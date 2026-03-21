Anne Hathaway
Sandali, ki so jih na podelitvi oskarjev nosile kar tri zvezdnice

N. Č.
21. 03. 2026 04.00
Sandali Roger Vivier z markantno kristalno kroglo na peti so na letošnjih oskarjih in zabavi Vanity Fair izstopali, saj so jih nosile kar tri zvezdnice – Anne Hathaway, Mia Goth in Rose Byrne.

Na oskarjih so sandali znamke Roger Vivier z detajlom kristalne krogle na peti postali eden izmed glavnih modnih poudarkov večera, poroča Tportal. Ta specifičen dodatek je bil viden tako na sami podelitvi kot na poznejši zabavi Vanity Fair.

Kar tri slavne osebnosti so jih nosile, kar jasno kaže na moč in priljubljenost tega trenda okrasnih pet. Anne Hathaway jih je izbrala za glavno ceremonijo, Mia Goth in Rose Byrne pa sta jih nosili na zabavi Vanity Fair.

Sandali, ki so zaznamovali letošnje oskarje

Posebnost, ki je sandale Roger Vivier lansirala med ikone stila, je detajl sijoče kristalne krogle na peti, ki je poznan pod imenom Boule de Cristal. Njegova zgodovina sega v leto 1955, ko ga je mojster Vivier ekskluzivno ustvaril za legendarne salonarje ameriške igralke Marlene Dietrich.

Model je preprost – spredaj ima odprt kvadratni vrh in dokaj širok pas, okoli gležnja pa je pašček tanjši, krasi pa ga majhna kristalna zaponka. Glavni element omenjenih sandalov je kristalna krogla na peti, ki poskrbi za dramatičen učinek.

Ta prefinjen detajl ni le dekoracija, ampak odraža Vivierjevo vizijo združevanja umetnosti, inovacije in funkcionalnosti. Predstavlja most med bogato preteklostjo visoke mode in sodobnim izražanjem stila, hkrati pa zagotavlja brezhibno prepoznavnost in unikatnost vsakemu paru obutve, ki ga krasi, piše Tportal.

Znano ime v svetu visoke mode

Pariška hiša Roger Vivier je daleč od novega imena v svetu visoke mode. Sam Roger Vivier je največjo slavo dosegel v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bil prepoznan kot oblikovalec, ki je izumil stiletto peto v njeni sodobni, prepoznavni obliki, piše Tportal.

Njegov doprinos k modni zgodovini pa se ne ustavi zgolj pri eni inovaciji. Med izjemne mejnike njegove kariere spada tudi izdelava čevljev za kronanje kraljice Elizabete II. leta 1953, kar poudarja njegov globalni vpliv in prepoznavnost, še dodajajo.

Poleg tega je tesno sodeloval s priznanim oblikovalcem Christianom Diorom, kar je njegovo ime še dodatno utrdilo v svetu visoke mode. Roger Vivier je tako eno najstarejših in najprestižnejših imen v izdelovanju čevljev na svetu, z več kot stoletno tradicijo. Dandanes je znamka prepoznana po detajlih, kot je 'Boule de Cristal', ki je prisoten na številnih njihovih kreacijah in predstavlja edinstven modni podpis.

Vir: tportal.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
