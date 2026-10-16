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selena gomez
Moda slavnih

V ognjeno rdeči obleki je ukradla vso pozornost

N. Č.
16. 10. 2026 04.00
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Selena Gomez je na letošnjem dobrodelnem dogodku svoje fundacije znova dokazala, da zna navdušiti tudi na rdeči preprogi. Tokrat je vse poglede pritegnila v osupljivi rdeči obleki modne hiše Prada, v kateri je bila preprosto nepozabna.

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Selena Gomez se je v Los Angelesu udeležila četrtega dobrodelnega dogodka fundacije Rare Impact Fund, kjer je bila brez dvoma ena največjih zvezd večera. Za posebno priložnost je izbrala vpadljivo rdečo obleko modne hiše Prada, ki je takoj pritegnila pozornost fotografov in modnih poznavalcev.

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Rdeča obleka, ki je pritegnila pozornost

Živahen rdeč odtenek je poudaril eleganco kroja, obleka pa je bila bogato okrašena z bleščečimi detajli, zaradi katerih se je lesketala ob vsakem koraku. Po poročanju tujih medijev je šlo za enega najbolj opaznih videzov večera. Na stajling je dodala tudi rdeče salonarje v enakem odtenku, s čimer je ustvarila popolnoma usklajen videz.

Selena Gomez
Selena Gomez FOTO: Profimedia

Obleka, ki je poudarila njeno postavo

Posebnost obleke je bil korzetni zgornji del brez naramnic in skrbno oblikovan pas, ki je ustvaril ženstveno silhueto. Dolžina do sredine meč je videzu dodala pridih brezčasne elegance, medtem ko so bleščeči okraski poskrbeli za sodoben glamur.

Tokrat se je odločila za prefinjeno pričesko z ravnimi, sijočimi lasmi in prečko na sredini, ličenje pa je ostalo elegantno in zadržano. Tako je vsa pozornost ostala usmerjena na modno kreacijo.

Večer z dobrodelno noto

Dogodek ni bil namenjen le modi. Selena Gomez je na gala večeru praznovala pomemben mejnik svoje fundacije Rare Impact Fund, ki je po poročanju tujih medijev doslej zbrala več kot 30 milijonov dolarjev za projekte, povezane z duševnim zdravjem mladih po svetu.

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Igralka, pevka in ustanoviteljica znamke Rare Beauty je že večkrat poudarila, da ji je področje duševnega zdravja izjemno blizu, zato fundaciji namenja velik del svojega časa in energije.

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Rdeča barva, ki nikoli ne razočara

Čeprav modne smernice prihajajo in odhajajo, rdeča ostaja ena najbolj opaznih barv na rdeči preprogi. Tudi tokrat je dokazala, zakaj velja za sinonim samozavesti in elegance.

selena gomez
selena gomezFOTO: Profimedia

Selena Gomez je s svojo izbiro pokazala, da včasih za nepozaben videz ni potrebno veliko. Dovolj sta odlična obleka in prava mera glamurja.

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Vir: profimedia.si

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