Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Trendi - ig
Moda

Krilo in modna kombinacija, ki bo hit v prihodnjih mesecih

N. Č.
21. 10. 2026 04.00
0

Dolgo džins krilo se je vrnilo v velikem slogu, modni poznavalci pa ga to jesen najraje kombinirajo s škornji. Zakaj je ta kombinacija osvojila ulice modnih prestolnic in kako jo nositi ne glede na leta?

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Če bi morali izbrati le en jesenski stajling, ki združuje udobje, praktičnost in brezčasno eleganco, bi bil to gotovo spoj dolgih džins kril in škornjev. Modne navdušenke, vplivnice in trendseterke ga nosijo na ulicah modnih prestolnic, njegova največja prednost pa je, da pristaja ženskam vseh starosti in postavam.

Denim krila, ki jih bomo nosile tudi pozimi
Preberi še
Denim krila, ki jih bomo nosile tudi pozimi

Dolgo džins krilo je v zadnjih sezonah doživelo veliko vrnitev, jeseni 2026 pa ostaja eden ključnih modnih kosov. V kombinaciji s škornji ustvarja videz, ki je hkrati sproščen in urejen, zato ni presenetljivo, da ga videvamo praktično povsod.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj je ta kombinacija tako priljubljena?

Ko temperature začnejo padati, si želimo oblačil, ki so hkrati udobna in elegantna. Prav zato dolgo džins krilo in škornji predstavljajo idealno jesensko kombinacijo.

Džins krilo prinaša sproščenost, medtem ko škornji videzu dodajo sofisticiran pridih. Poleg tega gre za kos, ki ga je mogoče kombinirati na nešteto načinov in ga nositi tako v službo kot na sproščeno druženje s prijateljicami.

Jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile namesto blazerja
Preberi še
Jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile namesto blazerja

Velika prednost je tudi ta, da dolgo krilo lepo podaljša silhueto, še posebej v kombinaciji s škornji z nekoliko višjo peto.

Kateri škornji se najbolje podajo k dolgemu džins krilu?

Visoki škornji

Ena najbolj elegantnih izbir so visoki škornji do kolen. Še posebej lepo učinkujejo, če se rob krila konča tik nad škornji ali pa jih delno prekrije. Takšna kombinacija deluje ženstveno, elegantno in zelo prefinjeno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kavbojski škornji

Kavbojski škornji ostajajo med najbolj priljubljenimi modeli zadnjih sezon. V kombinaciji z dolgim džins krilom ustvarijo nekoliko bolj sproščen in trendovski videz.

Nekatere jih obožujejo, druge ne razumejo, a to jesen so povsod
Preberi še
Nekatere jih obožujejo, druge ne razumejo, a to jesen so povsod

Odlično se podajo k pletenim puloverjem, usnjenim jaknam in semišu, ki je letos ponovno med najbolj zaželenimi materiali.

Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod
Preberi še
Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod

Gležnjarji

Za vsakodnevne opravke in mestne sprehode so odlična izbira gležnjarji. Še posebej lepo delujejo modeli s koničasto obliko spredaj, ki optično podaljšajo noge.

Gre za kombinacijo, ki jo lahko brez težav nosite od jutra do večera.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Barve, ki prevladujejo to jesen

Čeprav črna ostaja klasika, modni strokovnjaki letos veliko pozornosti namenjajo toplim zemeljskim tonom.

Hlačni kostim, ki ga še dolgo ne bomo pozabili
Preberi še
Hlačni kostim, ki ga še dolgo ne bomo pozabili

Posebej priljubljeni so:

čokoladno rjava,

barva konjaka,

karamela,

temna olivna,

bordo odtenki.

Rjavi škornji v kombinaciji z modrim džinsom ustvarijo mehkejši in bolj luksuzen videz kot klasična črna kombinacija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako nositi dolgo džins krilo po 40., 50. ali 60. letu?

Prav dolgo džins krilo je eden tistih kosov, ki odlično delujejo ne glede na starost. Ključ je v izbiri pravega kroja.

To kombinacijo bomo nosile vso jesen: elegantna izbira, ki pristaja ženskam vseh let
Preberi še
To kombinacijo bomo nosile vso jesen: elegantna izbira, ki pristaja ženskam vseh let

Ženske po 40. letu pogosto posegajo po ravnih modelih z razporkom spredaj, saj so udobni in elegantni. Po 50. letu so priljubljeni nekoliko mehkejši kroji v temnejšem džinsu, ki jih je mogoče kombinirati s pleteninami in daljšimi plašči.

To je krilo, ki ga modne navdušenke nosijo namesto kavbojk
Preberi še
To je krilo, ki ga modne navdušenke nosijo namesto kavbojk

Po 60. letu pa je pomembno predvsem to, da se v oblačilih počutimo dobro. Dolgo džins krilo ponuja ravno pravšnjo mero elegance in udobja, zato je lahko odlična alternativa klasičnim hlačam.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kosi, s katerimi ne morete zgrešiti

Za brezhiben jesenski videz dolgo džins krilo kombinirajte z:

mehkim pletenim puloverjem,

usnjeno jakno,

volnenim plaščem,

belo srajco,

semiš torbo,

pasom v rjavem odtenku.

Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju
Preberi še
Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju

Gre za kombinacije, ki so modne, a hkrati dovolj brezčasne, da jih boste lahko nosili še več sezon.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Modni favorit jeseni 2026

Če je bila lani v ospredju kombinacija širokih hlač in škornjev, letos modni svet vse bolj prisega na dolgo džins krilo. Ta kos uspešno združuje udobje, praktičnost in eleganco, zaradi česar ga modne navdušenke uvrščajo med nepogrešljive jesenske nakupe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
moda škornji denim krilo krilo jesenska moda jesen 2026
Moda

Kavbojke so dobile konkurenco, ženske po 40. letu prisegajo na ta modni kos

Zadovoljna.si Superge, ki jih bomo to jesen videvale povsod
Zadovoljna.si To je krilo, ki ga modne navdušenke nosijo namesto kavbojk
Zadovoljna.si Jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile namesto blazerja
Zadovoljna.si Zato so široke hlače 'must have' modni kos
Zadovoljna.si Priljubljen vzorec iz 90. let se vrača na modno sceno
Zadovoljna.si Trendovske superge letošnje pomladi
Zadovoljna.si To so edina krila, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008