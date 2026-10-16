V ognjeno rdeči obleki je ukradla vso pozornost

Selena Gomez se je v Los Angelesu udeležila četrtega dobrodelnega dogodka fundacije Rare Impact Fund , kjer je bila brez dvoma ena največjih zvezd večera. Za posebno priložnost je izbrala vpadljivo rdečo obleko modne hiše Prada , ki je takoj pritegnila pozornost fotografov in modnih poznavalcev.

V rdeči obleki je navdušila, skrivnost pa se skriva na hrbtu

Živahen rdeč odtenek je poudaril eleganco kroja, obleka pa je bila bogato okrašena z bleščečimi detajli , zaradi katerih se je lesketala ob vsakem koraku. Po poročanju tujih medijev je šlo za enega najbolj opaznih videzov večera. Na stajling je dodala tudi rdeče salonarje v enakem odtenku, s čimer je ustvarila popolnoma usklajen videz.

Posebnost obleke je bil korzetni zgornji del brez naramnic in skrbno oblikovan pas, ki je ustvaril ženstveno silhueto. Dolžina do sredine meč je videzu dodala pridih brezčasne elegance, medtem ko so bleščeči okraski poskrbeli za sodoben glamur.

Tokrat se je odločila za prefinjeno pričesko z ravnimi, sijočimi lasmi in prečko na sredini, ličenje pa je ostalo elegantno in zadržano. Tako je vsa pozornost ostala usmerjena na modno kreacijo.