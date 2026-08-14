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Sandali
Moda

Sandali, ki so letos obnoreli tudi Slovenke

N. Č.
14. 08. 2026 04.00
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Sandali z ravnim podplatom so letos postali eden najbolj priljubljenih poletnih kosov, ki jih ženske nosijo od jutranjih opravkov do večernih sprehodov. Njihova preprostost in udobje sta razlog, da so preplavili mestne ulice in družbena omrežja.

Sandali z ravnim podplatom so brezčasen poletni kos, ki se vsako leto vrača v nekoliko posodobljeni različici. Letos prevladujejo minimalistični modeli, naravni materiali in nevtralni odtenki, ki se odlično ujemajo z lahkotnimi oblekami, kratkimi hlačami in sproščenimi poletnimi kompleti. Njihova največja prednost je nosljivost – so udobni, zračni in primerni za vse priložnosti, od mestnega vrveža do počitniških sprehodov ob morju.

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Zakaj obožujemo sandale z ravnim podplatom?

Sandali z ravnim podplatom združujejo udobje in estetiko, kar jih postavlja v sam vrh poletne obutve. Ker ne obremenjujejo stopala, so idealni za celodnevno nošenje, hkrati pa se zaradi preprostih linij odlično ujemajo z različnimi stili – od športnega do elegantnega. Njihova vsestranskost je razlog, da jih ženske izberejo znova in znova, ne glede na to, ali iščejo nekaj za plažo ali za mestni sprehod.

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Zakaj so sandali z ravnim podplatom ravno letos hit poletja?

Modni mediji, kot sta Vogue in Harper's Bazaar, poročajo, da je leto 2026 zaznamovano z vrnitvijo preprostih, udobnih silhuet, ki sledijo trendu "quiet luxury" oz. "tihi luksuz". Ravni sandali se popolnoma ujemajo s to estetiko – so minimalistični, elegantni in izjemno nosljivi. Poleg tega se je letos okrepil trend naravnih materialov, kot so usnje, rafija in tekstil, kar je dodatno dvignilo priljubljenost preprostih sandalov.

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Drugi razlog je praktičnost: zaradi vročih poletnih dni ženske iščejo obutev, ki je zračna, lahka in primerna za dolge sprehode. Ravni sandali so se izkazali kot popolna kombinacija udobja in stila, kar potrjuje tudi porast iskanj na modnih platformah in družbenih omrežjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako letos nositi sandale z ravnim podplatom?

Letos se ravni sandali najlepše podajo k lahkotnim poletnim oblekam v nevtralnih tonih, ki ustvarjajo prefinjen, a sproščen videz. Minimalistični modeli v bež, beli ali črni barvi so idealni za vsak dan, saj se odlično ujemajo z vsemi poletnimi kombinacijami. Za bolj izrazit videz lahko izbereš modele z nežnimi trakovi ali kovinskimi detajli, ki dodajo pridih elegance.

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Odlično se podajo tudi k širokim lanenim hlačam ali kratkim hlačam z visokim pasom, kar ustvari moden, a udoben stajling za mestne opravke. Če želiš bolj trendovski videz, kombiniraj ravne sandale z midi krili ali slip oblekami, ki so letos znova v ospredju. Za večerne izhode pa izberi modele v zlati ali srebrni barvi, ki dodajo subtilen glamur, ne da bi pri tem žrtvovala udobje.

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Vir: Vogue, Harper's Bazaar

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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