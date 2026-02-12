Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Kavbojke
Moda

Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo

N. Č.
12. 02. 2026 04.00
0

Po letih prevlade širokih, "baggy" in ravnih krojev kavbojk se klasični skinny jeans oziroma ozki modeli kavbojk postopoma vračajo na modno sceno v prenovljeni obliki.

Moda je ciklična: trendi iz preteklosti se vedno znova vračajo, vendar pogosto v prenovljenih različicah. Tako je tudi pri kavbojkah – modeli, ki smo jih nosile pred leti, nato pa smo jih postavile na dno omare, se spet pojavljajo na modnih pistah in ulicah po vsem svetu. V nadaljevanju preberite, kakšne kavbojke bomo nosile letos ter kako jih nositi, da bo vaš stil videti sodoben in ženstven.

Kavbojke, ki bodo pravi hit letošnje pomladi
Preberi še
Kavbojke, ki bodo pravi hit letošnje pomladi

Kakšne kavbojke bomo nosile letos?

Letos je denim raznolik in vključuje več stilov, vendar se usmerja k harmoniji med udobjem in prefinjenostjo. Med najbolj opaznimi so tisti modeli, ki niso ekstremno ozki, a še vedno ohranjajo bolj prilagojeno, elegantno linijo, poroča Tportal. Takšne skinny kavbojke imajo lahko nekoliko višji pas, sam kroj pa je ozek in običajno vsebuje kakovosten denim, ki ni pretirano elastičen, kar jim daje bolj strukturiran videz.

Tako dolgo v resnici lahko zdržijo vaše kavbojke
Preberi še
Tako dolgo v resnici lahko zdržijo vaše kavbojke

Poleg tega se pojavljajo tudi drugi denim trendi, kot so izprani odtenki, subtilni detajli in različni zaključki, ki dajo klasičnemu kosu sodoben pridih, piše Tportal. Ta različica skinny kavbojk je primerna tako za vsakdan kot bolj urejene priložnosti, saj se z lahkoto kombinira z različnimi zgornjimi deli in obutvijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako kombinirati 'skinny jeans'?

Čeprav skinny kavbojke morda spominjajo na modne trenutke preteklosti, je njihov novi slog zelo prilagodljiv. Sodobne kombinacije vključujejo kombiniranje z oversized blazerji ali dolgimi plašči, kar ustvarja uravnotežen kontrast med ozkim in širokim krojem.

Vračajo se čevlji, ki smo jih nosile v 90-ih
Preberi še
Vračajo se čevlji, ki smo jih nosile v 90-ih

Eleganten videz dosežete tudi s finimi bluzami ali svilenimi topi, ki dodajo ženstvenost, medtem ko čevlji, kot so elegantne balerinke, mokasinke ali nizki škornji, dopolnijo celoto z dotikom udobja in prefinjenosti. Če želite bolj drzno različico, skinny jeans kombinirajte z elegantnimi petkami ali drugimi ostrimi čevlji za večerni videz. Ključ je v ravnotežju med minimalističnimi in bolj drznimi kosi, ki ohranjajo celoten outfit svež in moderen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: tportal.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
moda kavbojke skinny jeans skinny kavbojke trendi 2026
Moda

Edine balerinke, ki jih bomo nosile v letošnjem letu

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517