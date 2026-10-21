Krilo in modna kombinacija, ki bo hit v prihodnjih mesecih

Če bi morali izbrati le en jesenski stajling, ki združuje udobje, praktičnost in brezčasno eleganco, bi bil to gotovo spoj dolgih džins kril in škornjev. Modne navdušenke, vplivnice in trendseterke ga nosijo na ulicah modnih prestolnic, njegova največja prednost pa je, da pristaja ženskam vseh starosti in postavam.

Preberi še Denim krila, ki jih bomo nosile tudi pozimi

Dolgo džins krilo je v zadnjih sezonah doživelo veliko vrnitev, jeseni 2026 pa ostaja eden ključnih modnih kosov. V kombinaciji s škornji ustvarja videz, ki je hkrati sproščen in urejen, zato ni presenetljivo, da ga videvamo praktično povsod.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zakaj je ta kombinacija tako priljubljena?

Ko temperature začnejo padati, si želimo oblačil, ki so hkrati udobna in elegantna. Prav zato dolgo džins krilo in škornji predstavljajo idealno jesensko kombinacijo. Džins krilo prinaša sproščenost, medtem ko škornji videzu dodajo sofisticiran pridih. Poleg tega gre za kos, ki ga je mogoče kombinirati na nešteto načinov in ga nositi tako v službo kot na sproščeno druženje s prijateljicami.

Preberi še Jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile namesto blazerja

Velika prednost je tudi ta, da dolgo krilo lepo podaljša silhueto, še posebej v kombinaciji s škornji z nekoliko višjo peto.

Kateri škornji se najbolje podajo k dolgemu džins krilu?

Visoki škornji

Ena najbolj elegantnih izbir so visoki škornji do kolen. Še posebej lepo učinkujejo, če se rob krila konča tik nad škornji ali pa jih delno prekrije. Takšna kombinacija deluje ženstveno, elegantno in zelo prefinjeno.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kavbojski škornji

Kavbojski škornji ostajajo med najbolj priljubljenimi modeli zadnjih sezon. V kombinaciji z dolgim džins krilom ustvarijo nekoliko bolj sproščen in trendovski videz.

Preberi še Nekatere jih obožujejo, druge ne razumejo, a to jesen so povsod

Odlično se podajo k pletenim puloverjem, usnjenim jaknam in semišu, ki je letos ponovno med najbolj zaželenimi materiali.

Preberi še Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod

Gležnjarji

Za vsakodnevne opravke in mestne sprehode so odlična izbira gležnjarji. Še posebej lepo delujejo modeli s koničasto obliko spredaj, ki optično podaljšajo noge. Gre za kombinacijo, ki jo lahko brez težav nosite od jutra do večera.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Barve, ki prevladujejo to jesen

Čeprav črna ostaja klasika, modni strokovnjaki letos veliko pozornosti namenjajo toplim zemeljskim tonom.

Preberi še Hlačni kostim, ki ga še dolgo ne bomo pozabili

Posebej priljubljeni so: čokoladno rjava, barva konjaka, karamela, temna olivna, bordo odtenki. Rjavi škornji v kombinaciji z modrim džinsom ustvarijo mehkejši in bolj luksuzen videz kot klasična črna kombinacija.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kako nositi dolgo džins krilo po 40., 50. ali 60. letu?

Prav dolgo džins krilo je eden tistih kosov, ki odlično delujejo ne glede na starost. Ključ je v izbiri pravega kroja.

Preberi še To kombinacijo bomo nosile vso jesen: elegantna izbira, ki pristaja ženskam vseh let

Ženske po 40. letu pogosto posegajo po ravnih modelih z razporkom spredaj, saj so udobni in elegantni. Po 50. letu so priljubljeni nekoliko mehkejši kroji v temnejšem džinsu, ki jih je mogoče kombinirati s pleteninami in daljšimi plašči.

Preberi še To je krilo, ki ga modne navdušenke nosijo namesto kavbojk

Po 60. letu pa je pomembno predvsem to, da se v oblačilih počutimo dobro. Dolgo džins krilo ponuja ravno pravšnjo mero elegance in udobja, zato je lahko odlična alternativa klasičnim hlačam.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kosi, s katerimi ne morete zgrešiti

Za brezhiben jesenski videz dolgo džins krilo kombinirajte z: mehkim pletenim puloverjem, usnjeno jakno, volnenim plaščem, belo srajco, semiš torbo, pasom v rjavem odtenku.

Preberi še Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju

Gre za kombinacije, ki so modne, a hkrati dovolj brezčasne, da jih boste lahko nosili še več sezon.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Modni favorit jeseni 2026

Če je bila lani v ospredju kombinacija širokih hlač in škornjev, letos modni svet vse bolj prisega na dolgo džins krilo. Ta kos uspešno združuje udobje, praktičnost in eleganco, zaradi česar ga modne navdušenke uvrščajo med nepogrešljive jesenske nakupe.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči