Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026

Leto 2026 izpostavlja škornje kot ključni modni kos zime – združujejo funkcionalnost in estetiko, hkrati pa ponujajo nekaj za vsak okus. Na policah modnih trgovin najdemo vse od klasičnih do sodobnih in drznih modelov. Ne glede na to, ali stavite na udobje ali izrazit stil, so škornji prava naložba za hladne mesece, ki bo popestrila tvojo garderobo in te spremljala skozi vsako zimo s stilom.
Zakaj obožujemo škornje v zimskih mesecih?
Škornji povezujejo toplino in udobje s praktičnostjo, kar je ključnega pomena, ko se spopadamo s hladom, snežinkami in mokrimi ulicami. Dober par škornjev lahko prenese dež in sneg, obenem pa dopolni skoraj vsak outfit – od kavbojk do elegantnih oblek.
So vsestranski; nekateri modeli so minimalistični in klasični, drugi bolj robustni in športni, a vsi nam dajejo občutek samozavesti in stila, ko jih obujemo.
Kako kombinirati škornje v letu 2026?
Škornji se odlično znajdejo v različnih outfitih:
1. Z vsakodnevnimi jeans kombinacijami
Visoki škornji so videti odlično z ozkimi jeans hlačami ali širokimi modeli, ki dodajo športno-šik pridih klasičnemu zimskemu videzu.
2. Z oblekami in krili
Visoki škornji popestrijo tudi bolj ženstvene kose – midi obleke ali volnena krila so videti modno in elegantno, hkrati pa te grejejo.
3. Škornji in plastenje
Povezava škornjev z dolgimi plašči, volnenimi puloverji in masivnimi šali ustvarja toplo in premišljeno zimsko kombinacijo, ki je videti usklajeno in trendovsko.
