barvno paleto bodo zaznamovali naravni odtenki, bela, bež in zlata, ki poletnim stajlingom dodajo pridih sofisticiranosti.

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Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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