Senidah v vlogi, v kateri je še nismo videli: na modni brvi pritegnila vse poglede

Revija je potekala na enem najbolj posebnih prizorišč v regiji, na Mamuli, zgodovinski trdnjavi na otoku Lastavica, na vhodu v Boko Kotorsko. In prav prostor je bil eden ključnih delov celotne modne zgodbe.

Senidah v novi vlogi

Senidah se je na modni reviji pojavila kot model, njene fotografije pa so objavljene tudi v ekskluzivnem poročilu Harper's Bazaara. Njena prisotnost je kolekciji dodala nekoliko drugačno energijo, samozavestno, močno in izrazito sodobno. Za pevko, ki je v zadnjih letih postala ena najbolj prepoznavnih osebnosti regionalne glasbene scene, je bila to zanimiva sprememba vloge.

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Tokrat ni bila na odru zaradi glasbe

Njen oder je bila modna brv. Kolekcija, ki ni želela biti samo kolekcija Amina Hasanbegović je kolekcijo SILENCE, namenjeno jeseni in zimi 2026, zasnovala kot dialog z Mamulo. Kot poudarja Harper's Bazaar, ne gre zgolj za kolekcijo, ki bi bila navdihnjena z Mamulo, temveč za poskus vzpostavitve odnosa med oblačili in prostorom. Arhitektura trdnjave je postala del vizualnega jezika kolekcije. Reliefi kamnitih zidov so se prenesli v teksture materialov, dekorativni elementi notranjosti pa so dobili novo življenje v obliki avtorskih vzorcev. Kovinski elementi in značilne oblike Mamule so se preoblikovali v skulpturalne torbice in modne dodatke. Rezultat je moda, ki je pogosto videti bolj kot umetniški objekt.

Ko obleka postane skulptura

Eden ključnih elementov kolekcije SILENCE je odnos do telesa. Oblikovalka se poigrava z volumnom, proporci in oblikami. Nekateri kosi se širijo okoli telesa, drugi ga poudarjajo, pri tretjih pa meja med obleko in skulpturo skoraj izgine. Kot piše Harper's Bazaar, forma tukaj ni namenjena samo temu, da telo obleče, temveč ga interpretira. Tudi narava otoka je postala del kolekcije, vendar ne na dobeseden način. Med motivi se pojavljajo asociacije na krila metuljev, let kačjega pastirja, ptice, hobotnico, školjke in druge strukture morskega sveta. Ti elementi se pojavljajo kot skulpturalni dodatki in oblike, ki se navezujejo na telo.

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Od kamna in morja do 3D tehnologije

Kolekcija združuje tradicionalno ročno delo in sodobno tehnologijo. Mreže, školjke in naravne teksture se srečujejo s 3D-tehnologijo in sodobnimi načini oblikovanja. Prav ta kontrast daje kolekciji poseben značaj, na eni strani občutek nečesa organskega in starodavnega, na drugi pa izrazito sodoben pristop. Tudi barvna paleta sledi okolju. V kolekciji se pojavljajo odtenki kamna, peska in morja, pa tudi barve neba ob koncu dneva. Ni kričeča, vendar je daleč od dolgočasne, ko se svetloba na Mamuli spreminja, se spreminja tudi videz oblačil.

Mamula ni bila samo kulisa

Prav to je tisto, kar je revijo naredilo posebno. Mamula ni bila zgolj spektakularna lokacija, na kateri so postavili modno brv. Postala je del kolekcije. Ko se je svetloba začela spreminjati, so kamnite stene dobile temnejše odtenke, morje je postalo globlje, kovinske in skulpturalne površine pa so začele loviti zadnje žarke dneva. Meja med oblačili in okoljem je postajala vse manj očitna. Tudi drugi modni mediji so revijo opisali kot dogodek, pri katerem je skoraj nemogoče ločiti oblačila od prostora, v katerem so bila predstavljena.

Moda, ki govori tiho

Ime kolekcije, SILENCE oziroma Tišina, zato ni naključno. Pri tem ne gre za tišino kot odsotnost zvoka, temveč za prostor koncentracije. Za trenutek, ko se moda umakne spektaklu in začne govoriti skozi obliko, material, svetlobo in telo. Prav zato je bila izbira Mamule tako smiselna. Starodavna kamnita arhitektura, morje, narava in sodobna moda so se za nekaj ur združili v eno vizualno zgodbo. V njej pa se je znašla tudi Senidah, tokrat ne z mikrofonom v roki, temveč kot del modne pripovedi. Iz glasbenega odra na modno brv. In priznati je treba, tudi v tej vlogi je bila videti kot doma.

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