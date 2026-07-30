Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Obutev - ig
Moda

Sandali, ki smo jih leta 2010 nosile vse, se vračajo v velikem slogu

N. Č.
30. 07. 2026 04.00
0

Sandali z neti so bili v 2010-ih pravi modni fenomen, letos pa se vračajo v še bolj izraziti, moderni in nosljivi različici.

Kovinski detajli so postali ključni poletni trend, saj sandalom dodajo drznost, strukturo in pridih rock estetike, ki se odlično ujema z lahkotnimi poletnimi oblačili, piše Tportal. Poletje 2026 je tako v znamenju modelov, ki združujejo udobje, minimalizem in opazne kovinske dodatke.

Najboljše obleke za hudo vročino: brez potnih madežev pod prsmi in vidnih lis
Preberi še
Najboljše obleke za hudo vročino: brez potnih madežev pod prsmi in vidnih lis

Katere sandale z neti bomo nosile letos?

Sandali z neti so letos videti bolj prečiščeni, a hkrati bolj izraziti. Prevladujejo modeli z tankimi usnjenimi trakovi, na katerih so neti razporejeni enakomerno, kot dekorativni poudarek. Zelo priljubljeni so tudi gladiatorski sandali, ki se vračajo v mehkejši, manj robustni različici, z drobnimi kovinskimi elementi, ki ustvarjajo eleganten, a hkrati močan videz.

Najlepše espadrile tega poletja: modeli, ki jih ženske obožujejo
Preberi še
Najlepše espadrile tega poletja: modeli, ki jih ženske obožujejo

Modni oblikovalci so letos poudarili tudi platforme z neti, ki združujejo udobje in trend, ter minimalistične sandale, kjer je kovinski detajl samo na enem traku, kar ustvarja subtilen, a izjemno moderen učinek. Kovinski dodatki so večinoma v srebrni ali zlati barvi, kar omogoča enostavno kombiniranje z večino poletnih oblačil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako leots kombinirati sandale z neti?

Sandali z neti so presenetljivo vsestranski, zato jih lahko nosiš tako v sproščenih kot bolj urejenih poletnih kombinacijah. Odlično se podajo k lahkotnim poletnim oblekam, saj kovinski detajli dodajo ravno pravšnjo mero kontrasta. Zelo dobro delujejo tudi z jeans kratkimi hlačami, kjer ustvarijo bolj moderen, urban videz.

Edine hlače, ki jih potrebujemo za letošnje poletje
Preberi še
Edine hlače, ki jih potrebujemo za letošnje poletje

Za večerne izhode jih lahko kombiniraš z elegantnimi midi krili ali svetlečimi topi, saj neti dodajo pridih glamurja, ne da bi delovali preveč agresivno. Če želiš bolj minimalističen videz, izberi sandale z drobnimi neti in jih kombiniraj z nevtralnimi barvami, kot so bela, bež ali črna.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pomembno je, da kovinski detajli ostanejo osrednji poudarek, zato je najbolje, da preostali del stajlinga ostane preprost. Tako sandali pridejo do izraza, ne da bi preobremenili celoten videz.

Poletne obleke, ki so popolna izbira za vročinski val
Preberi še
Poletne obleke, ki so popolna izbira za vročinski val
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: tportal.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
moda sandali sandali z neti poletje 2026
Zadovoljna.si 4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
Zadovoljna.si Hlače, ki jih bomo letos videvale na vsakem koraku
Zadovoljna.si Obleke z volančki: boho kos, ki ga letos obožujemo
Zadovoljna.si Hlače, ki so se to sezono vrnile v velikem slogu
Zadovoljna.si Model škornjev, ki je to jesen nepogrešljiv
Zadovoljna.si Priljubljen vzorec iz 90. let se vrača na modno sceno
Zadovoljna.si Biserne manikure so spet v modi in so videti zelo šik
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1906