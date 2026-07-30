Sandali, ki smo jih leta 2010 nosile vse, se vračajo v velikem slogu

Kovinski detajli so postali ključni poletni trend, saj sandalom dodajo drznost, strukturo in pridih rock estetike, ki se odlično ujema z lahkotnimi poletnimi oblačili, piše Tportal. Poletje 2026 je tako v znamenju modelov, ki združujejo udobje, minimalizem in opazne kovinske dodatke.
Katere sandale z neti bomo nosile letos?
Sandali z neti so letos videti bolj prečiščeni, a hkrati bolj izraziti. Prevladujejo modeli z tankimi usnjenimi trakovi, na katerih so neti razporejeni enakomerno, kot dekorativni poudarek. Zelo priljubljeni so tudi gladiatorski sandali, ki se vračajo v mehkejši, manj robustni različici, z drobnimi kovinskimi elementi, ki ustvarjajo eleganten, a hkrati močan videz.
Modni oblikovalci so letos poudarili tudi platforme z neti, ki združujejo udobje in trend, ter minimalistične sandale, kjer je kovinski detajl samo na enem traku, kar ustvarja subtilen, a izjemno moderen učinek. Kovinski dodatki so večinoma v srebrni ali zlati barvi, kar omogoča enostavno kombiniranje z večino poletnih oblačil.
Kako leots kombinirati sandale z neti?
Sandali z neti so presenetljivo vsestranski, zato jih lahko nosiš tako v sproščenih kot bolj urejenih poletnih kombinacijah. Odlično se podajo k lahkotnim poletnim oblekam, saj kovinski detajli dodajo ravno pravšnjo mero kontrasta. Zelo dobro delujejo tudi z jeans kratkimi hlačami, kjer ustvarijo bolj moderen, urban videz.
Za večerne izhode jih lahko kombiniraš z elegantnimi midi krili ali svetlečimi topi, saj neti dodajo pridih glamurja, ne da bi delovali preveč agresivno. Če želiš bolj minimalističen videz, izberi sandale z drobnimi neti in jih kombiniraj z nevtralnimi barvami, kot so bela, bež ali črna.
Vir: tportal.hr
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