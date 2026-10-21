Krilo in modna kombinacija, ki bo hit v prihodnjih mesecih

Če bi morali izbrati le en jesenski stajling, ki združuje udobje, praktičnost in brezčasno eleganco, bi bil to gotovo spoj dolgih džins kril in škornjev. Modne navdušenke, vplivnice in trendseterke ga nosijo na ulicah modnih prestolnic, njegova največja prednost pa je, da pristaja ženskam vseh starosti in postavam.
Dolgo džins krilo je v zadnjih sezonah doživelo veliko vrnitev, jeseni 2026 pa ostaja eden ključnih modnih kosov. V kombinaciji s škornji ustvarja videz, ki je hkrati sproščen in urejen, zato ni presenetljivo, da ga videvamo praktično povsod.
Zakaj je ta kombinacija tako priljubljena?
Ko temperature začnejo padati, si želimo oblačil, ki so hkrati udobna in elegantna. Prav zato dolgo džins krilo in škornji predstavljajo idealno jesensko kombinacijo.
Džins krilo prinaša sproščenost, medtem ko škornji videzu dodajo sofisticiran pridih. Poleg tega gre za kos, ki ga je mogoče kombinirati na nešteto načinov in ga nositi tako v službo kot na sproščeno druženje s prijateljicami.
Kateri škornji se najbolje podajo k dolgemu džins krilu?
Visoki škornji
Ena najbolj elegantnih izbir so visoki škornji do kolen. Še posebej lepo učinkujejo, če se rob krila konča tik nad škornji ali pa jih delno prekrije. Takšna kombinacija deluje ženstveno, elegantno in zelo prefinjeno.
Kavbojski škornji
Kavbojski škornji ostajajo med najbolj priljubljenimi modeli zadnjih sezon. V kombinaciji z dolgim džins krilom ustvarijo nekoliko bolj sproščen in trendovski videz.
Odlično se podajo k pletenim puloverjem, usnjenim jaknam in semišu, ki je letos ponovno med najbolj zaželenimi materiali.
Gležnjarji
Za vsakodnevne opravke in mestne sprehode so odlična izbira gležnjarji. Še posebej lepo delujejo modeli s koničasto obliko spredaj, ki optično podaljšajo noge.
Gre za kombinacijo, ki jo lahko brez težav nosite od jutra do večera.
Barve, ki prevladujejo to jesen
Čeprav črna ostaja klasika, modni strokovnjaki letos veliko pozornosti namenjajo toplim zemeljskim tonom.
Posebej priljubljeni so:
čokoladno rjava,
barva konjaka,
karamela,
temna olivna,
bordo odtenki.
Rjavi škornji v kombinaciji z modrim džinsom ustvarijo mehkejši in bolj luksuzen videz kot klasična črna kombinacija.
Kako nositi dolgo džins krilo po 40., 50. ali 60. letu?
Prav dolgo džins krilo je eden tistih kosov, ki odlično delujejo ne glede na starost. Ključ je v izbiri pravega kroja.
Ženske po 40. letu pogosto posegajo po ravnih modelih z razporkom spredaj, saj so udobni in elegantni. Po 50. letu so priljubljeni nekoliko mehkejši kroji v temnejšem džinsu, ki jih je mogoče kombinirati s pleteninami in daljšimi plašči.
Po 60. letu pa je pomembno predvsem to, da se v oblačilih počutimo dobro. Dolgo džins krilo ponuja ravno pravšnjo mero elegance in udobja, zato je lahko odlična alternativa klasičnim hlačam.
Kosi, s katerimi ne morete zgrešiti
Za brezhiben jesenski videz dolgo džins krilo kombinirajte z:
mehkim pletenim puloverjem,
usnjeno jakno,
volnenim plaščem,
belo srajco,
semiš torbo,
pasom v rjavem odtenku.
Gre za kombinacije, ki so modne, a hkrati dovolj brezčasne, da jih boste lahko nosili še več sezon.
Modni favorit jeseni 2026
Če je bila lani v ospredju kombinacija širokih hlač in škornjev, letos modni svet vse bolj prisega na dolgo džins krilo. Ta kos uspešno združuje udobje, praktičnost in eleganco, zaradi česar ga modne navdušenke uvrščajo med nepogrešljive jesenske nakupe.
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