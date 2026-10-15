To so škornji, ki jih bomo nosile vso jesen

Če obstaja en modni kos, ki je to jesen osvojil modne navdušenke, so to brez dvoma semiš škornji. Vidimo jih na ulicah modnih prestolnic, v kolekcijah priljubljenih znamk in na družbenih omrežjih, kjer navdušujejo s svojo elegantno, a sproščeno estetiko. Dobra novica? Odlično se podajo h kavbojkam, oblekam in pleteninam, zato jih bomo nosile praktično vse do zime.
Jesen 2026 je v znamenju semiša
Po letih prevlade gladkega usnja se v ospredje vrača material, ki ga mnoge povezujejo z brezčasno eleganco. Semiš letos ni priljubljen le pri torbicah in jaknah, temveč predvsem pri škornjih.
Modni poznavalci poudarjajo, da so prav semiš škornji eden najbolj opaznih trendov hladnejšega dela leta. V ospredju so predvsem modeli v rjavih, karamelnih, konjak in čokoladnih odtenkih, ki se odlično ujemajo z jesensko garderobo.
Zakaj jih modne navdušenke obožujejo?
Njihova največja prednost je vsestranskost. Delujejo bolj sofisticirano kot klasični usnjeni modeli, hkrati pa ohranjajo sproščen videz.
Semiš škornji:
pristajajo skoraj vsaki postavi,
so odlični za vsakodnevne in elegantne videze,
lepo dopolnijo jesenske barvne kombinacije,
ustvarijo občutek topline in mehkobe,
so dovolj brezčasni, da jih lahko nosimo več sezon.
Prav zato jih pogosto videvamo v kombinaciji z najrazličnejšimi modnimi kosi.
Kako jih nositi to jesen?
S kavbojkami
To je daleč najbolj priljubljena kombinacija. Še posebej lepo delujejo ravne kavbojke ali modeli z nekoliko širšimi hlačnicami, ki segajo čez zgornji del škornjev.
Z midi pleteno obleko
Gre za kombinacijo, ki združuje udobje in eleganco. Videz lahko dopolnite z dolgim plaščem ali oversized blazerjem.
Z mini krilom in hlačnimi nogavicami
Za nekoliko bolj trendovski videz semiš škornje kombinirajte s kratkim krilom, hlačnimi nogavicami in pletenim puloverjem.
V monokromatskih tonih
Modni strokovnjaki opažajo, da so letos še posebej priljubljene kombinacije različnih odtenkov rjave barve. Čokoladni škornji, karamelni plašč in bež pletenina ustvarijo videz, ki deluje zelo prestižno.
Kateri modeli bodo najbolj priljubljeni?
Letos izstopajo predvsem:
visoki škornji do kolen,
kavbojski semiš škornji,
modeli z nekoliko širšo gobo,
škornji z blok peto,
ravni škornji za vsakodnevno nošenje.
Če bi morale izbrati le en par za letošnjo sezono, so visoki semiš škornji v temno rjavi barvi verjetno najboljša naložba.
Modni kos, ki ga bomo videvale povsod
Jesen 2026 je dokaz, da se trendi vedno znova vračajo. Tokrat so v glavni vlogi semiš škornji, ki združujejo eleganco, udobje in praktičnost. Ne glede na to, ali prisegate na minimalistični slog ali nekoliko bolj boemski videz, gre za kos, ki bo v prihodnjih mesecih nepogrešljiv del garderobe številnih žensk.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV