Modni spodrsljaj ali drzna poteza? Shailene Woodley na rdeči preprogi

34-letna igralka se je na rdeči preprogi 78. podelitve televizijskih nagrad Emmy pojavila v kreaciji modne hiše Balenciaga, za katero je poskrbel oblikovalec Pierpaolo Piccioli. Izbrala je precej nenavadno kombinacijo: svetlo moder top z globokim izrezom in široke zlate hlače, prekrite z bleščicami in kristalčki. Celoten videz je dopolnila z dolgimi bordo rokavicami, čevlji z visoko peto in precej izrazitim večbarvnim ogrličkom znamke Howl Jewelry. Lase je spela v gladek nizek čop.

Ko je enega modnega trenda preveč

Prav kombinacija vseh teh elementov je tista, ki je razdelila modne poznavalce. Portal Red Carpet Fashion Awards je zapisal, da jim sama ideja videza ni bila napačna, težava pa je bila predvsem v izvedbi. Po njihovem mnenju je bilo na igralki preveč materiala tako zgoraj kot spodaj, zaradi česar je oblačilo zasenčilo njo samo. Posebej so izpostavili tudi dolžino hlač, ki so bile po njihovem mnenju občutno predolge. Tudi drugi modni komentatorji so opozorili na podobno težavo. Španski Ara je kombinacijo uvrstil med spodrsljaje večera in zapisal, da je imela kreacija preveč različnih elementov, zato celoten videz ni deloval dovolj povezano. Pri tem so bile najbolj opazne prav široke zlate hlače, ki so zaradi svoje bogate teksture in dolžine ustvarile zelo močan spodnji del silhuete. Zgornji del pa je bil po drugi strani precej razgaljen in oprijet. Rezultat je bil videz z močnim kontrastom, ki je za marsikoga deloval bolj kot modni eksperiment kot dovršena gala kombinacija.

icon-expand Shailene Woodley FOTO: Profimedia

Na modni pisti je bila kombinacija videti nekoliko drugače

Zanimivo je, da je bil videz, ki ga je izbrala Woodley, del kolekcije Balenciaga Haute Couture za jesen 2026. Na modni pisti je bila kombinacija predstavljena skupaj s črnim ogrinjalom, medtem ko se je igralka odločila, da ga na rdeči preprogi ne bo nosila. Namesto tega je dodala bordo rokavice in opazno ogrlico. Prav ti dodatki so po mnenju nekaterih kritikov videzu dodali še več različnih vizualnih poudarkov. Portal Who What Wear je njeno izbiro označil za drzno in izpostavil, da je šlo za precej nepričakovano kombinacijo. Tudi tam so opozorili, da so bile hlače eden najbolj kontroverznih kosov večera.

icon-expand Shailene Woodley je osvojila Emmyja. FOTO: Profimedia

Preplavljena z oblačili

Najbolj zanimiva kritika pa se nanaša prav na krojenje. Na Red Carpet Fashion Awards so menili, da bi lahko bil videz na Shailene zelo uspešen, če bi bili kosi bolje prilagojeni njenim proporcem. Namesto tega so po njihovem mnenju tako zgornji kot spodnji del ustvarila občutek, da je oblačil preprosto preveč. Posebej so se obregnili ob hlače, saj so bile tako dolge, da so skoraj povsem zakrile čevlje. Modni portal je zato podvomil, ali je bilo vredno ohraniti videz tako zvest originalu z modne piste, če zaradi tega kroj na igralki ni deloval optimalno. Podobno oceno je podal tudi Business Insider, ki je Woodleyjevo uvrstil med zvezdnice, katerih videz na letošnjih Emmyjih ni povsem zadel. Ocenili so, da je bilo v kombinaciji preveč kontrastnih elementov in da bi bolj preprost zgornji del videz precej umiril.

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Vseeno pa je bil to zanjo poseben večer

Modna razprava je nekoliko zasenčila dejstvo, da je Shailene Woodley na letošnje Emmyje prišla kot dobitnica svoje prve nagrade. Igralka je prejšnji teden na podelitvi Creative Arts Emmyjev prejela nagrado za najboljšo gostujočo igralko v dramski seriji za vlogo Annie v seriji Paradise. Na glavno podelitev se je tako vrnila kot sveža dobitnica Emmyja, obenem pa se je na rdeči preprogi pojavila prvič po skoraj desetletju. Nazadnje je bila na Emmyjih leta 2017, ko je bila nominirana za vlogo v seriji Big Little Lies. Morda pa je prav zato njena izbira toliko bolj zanimiva. Po več letih odsotnosti se je na eno največjih televizijskih rdečih preprog vrnila z videzom, ki ga zagotovo ni mogoče spregledati. Tokrat pa je bila meja med drzno modno izbiro in kombinacijo, ki preprosto ne deluje, precej tanka in Shailene je po mnenju številnih modnih kritikov pristala na napačni strani.

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