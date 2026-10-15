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Moda

To so škornji, ki jih bomo nosile vso jesen

N. Č.
15. 10. 2026 04.00
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Nekateri modni kosi pridejo in gredo, semiš škornji pa se vsako jesen znova vrnejo med največje favorite. Tudi letos jih modne navdušenke množično vključujejo v svoje kombinacije, saj združujejo eleganco, udobje in tisti pridih sproščene prefinjenosti, ki ga jesenska garderoba naravnost obožuje.

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Če obstaja en modni kos, ki je to jesen osvojil modne navdušenke, so to brez dvoma semiš škornji. Vidimo jih na ulicah modnih prestolnic, v kolekcijah priljubljenih znamk in na družbenih omrežjih, kjer navdušujejo s svojo elegantno, a sproščeno estetiko. Dobra novica? Odlično se podajo h kavbojkam, oblekam in pleteninam, zato jih bomo nosile praktično vse do zime.

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Jesen 2026 je v znamenju semiša

Po letih prevlade gladkega usnja se v ospredje vrača material, ki ga mnoge povezujejo z brezčasno eleganco. Semiš letos ni priljubljen le pri torbicah in jaknah, temveč predvsem pri škornjih.

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Modni poznavalci poudarjajo, da so prav semiš škornji eden najbolj opaznih trendov hladnejšega dela leta. V ospredju so predvsem modeli v rjavih, karamelnih, konjak in čokoladnih odtenkih, ki se odlično ujemajo z jesensko garderobo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj jih modne navdušenke obožujejo?

Njihova največja prednost je vsestranskost. Delujejo bolj sofisticirano kot klasični usnjeni modeli, hkrati pa ohranjajo sproščen videz.

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Semiš škornji:

pristajajo skoraj vsaki postavi,

so odlični za vsakodnevne in elegantne videze,

lepo dopolnijo jesenske barvne kombinacije,

ustvarijo občutek topline in mehkobe,

so dovolj brezčasni, da jih lahko nosimo več sezon.

Prav zato jih pogosto videvamo v kombinaciji z najrazličnejšimi modnimi kosi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako jih nositi to jesen?

S kavbojkami

To je daleč najbolj priljubljena kombinacija. Še posebej lepo delujejo ravne kavbojke ali modeli z nekoliko širšimi hlačnicami, ki segajo čez zgornji del škornjev.

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Z midi pleteno obleko

Gre za kombinacijo, ki združuje udobje in eleganco. Videz lahko dopolnite z dolgim plaščem ali oversized blazerjem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Z mini krilom in hlačnimi nogavicami

Za nekoliko bolj trendovski videz semiš škornje kombinirajte s kratkim krilom, hlačnimi nogavicami in pletenim puloverjem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V monokromatskih tonih

Modni strokovnjaki opažajo, da so letos še posebej priljubljene kombinacije različnih odtenkov rjave barve. Čokoladni škornji, karamelni plašč in bež pletenina ustvarijo videz, ki deluje zelo prestižno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kateri modeli bodo najbolj priljubljeni?

Letos izstopajo predvsem:

visoki škornji do kolen,

kavbojski semiš škornji,

modeli z nekoliko širšo gobo,

škornji z blok peto,

ravni škornji za vsakodnevno nošenje.

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Če bi morale izbrati le en par za letošnjo sezono, so visoki semiš škornji v temno rjavi barvi verjetno najboljša naložba.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Modni kos, ki ga bomo videvale povsod

Jesen 2026 je dokaz, da se trendi vedno znova vračajo. Tokrat so v glavni vlogi semiš škornji, ki združujejo eleganco, udobje in praktičnost. Ne glede na to, ali prisegate na minimalistični slog ali nekoliko bolj boemski videz, gre za kos, ki bo v prihodnjih mesecih nepogrešljiv del garderobe številnih žensk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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