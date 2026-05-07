Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Sandali - moda
Moda

Ženstveni sandali, ki ne smejo manjkati v vaši omari

N. Č.
07. 05. 2026 04.00
0

Sandali s paščki se to pomlad vračajo v ospredje kot eden najbolj ženstvenih in elegantnih modelov obutve. Gre za tako imenovane floss sandale, minimalistične modele iz 90-ih, ki vizualno podaljšajo noge in dvignejo vsak videz.

Sandali s tankimi paščki so zračni, elegantni in izjemno vsestranski. Njihova minimalistična silhueta omogoča, da jih nosimo tako v vsakdanjih kot bolj formalnih kombinacijah, hkrati pa ostajajo dovolj udobni za celodnevno nošenje. Prav zato se vračajo kot eden ključnih trendov sezone, kar potrjuje tudi dejstvo, da jih modne navdušenke ponovno množično vključujejo v svojo garderobo.

Vzorec, ki ga to pomlad vidimo na vsakem koraku
Preberi še
Vzorec, ki ga to pomlad vidimo na vsakem koraku

Zakaj obožujemo sandale s paščki?

Sandali s paščki so priljubljeni predvsem zaradi svoje sposobnosti, da subtilno poudarijo noge in ustvarijo občutek lahkotnosti. Tanki trakovi, ki se nežno ovijejo okoli stopala, delujejo skoraj neopazno, a hkrati izjemno elegantno. Po pisanju Tportala je prav ta minimalistična estetika razlog, da so bili v 90-ih tako priljubljeni in zakaj se danes vračajo v še bolj 'čisti' obliki.

To je trenutno najbolj zaželen model balerink
Preberi še
To je trenutno najbolj zaželen model balerink

Poleg vizualnega učinka pa so sandali s paščki tudi izjemno praktični. Ker nimajo težkih podplatov ali masivnih dodatkov, se odlično podajo k lahkotnim spomladanskim in poletnim oblačilom. Tportal poudarja, da so zaradi svoje preprostosti idealni za kombiniranje z osnovnimi kosi, saj ne prevzamejo videza, temveč ga dopolnijo. Prav zato jih modne poznavalke nosijo tako podnevi kot zvečer, saj z minimalnim trudom ustvarijo urejen in moden videz.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako kombinirati sandale s paščki?

Tako imenovani 'floss sandali' so izjemno hvaležen kos, ko gre za stiliranje. Po priporočilih Tportala jih lahko nosimo z ravnimi ali širokimi hlačami, dolgimi krili ali preprostimi oblekami brez vzorcev. Takšne kombinacije ustvarijo sodoben, čist videz, ki se izogne pastem preveč očitnega sloga iz 90-ih. Ključ je v tem, da ostane celoten videz minimalističen, saj tako sandali pridejo najbolj do izraza.

Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Preberi še
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše

Odlično se obnesejo tudi v večernih kombinacijah. Če jih združimo z elegantno slip obleko ali strukturiranim blazerjem, dobimo videz, ki je hkrati moden in brezčasen. Ker so sandali s paščki tako subtilni, lahko z njimi ustvarimo sofisticiran kontrast bolj izrazitim modnim kosom. Prav ta vsestranskost je razlog, da se vračajo kot eden najmočnejših trendov pomladi in poletja 2026.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
sandali moda floss sandali sandali s paščki hit 90-ih obutev pomlad 2026 poletje 2026 tanki paščki
Ulična moda

Na ulicah Ljubljane privabljala poglede v hlačah, ki jih želi imeti vsaka

Moda

To je trenutno najbolj zaželen model balerink

Zadovoljna.si Retro sandali, ki so to poletje nepogrešljivi
Zadovoljna.si Sandali s tem detajlom bodo hit poletja
Zadovoljna.si Sandali z 'obročkom' so pravi hit poletja
Zadovoljna.si Takšne čevlje bomo nosile to pomlad
Zadovoljna.si Letos bomo nosile sandale z nizko peto
Zadovoljna.si Mokasini, ki to pomlad osvajajo mestne ulice
Zadovoljna.si Biserne manikure so spet v modi in so videti zelo šik
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1702