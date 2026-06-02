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Moda

Čevlji, ki se najbolje podajo k širokim kavbojkam

N. Č.
02. 06. 2026 04.00
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Široke kavbojke so letos eden največjih modnih hitov, njihova sproščena silhueta pa zahteva premišljeno izbiro obutve. Med najbolj priljubljenimi kombinacijami tega poletja izstopajo japonke, ki so se s plažnega dodatka prelevile v pravi modni kos, primeren za vsakdan.

Zakaj to poletje obožujemo japonke?

Japonke so se v zadnjih sezonah vrnile v ospredje kot minimalističen, udoben in izjemno trendovski kos obutve. Modne hiše in vplivnice jih nosijo v kombinacijah, ki presegajo klasičen poletni videz, saj japonke danes niso več rezervirane le za plažo, temveč so postale del urbanega sloga. Njihova preprostost omogoča, da se odlično zlijejo z različnimi modnimi kosi, hkrati pa ustvarijo sproščen, a moderen videz.

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Poleg udobja je njihova največja prednost vsestranskost. Japonke se podajo tako k lahkim poletnim oblekam kot k jeansu, lanenim hlačam ali krilom. Prav zaradi te prilagodljivosti so postale eden najbolj zaželenih kosov obutve letošnjega poletja, kar potrjujejo tudi trendi, ki jih izpostavlja hrvaški Tportal.

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Zakaj to poletje obožujemo široke kavbojke?

Široke kavbojke so se iz modnih arhivov vrnile kot odgovor na željo po udobju in sproščenosti. Njihov kroj omogoča lahkotno gibanje, hkrati pa ustvarja sodoben, nekoliko retro videz, ki se odlično ujema z aktualnimi trendi. Zaradi visokega pasu in širšega kroja so primerne za različne postave, saj optično podaljšajo noge in ustvarijo uravnoteženo silhueto.

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Letos so široke kavbojke postale nepogrešljiv del garderobe, ker jih lahko kombiniramo na nešteto načinov. Od elegantnih sandalov do športnih superg – vedno ustvarijo moderen videz. Poletni trendi pa še posebej poudarjajo kombinacijo z minimalističnimi čevlji, kot so japonke, saj ta kontrast med sproščenostjo in strukturo kavbojk deluje izjemno modno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj so japonke in široke kavbojke popolna kombinacija?

Kombinacija japonk in širokih kavbojk je postala ena najbolj priljubljenih modnih izbir tega poletja, ker združuje udobje in estetiko. Japonke s svojo minimalistično obliko uravnotežijo volumen širokih kavbojk, kar ustvari harmoničen in sodoben videz. Ta kontrast med lahkotno obutvijo in robustnejšim jeansom deluje sveže, modno in izjemno sproščeno.

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Poleg tega japonke razkrijejo gležnje in stopala, kar vizualno podaljša noge in poskrbi, da široke kavbojke ne delujejo pretežko. Rezultat je videz, ki je hkrati eleganten in nezahteven – popoln za poletne dni, mestne sprehode ali sproščene večerne izhode. Prav zato modni portali, kot je Tportal, to kombinacijo uvrščajo med najbolj zaželene poletne sloge.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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Vir: tportal.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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