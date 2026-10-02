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Trendi - ig
Moda

Najlepša torba te jeseni ni usnjena: trend, ki ga modne navdušenke obožujejo

N. Č.
02. 10. 2026 04.00
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Če bi morali izbrati le en modni dodatek, ki je letos osvojil modne prestolnice, družbena omrežja in garderobe modnih navdušenk, bi bila to brez dvoma semiš torbica. Mehka tekstura, prefinjen videz in pridih retro elegance so razlogi, da je postala eden najbolj zaželenih modnih kosov jeseni 2026.

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Vsako jesen se v ospredje vrnejo topli materiali, letos pa je prav semiš tisti, ki je prevzel glavno vlogo. Potem ko so modne navdušenke spomladi ponovno odkrile semiš jakne, so zdaj na vrsti še torbice.

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Na ulicah Pariza, Milana, Londona in Københavna jih videvamo praktično na vsakem koraku. Nosijo jih modne vplivnice, urednice modnih revij in zvezdnice, ki prisegajo na brezčasno eleganco.

Njihova največja prednost je, da delujejo prestižno, hkrati pa niso tako formalne kot klasične usnjene torbe. Zaradi mehke teksture vsakemu stajlingu dodajo občutek topline in sproščenega luksuza.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj so semiš torbice trenutno tako priljubljene?

Moda se že nekaj sezon odmika od izrazito minimalističnih in togih oblik. Namesto popolno strukturiranih torb se v ospredje vračajo mehkejši materiali in bolj sproščene silhuete.

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Semiš torbice odlično odražajo ta trend.

So elegantne, a ne delujejo pretirano strogo. Poleg tega jih je mogoče enostavno kombinirati z različnimi slogi, od poslovnih do povsem sproščenih.

Veliko žensk jih obožuje tudi zato, ker ustvarijo nekoliko bolj prefinjen videz kot običajne torbice iz umetnih materialov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najbolj modne barve te jeseni

Čeprav so črne semiš torbice vedno dobra izbira, letos prevladujejo predvsem naravni odtenki.

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Najbolj priljubljene so:

čokoladno rjava,

konjak rjava,

karamelna,

bordo,

temno olivna,

peščena bež.

Posebej izstopa čokoladno rjava, ki jo številni stilisti označujejo za eno ključnih barv letošnje jeseni. Deluje elegantno, bogato in se odlično poda k skoraj vsem drugim jesenskim tonom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kateri modeli bodo najbolj iskani?

Velike torbe za vsak dan

Med najbolj priljubljenimi modeli so velike tote torbe iz semiša.

Vanjo brez težav spravite vse, kar potrebujete čez dan, hkrati pa deluje izjemno elegantno. Prav zato jo modne navdušenke pogosto izberejo za službo, sestanke ali mestne opravke.

Torbe čez ramo

To je verjetno najbolj univerzalen model letošnje sezone.

Gre za torbe, ki so dovolj praktične za vsakodnevno uporabo, a hkrati dovolj elegantne tudi za večerne priložnosti.

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Mehke 'hobo' torbe

Hobo torbe so se letos vrnile v velikem slogu.

Njihova sproščena oblika se odlično ujema z jesenskimi pleteninami, plašči in škornji, zato jih videvamo praktično povsod.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako jih kombinirati?

S pletenim puloverjem

To je verjetno najbolj jesenska kombinacija.

Mehak pleten pulover, ravne kavbojke in semiš torbica ustvarijo videz, ki je hkrati udoben in zelo moderen.

S trenčkotom

Trenčkot ostaja eden najpomembnejših jesenskih kosov. V kombinaciji s semiš torbico dobi videz nekoliko bolj luksuzen pridih.

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S semiš jakno

Eden najbolj priljubljenih trendov letošnje jeseni je kombiniranje različnih kosov iz semiša.

Semiš jakna in torbica v podobnem odtenku ustvarita usklajen in izjemno eleganten videz.

Z belimi supergami

Če želite bolj sproščen videz, semiš torbico kombinirajte s preprostimi kavbojkami, belimi supergami in pletenino.

Prav kontrast med športnimi elementi in elegantnim dodatkom ustvari sodoben videz.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

So semiš torbice primerne tudi za ženske po 40. letu?

Absolutno. Pravzaprav gre za trend, ki ga številne ženske po 40. letu z veseljem sprejemajo. Ne gre za kratkotrajen modni hit, ampak za kos, ki deluje brezčasno, elegantno in prefinjeno.

Semiš torbica lahko popestri preprosto garderobo ter ustvari občutek urejenosti brez pretiranega truda. To je eden od razlogov, da so jo za svojo izbrale številne modne navdušenke vseh generacij.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Modni kos, ki ga boste nosile še dolgo

Nekateri trendi trajajo le eno sezono, semiš torbice pa sodijo med tiste modne naložbe, ki ostanejo aktualne več let. Njihova priljubljenost temelji na elegantnem videzu, vsestranskosti in sposobnosti, da vsak stajling naredijo nekoliko bolj sofisticiran.

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Če to jesen razmišljate o nakupu nove torbice, je semiš različica med najboljšimi modnimi izbirami. Je trendna, elegantna in dovolj brezčasna, da jo boste z veseljem nosile tudi prihodnje sezone.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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