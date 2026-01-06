Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026

Leto 2026 izpostavlja škornje kot ključni modni kos zime – združujejo funkcionalnost in estetiko, hkrati pa ponujajo nekaj za vsak okus. Na policah modnih trgovin najdemo vse od klasičnih do sodobnih in drznih modelov. Ne glede na to, ali stavite na udobje ali izrazit stil, so škornji prava naložba za hladne mesece, ki bo popestrila tvojo garderobo in te spremljala skozi vsako zimo s stilom.

Preberi še Vrača se plašč, ki ga nekateri sovražijo

Zakaj obožujemo škornje v zimskih mesecih?

Škornji povezujejo toplino in udobje s praktičnostjo, kar je ključnega pomena, ko se spopadamo s hladom, snežinkami in mokrimi ulicami. Dober par škornjev lahko prenese dež in sneg, obenem pa dopolni skoraj vsak outfit – od kavbojk do elegantnih oblek.

Preberi še Najboljše najlonke za zimo

So vsestranski; nekateri modeli so minimalistični in klasični, drugi bolj robustni in športni, a vsi nam dajejo občutek samozavesti in stila, ko jih obujemo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kako kombinirati škornje v letu 2026?

Škornji se odlično znajdejo v različnih outfitih: 1. Z vsakodnevnimi jeans kombinacijami Visoki škornji so videti odlično z ozkimi jeans hlačami ali širokimi modeli, ki dodajo športno-šik pridih klasičnemu zimskemu videzu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

2. Z oblekami in krili Visoki škornji popestrijo tudi bolj ženstvene kose – midi obleke ali volnena krila so videti modno in elegantno, hkrati pa te grejejo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

3. Škornji in plastenje Povezava škornjev z dolgimi plašči, volnenimi puloverji in masivnimi šali ustvarja toplo in premišljeno zimsko kombinacijo, ki je videti usklajeno in trendovsko.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Moda Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Najnovejši modni trendi, naboljše in najugodnejše modne ponudbe. Vse na enem mestu. Prijavi se na modne e-novičke. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.