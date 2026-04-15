Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Edino krilo, ki ga bomo nosile to pomlad

N. Č.
15. 04. 2026 04.00
0

V letošnjem letu v modnem svetu izstopa predvsem eno krilo, ki ga obožujejo tako vplivnice kot zvezdnice. Hkrati pa gre za kos, ki ga zlahka vključimo tudi v svojo vsakdanjo garderobo.

Satenasto krilo je brez dvoma največji modni hit pomladi 2026. Posebej izstopajo modeli v beli barvi in nežnih kremnih tonih, ki delujejo sveže, elegantno in popolno ujamejo lahkotno energijo toplejših dni, piše Tportal. Takšna krila so izjemno vsestranska, saj jih lahko kombiniramo tako za sproščene kot tudi bolj sofisticirane priložnosti.

Zakaj je satenasto krilo hit pomladi 2026?

Satenasto krilo združuje eleganco in udobje, kar je eden glavnih razlogov za njegovo priljubljenost. Njegova lahkotna tkanina lepo pada ob telesu in ustvarja ženstveno silhueto, ki pristaja različnim postavam. Poleg tega subtilen lesk materiala poskrbi za pridih glamurja, ne da bi bil videz pretirano formalen.

Velik vpliv na njegovo priljubljenost imajo tudi modne ikone in zvezdnice, ki ga nosijo na različne načine – od minimalističnih kombinacij do drznejših stilskih izbir. Prav ta prilagodljivost omogoča, da satenasto krilo ostaja v ospredju trendov in se brez težav prilagaja različnim modnim okusom.

Bella Hadid
Bella HadidFOTO: Profimedia

Kako letošnjo pomlad kombinirati satenasto krilo v beli barvi?

Belo satenasto krilo je popolna osnova za številne modne kombinacije. Za vsakdanji videz ga lahko združimo s preprosto bombažno majico ali lahkotnim puloverjem ter športnimi copati. Takšna kombinacija deluje sproščeno, a hkrati še vedno urejeno in trendovsko.

Za bolj eleganten videz pa ga lahko kombiniramo s svileno bluzo ali strukturiranim suknjičem ter sandali z nizko ali visoko peto. Dodatek minimalističnega nakita in torbice v nevtralnih tonih bo celoten videz še dodatno povzdignil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako kombinirati satenasto krilo v drugih barvah?

Satenasta krila v drugih barvah, kot so pastelni odtenki, črna ali celo bolj drzne barve, ponujajo še več možnosti za izražanje osebnega sloga. Pastelne različice so odlične za romantične in nežne kombinacije, medtem ko temnejši odtenki delujejo bolj sofisticirano in večerno.

Če se odločimo za bolj izrazito barvo, jo lahko uravnotežimo z nevtralnimi kosi, kot so bela srajca, bež pulover ali črn top. Na ta način krilo ostane v središču pozornosti, celoten videz pa deluje harmonično in modno dovršeno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: tportal.hr

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1640