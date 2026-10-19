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Moda

Jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile namesto blazerja

N. Č.
19. 10. 2026 04.00
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To jesen se v modne kombinacije vrača kos, ki ga vse pogosteje videvamo na ulicah modnih prestolnic in družbenih omrežjih. Eleganten, vsestranski in brezčasen je odlična alternativa blazerju ter se odlično poda tako h kavbojkam kot tudi bolj prefinjenim stajlingom. Poglejte, zakaj je osvojil modne navdušenke vseh generacij.

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Če je bil blazer zadnja leta nepogrešljiv del garderobe, to jesen vse več modnih navdušenk posega po drugačni izbiri. Semiš jakna se je vrnila v velikem slogu in postala eden najbolj zaželenih kosov sezone. Navdušuje z brezčasnim videzom, toplimi odtenki in vsestranskostjo, zaradi katere jo lahko nosimo ob skoraj vsaki priložnosti.

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Modni hit, ki ga videvamo povsod

Od ulic Pariza in Milana do družbenih omrežij in mestnih središč je semiš jakna letos skoraj povsod. Še posebej priljubljeni so modeli v karamelnem, čokoladno rjavem in peščenem odtenku, ki se odlično podajo k jesenski barvni paleti. Njena prednost je, da deluje elegantno, a hkrati sproščeno, zato je odlična alternativa klasičnemu blazerju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Katere barve so letos najbolj priljubljene?

To jesen med najbolj zaželene odtenke sodijo karamelna, čokoladno rjava, konjak, olivno zelena in peščeni toni. Gre za barve, ki se odlično ujemajo z jesensko garderobo in jih je preprosto kombinirati z osnovnimi kosi, kot so kavbojke, pletenine in škornji. Če želite najbolj aktualen videz, posezite po toplih zemeljskih tonih, ki so letos v središču modnih trendov.

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Kakšno obutev nositi k semiš jakni?

Ena največjih prednosti semiš jakne je njena vsestranskost. Lepo se poda tako k gležnjarjem, visokim škornjem kot tudi k športnim copatom. Za vsakdanji videz jo kombinirajte z belimi supergami in kavbojkami, za bolj eleganten videz pa z usnjenimi škornji in midi krilom. Prav zaradi te prilagodljivosti je postala eden najbolj uporabnih kosov jesenske garderobe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najlepše se ujame s kavbojkami

Za vsakdanji videz jo kombinirajte z ravnimi ali širšimi kavbojkami in gležnjarji. Gre za modno formulo, s katero skoraj ne morete zgrešiti.

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Če želite bolj eleganten videz, dodajte še svileno bluzo ali tanko pletenino v nevtralnih odtenkih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Obožujejo jo tudi ženske po 50. letu

Semiš jakna je eden redkih trendov, ki pristaja ženskam vseh generacij. Zaradi mehkih linij in toplih tonov deluje prefinjeno, ne da bi bila videti preveč mladostna ali trendovska.

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Prav zato jo številne modne poznavalke označujejo za kos, v katerega se to jesen splača investirati.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako jo nositi v službo?

V službenem okolju jo kombinirajte s črnimi hlačami ravnega kroja, usnjeno torbico in mokasini. Tako boste ustvarile urejen videz, ki je nekoliko manj formalen od klasičnega kostima, vendar še vedno eleganten.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trend, ki ga bomo videvale še dolgo

Za razliko od nekaterih hitrih trendov je semiš jakna brezčasen kos, ki se vrača skoraj vsako jesen. Zato ni presenetljivo, da velja za eno najboljših modnih naložb letošnje sezone.

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