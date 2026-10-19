Jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile namesto blazerja

Če je bil blazer zadnja leta nepogrešljiv del garderobe, to jesen vse več modnih navdušenk posega po drugačni izbiri. Semiš jakna se je vrnila v velikem slogu in postala eden najbolj zaželenih kosov sezone. Navdušuje z brezčasnim videzom, toplimi odtenki in vsestranskostjo, zaradi katere jo lahko nosimo ob skoraj vsaki priložnosti.
Modni hit, ki ga videvamo povsod
Od ulic Pariza in Milana do družbenih omrežij in mestnih središč je semiš jakna letos skoraj povsod. Še posebej priljubljeni so modeli v karamelnem, čokoladno rjavem in peščenem odtenku, ki se odlično podajo k jesenski barvni paleti. Njena prednost je, da deluje elegantno, a hkrati sproščeno, zato je odlična alternativa klasičnemu blazerju.
Katere barve so letos najbolj priljubljene?
To jesen med najbolj zaželene odtenke sodijo karamelna, čokoladno rjava, konjak, olivno zelena in peščeni toni. Gre za barve, ki se odlično ujemajo z jesensko garderobo in jih je preprosto kombinirati z osnovnimi kosi, kot so kavbojke, pletenine in škornji. Če želite najbolj aktualen videz, posezite po toplih zemeljskih tonih, ki so letos v središču modnih trendov.
Kakšno obutev nositi k semiš jakni?
Ena največjih prednosti semiš jakne je njena vsestranskost. Lepo se poda tako k gležnjarjem, visokim škornjem kot tudi k športnim copatom. Za vsakdanji videz jo kombinirajte z belimi supergami in kavbojkami, za bolj eleganten videz pa z usnjenimi škornji in midi krilom. Prav zaradi te prilagodljivosti je postala eden najbolj uporabnih kosov jesenske garderobe.
Najlepše se ujame s kavbojkami
Za vsakdanji videz jo kombinirajte z ravnimi ali širšimi kavbojkami in gležnjarji. Gre za modno formulo, s katero skoraj ne morete zgrešiti.
Če želite bolj eleganten videz, dodajte še svileno bluzo ali tanko pletenino v nevtralnih odtenkih.
Obožujejo jo tudi ženske po 50. letu
Semiš jakna je eden redkih trendov, ki pristaja ženskam vseh generacij. Zaradi mehkih linij in toplih tonov deluje prefinjeno, ne da bi bila videti preveč mladostna ali trendovska.
Prav zato jo številne modne poznavalke označujejo za kos, v katerega se to jesen splača investirati.
Kako jo nositi v službo?
V službenem okolju jo kombinirajte s črnimi hlačami ravnega kroja, usnjeno torbico in mokasini. Tako boste ustvarile urejen videz, ki je nekoliko manj formalen od klasičnega kostima, vendar še vedno eleganten.
Trend, ki ga bomo videvale še dolgo
Za razliko od nekaterih hitrih trendov je semiš jakna brezčasen kos, ki se vrača skoraj vsako jesen. Zato ni presenetljivo, da velja za eno najboljših modnih naložb letošnje sezone.
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