Stajlingi v centru Ljubljane
Moda

Modna kombinacija, ki jo trenutno nosijo vse Slovenke

N. Č.
02. 06. 2026 04.00
1

Če ste se v zadnjih dneh sprehodili po mestu, ste jo zagotovo opazili. Gre za modno kombinacijo, ki je hkrati udobna, elegantna in izjemno nosljiva – popolna za vroče poletne dni, ko iščemo ravnotežje med slogom in praktičnostjo.

Med sprehodom po centru Ljubljane smo ujeli več modnih mimoidočih, ki stavijo na zelo podoben pristop k oblačenju. Na prvi pogled se zdi, da gre za popolnoma različne stajlinge, a ob natančnejšem pogledu hitro opazimo skupni modni imenovalec.

Poletne obleke, ki jih trenutno nosijo Slovenke
Poletne obleke, ki jih trenutno nosijo Slovenke

Svetla eleganca v modri in beli

Prva kombinacija izstopa po svežih, svetlih tonih, ki so poleti vedno v ospredju. Lahkotne bele hlače širokega kroja z visokim pasom ustvarijo podaljšano silhueto in nežno valovanje pri hoji, kar daje videzu pridih sproščene elegance. Kombinirane so z minimalističnim modrim topom brez rokavov, ki s svojo strukturo poskrbi za čist, sodoben videz.

Celoto dopolnjujejo robustni sandali z debelejšim podplatom in klasična sončna očala, ki dodajo pridih urbanega šika. Gre za stajling, ki je hkrati eleganten in izjemno praktičen – idealen za mestne opravke, kosilo na soncu ali popoldanski sprehod ob Ljubljanici.

Stajlingi v centru Ljubljane
Stajlingi v centru LjubljaneFOTO: Zadovoljna.si

Sproščena vsakodnevna kombinacija v nevtralnih tonih

Druga opažena kombinacija temelji na preprostosti, ki nikoli ne razočara. Široke hlače v nežnem zemeljskem odtenku so združene s klasično belo majico brez rokavov, kar ustvari brezčasen, čist videz.

Na ulicah Ljubljane privabljala poglede v hlačah, ki jih želi imeti vsaka

Velika torba in minimalistični dodatki poudarijo funkcionalnost stajlinga, hkrati pa ohranjajo modno dovršenost. To je značilen primer videza, ki ga lahko nosimo od jutra do večera – dovolj udoben za vsakdan, a hkrati dovolj eleganten, da deluje urejeno v vsaki situaciji.

Stajlingi v centru Ljubljane
Stajlingi v centru LjubljaneFOTO: Zadovoljna.si

Vzorec kot pika na i

Tretja kombinacija prinaša več igrivosti in osebnega izraza. Široke hlače z izrazitim karo vzorcem takoj pritegnejo pozornost in ustvarijo dinamičen spodnji del stajlinga. Enostaven črn top brez naramnic poskrbi za ravnotežje in omogoči, da vzorec pride do izraza.

Prvi spomladanski stajlingi so že zasijali v centru Ljubljane

Stajling zaključujejo športni copati in velika torba, kar celoti daje sproščen, urban značaj. To je videz, ki združuje udobje, trendovskost in individualnost – popolna izbira za vse, ki želijo izstopati, ne da bi žrtvovali praktičnost.

Stajlingi v centru Ljubljane
Stajlingi v centru LjubljaneFOTO: Zadovoljna.si

Kaj imajo skupnega?

Čeprav se kombinacije na prvi pogled razlikujejo, jih povezuje nekaj ključnih elementov. V vseh primerih gre za široke hlače, ki so očitno postale nepogrešljiv kos poletne garderobe. Njihova lahkotnost, zračnost in sposobnost, da pristajajo različnim postavam, so razlog, da jih Slovenke množično izbirajo.

3 spomladanski stajlingi, ki smo jih opazili na ulicah Ljubljane

Drugi skupni imenovalec je preprost, eleganten top brez rokavov ali naramnic, ki uravnoteži volumen spodnjega dela in ustvari popolno razmerje med udobjem in slogom. Prav ta kombinacija – široke hlače in minimalističen top – je osvojila ulice Ljubljane in postala eden najbolj priljubljenih poletnih stajlingov letošnjega leta.

Ulična moda v centru Ljubljane
Ulična moda v centru LjubljaneFOTO: Zadovoljna.si
Finale Kmetije: tako so bili videti letošnji tekmovalci
moda ljubljana poletje široke hlače poletje 2026 modni trendi poletni stajling ulična moda street style
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

HitraVeverca 02. 06. 2026 11.53
0 0
Neokusno.si res totalno neokusno, kam je šla moda..
