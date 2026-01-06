Zadovoljna.si
Moda
Moda

Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026

N. Č.
06. 01. 2026 04.00
0

Škornji so v zimskih mesecih naša najljubša obutev – topli, praktični, hkrati pa so videti odlično na vsakem koraku. Poglejmo si, kakšni škornji so letos pravi trend in kako jih nositi, da bo tvoja zimska garderoba v letu 2026 popolna.

Leto 2026 izpostavlja škornje kot ključni modni kos zime – združujejo funkcionalnost in estetiko, hkrati pa ponujajo nekaj za vsak okus. Na policah modnih trgovin najdemo vse od klasičnih do sodobnih in drznih modelov. Ne glede na to, ali stavite na udobje ali izrazit stil, so škornji prava naložba za hladne mesece, ki bo popestrila tvojo garderobo in te spremljala skozi vsako zimo s stilom.

Zakaj obožujemo škornje v zimskih mesecih?

Škornji povezujejo toplino in udobje s praktičnostjo, kar je ključnega pomena, ko se spopadamo s hladom, snežinkami in mokrimi ulicami. Dober par škornjev lahko prenese dež in sneg, obenem pa dopolni skoraj vsak outfit – od kavbojk do elegantnih oblek.

So vsestranski; nekateri modeli so minimalistični in klasični, drugi bolj robustni in športni, a vsi nam dajejo občutek samozavesti in stila, ko jih obujemo.

Kako kombinirati škornje v letu 2026?

Škornji se odlično znajdejo v različnih outfitih:

1. Z vsakodnevnimi jeans kombinacijami

Visoki škornji so videti odlično z ozkimi jeans hlačami ali širokimi modeli, ki dodajo športno-šik pridih klasičnemu zimskemu videzu.

2. Z oblekami in krili

Visoki škornji popestrijo tudi bolj ženstvene kose – midi obleke ali volnena krila so videti modno in elegantno, hkrati pa te grejejo.

3. Škornji in plastenje

Povezava škornjev z dolgimi plašči, volnenimi puloverji in masivnimi šali ustvarja toplo in premišljeno zimsko kombinacijo, ki je videti usklajeno in trendovsko.

Vir: zena.net.hr

moda škornji moda 2026 obutev škornji 2026
