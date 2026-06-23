Sandali, ki jih bomo nosile letošnje poletje

Sandali z mačjo peto
Sandali z mačjo peto so eden najbolj prepoznavnih trendov letošnjega poletja. Gre za model, ki združuje eleganco in udobje, saj je peta nizka, a dovolj izrazita, da podaljša nogo in doda ženstven pridih. Modne znamke jih predstavljajo v nevtralnih tonih, kovinskih odtenkih in pastelnih barvah, kar omogoča enostavno kombiniranje z vsakdanjimi in večernimi stajlingi.
Ta model je idealen za vse, ki želijo izgledati urejeno brez visokih pet. Zaradi svoje vsestranskosti so sandali z mačjo peto popolni za službo, večerne izhode ali poletne dogodke. Modne poznavalke jih opisujejo kot "najbolj praktičen eleganten sandal sezone", saj združujejo stil in udobje, ki ga poleti še posebej cenimo.
Sandali s tankimi paščki
Minimalistični sandali s tankimi paščki so se vrnili naravnost iz 90. let in ponovno postali nepogrešljiv poletni kos. Njihova preprostost je tisto, kar jih dela tako privlačne – tanki trakovi lepo objamejo stopalo, ustvarijo čist, moden videz in se odlično podajo k lahkim oblekam, krilom ali širokim hlačam. Letos prevladujejo modeli v črni, beli in nude barvi, ki vizualno podaljšajo nogo.
Ker so izjemno lahki in zračni, so sandali s tankimi paščki idealni za vroče dni. Modne vplivnice jih pogosto kombinirajo z 'oversized' srajcami in kratkimi hlačami, kar ustvarja sproščen, a trendovski videz. Ta model je popolna izbira za vse, ki prisegajo na minimalistično estetiko in subtilno eleganco.
Japonke
Japonke so doživele popoln modni preporod. Ne gre več za klasične gumijaste modele, temveč za prefinjene, usnjene različice, ki so postale pravi modni kos. Letos jih vidimo v debelejših, oblazinjenih izvedbah, ki nudijo več udobja in bolj luksuzen videz. Modne hiše jih predstavljajo kot "must-have" sandal za poletje 2026.
Sodobne japonke so izjemno vsestranske – lahko jih nosimo na plažo, v mesto ali celo v kombinaciji z bolj elegantnimi oblačili. Zaradi svoje preprostosti in udobja so idealne za vsakodnevno nošenje, hkrati pa ustvarijo moden, sproščen videz. Japonke so dokaz, da lahko tudi najbolj osnovni kos postane trend, ko je oblikovan premišljeno in estetsko.
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