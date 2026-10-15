To so škornji, ki jih bomo nosile vso jesen

Če obstaja en modni kos, ki je to jesen osvojil modne navdušenke, so to brez dvoma semiš škornji. Vidimo jih na ulicah modnih prestolnic, v kolekcijah priljubljenih znamk in na družbenih omrežjih, kjer navdušujejo s svojo elegantno, a sproščeno estetiko. Dobra novica? Odlično se podajo h kavbojkam, oblekam in pleteninam, zato jih bomo nosile praktično vse do zime.

Preberi še Pozabite na kavbojke, to so hlače, ki jih bomo nosile jeseni

Jesen 2026 je v znamenju semiša

Po letih prevlade gladkega usnja se v ospredje vrača material, ki ga mnoge povezujejo z brezčasno eleganco. Semiš letos ni priljubljen le pri torbicah in jaknah, temveč predvsem pri škornjih.

Preberi še Krilo, ki ga obožujejo tako 30- kot 50-letnice

Modni poznavalci poudarjajo, da so prav semiš škornji eden najbolj opaznih trendov hladnejšega dela leta. V ospredju so predvsem modeli v rjavih, karamelnih, konjak in čokoladnih odtenkih, ki se odlično ujemajo z jesensko garderobo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zakaj jih modne navdušenke obožujejo?

Njihova največja prednost je vsestranskost. Delujejo bolj sofisticirano kot klasični usnjeni modeli, hkrati pa ohranjajo sproščen videz.

Preberi še To je plašč, ki ga bomo to jesen videvali povsod

Semiš škornji: pristajajo skoraj vsaki postavi, so odlični za vsakodnevne in elegantne videze, lepo dopolnijo jesenske barvne kombinacije, ustvarijo občutek topline in mehkobe, so dovolj brezčasni, da jih lahko nosimo več sezon. Prav zato jih pogosto videvamo v kombinaciji z najrazličnejšimi modnimi kosi.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kako jih nositi to jesen?

S kavbojkami To je daleč najbolj priljubljena kombinacija. Še posebej lepo delujejo ravne kavbojke ali modeli z nekoliko širšimi hlačnicami, ki segajo čez zgornji del škornjev.

Preberi še Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo

Z midi pleteno obleko Gre za kombinacijo, ki združuje udobje in eleganco. Videz lahko dopolnite z dolgim plaščem ali oversized blazerjem.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Z mini krilom in hlačnimi nogavicami Za nekoliko bolj trendovski videz semiš škornje kombinirajte s kratkim krilom, hlačnimi nogavicami in pletenim puloverjem.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V monokromatskih tonih Modni strokovnjaki opažajo, da so letos še posebej priljubljene kombinacije različnih odtenkov rjave barve. Čokoladni škornji, karamelni plašč in bež pletenina ustvarijo videz, ki deluje zelo prestižno.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kateri modeli bodo najbolj priljubljeni?

Letos izstopajo predvsem: visoki škornji do kolen, kavbojski semiš škornji, modeli z nekoliko širšo gobo, škornji z blok peto, ravni škornji za vsakodnevno nošenje.

Preberi še Najlepši jesenski plašči, ki jih boste želele nositi takoj

Če bi morale izbrati le en par za letošnjo sezono, so visoki semiš škornji v temno rjavi barvi verjetno najboljša naložba.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Modni kos, ki ga bomo videvale povsod

Jesen 2026 je dokaz, da se trendi vedno znova vračajo. Tokrat so v glavni vlogi semiš škornji, ki združujejo eleganco, udobje in praktičnost. Ne glede na to, ali prisegate na minimalistični slog ali nekoliko bolj boemski videz, gre za kos, ki bo v prihodnjih mesecih nepogrešljiv del garderobe številnih žensk.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči