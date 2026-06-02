Modna kombinacija, ki jo trenutno nosijo vse Slovenke

Med sprehodom po centru Ljubljane smo ujeli več modnih mimoidočih, ki stavijo na zelo podoben pristop k oblačenju. Na prvi pogled se zdi, da gre za popolnoma različne stajlinge, a ob natančnejšem pogledu hitro opazimo skupni modni imenovalec.

Preberi še Poletne obleke, ki jih trenutno nosijo Slovenke

Svetla eleganca v modri in beli

Prva kombinacija izstopa po svežih, svetlih tonih, ki so poleti vedno v ospredju. Lahkotne bele hlače širokega kroja z visokim pasom ustvarijo podaljšano silhueto in nežno valovanje pri hoji, kar daje videzu pridih sproščene elegance. Kombinirane so z minimalističnim modrim topom brez rokavov, ki s svojo strukturo poskrbi za čist, sodoben videz. Celoto dopolnjujejo robustni sandali z debelejšim podplatom in klasična sončna očala, ki dodajo pridih urbanega šika. Gre za stajling, ki je hkrati eleganten in izjemno praktičen – idealen za mestne opravke, kosilo na soncu ali popoldanski sprehod ob Ljubljanici.

icon-expand Stajlingi v centru Ljubljane FOTO: Zadovoljna.si

Sproščena vsakodnevna kombinacija v nevtralnih tonih

Druga opažena kombinacija temelji na preprostosti, ki nikoli ne razočara. Široke hlače v nežnem zemeljskem odtenku so združene s klasično belo majico brez rokavov, kar ustvari brezčasen, čist videz.

Preberi še Na ulicah Ljubljane privabljala poglede v hlačah, ki jih želi imeti vsaka

Velika torba in minimalistični dodatki poudarijo funkcionalnost stajlinga, hkrati pa ohranjajo modno dovršenost. To je značilen primer videza, ki ga lahko nosimo od jutra do večera – dovolj udoben za vsakdan, a hkrati dovolj eleganten, da deluje urejeno v vsaki situaciji.

icon-expand Stajlingi v centru Ljubljane FOTO: Zadovoljna.si

Vzorec kot pika na i

Tretja kombinacija prinaša več igrivosti in osebnega izraza. Široke hlače z izrazitim karo vzorcem takoj pritegnejo pozornost in ustvarijo dinamičen spodnji del stajlinga. Enostaven črn top brez naramnic poskrbi za ravnotežje in omogoči, da vzorec pride do izraza.

Preberi še Prvi spomladanski stajlingi so že zasijali v centru Ljubljane

Stajling zaključujejo športni copati in velika torba, kar celoti daje sproščen, urban značaj. To je videz, ki združuje udobje, trendovskost in individualnost – popolna izbira za vse, ki želijo izstopati, ne da bi žrtvovali praktičnost.

icon-expand Stajlingi v centru Ljubljane FOTO: Zadovoljna.si

Kaj imajo skupnega?

Čeprav se kombinacije na prvi pogled razlikujejo, jih povezuje nekaj ključnih elementov. V vseh primerih gre za široke hlače, ki so očitno postale nepogrešljiv kos poletne garderobe. Njihova lahkotnost, zračnost in sposobnost, da pristajajo različnim postavam, so razlog, da jih Slovenke množično izbirajo.

Preberi še 3 spomladanski stajlingi, ki smo jih opazili na ulicah Ljubljane

Drugi skupni imenovalec je preprost, eleganten top brez rokavov ali naramnic, ki uravnoteži volumen spodnjega dela in ustvari popolno razmerje med udobjem in slogom. Prav ta kombinacija – široke hlače in minimalističen top – je osvojila ulice Ljubljane in postala eden najbolj priljubljenih poletnih stajlingov letošnjega leta.

icon-expand Ulična moda v centru Ljubljane FOTO: Zadovoljna.si

Preberi še Finale Kmetije: tako so bili videti letošnji tekmovalci