Te hlače ustvarijo videz daljših nog, nosile jih bomo vso jesen

Jesenska moda 2026 prinaša številne trende, a le redki združujejo praktičnost in laskav videz tako uspešno kot široke hlače z visokim pasom. Ta model je v zadnjih sezonah osvojil modne piste, družbena omrežja in ulični slog, letos pa dokončno prevzema glavno vlogo tudi v vsakodnevnih garderobah.

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Zakaj so široke hlače tako priljubljene?

Njihova največja prednost je, da optično podaljšajo noge in ustvarijo bolj uravnoteženo silhueto. Visok pas poudari pasno linijo, široke hlačnice pa poskrbijo za eleganten padec blaga in občutek lahkotnosti. Moda je v zadnjih letih vse bolj usmerjena v udobje, zato ni presenetljivo, da oprijete hlače vse pogosteje zamenjujejo sproščeni kroji, ki omogočajo več gibanja in hkrati delujejo zelo sofisticirano.

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Komu najbolj pristajajo?

Dobra novica je, da široke hlače pristajajo skoraj vsem postavam. Nižje postave lahko izberejo model z visokim pasom in ga kombinirajo s čevlji z nekaj centimetri pete. Višje ženske lahko posežejo po daljših modelih, ki segajo skoraj do tal. Ženske z oblinami bodo cenile kroj, ki lepo poudari pas in uravnoteži proporce telesa. Tudi po 40. letu so to ene najbolj laskavih hlač, saj ustvarijo eleganten in brezčasen videz.

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Katere barve bodo zaznamovale jesen?

To sezono bodo v ospredju predvsem: čokoladno rjava, bordo, temno siva, bež, olivno zelena, mornarsko modra.

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Prav zemeljski toni so tisti, ki jih modne navdušenke najraje kombinirajo s pleteninami, blazerji in usnjenimi jaknami.

Kako jih bomo nosile?

S pletenim puloverjem To je ena najbolj priljubljenih jesenskih kombinacij. Mehka pletenina in elegantne široke hlače ustvarijo videz, ki je hkrati udoben in urejen.

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Z blazerjem Za poslovne priložnosti jih kombinirajte z dobro krojenim blazerjem. Takšen stajling deluje elegantno in profesionalno, ne da bi bil pretirano formalen.

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Z belo srajco Gre za brezčasno kombinacijo, ki nikoli ne razočara. Bela srajca in široke hlače ustvarijo videz, ki ga pogosto videvamo tudi na modnih vplivnicah.

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Z mokasini ali balerinkami Jeseni 2026 bodo prav mokasini in balerinke med najbolj priljubljeno obutvijo, zato se odlično podajo tudi k širokim hlačam.

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So ozke hlače res preteklost?

Čeprav modne hiše ozkih hlač še niso povsem odpisale, je jasno, da trenutno prevladujejo sproščene silhuete. Široke hlače so postale simbol sodobne elegance, zato jih bomo to jesen videvale praktično povsod.

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Če torej iščete en modni kos, ki ga boste lahko nosile v službo, na kosilo s prijateljicami ali na večerni zmenek, so široke hlače z visokim pasom zagotovo ena najboljših naložb letošnje jeseni.

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