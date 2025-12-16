Zadovoljna.si
Moda
Moda

Škornji, ki so hit letošnje zime

N. Č.
16. 12. 2025 04.00
0

Škornji iz brušenega usnja so se to sezono dokončno vrnili v ospredje modnih trendov in postali eden najbolj zaželenih kosov jesenske in zimske garderobe.

Njihova mehka, žametna tekstura in eleganten videz ustvarjata popolno ravnovesje med udobjem in prefinjenostjo, zato ne preseneča, da jih letos vidimo povsod – od ulične mode do kolekcij priznanih modnih hiš. Brušeno usnje deluje razkošno, a hkrati toplo in naravno, kar se popolnoma ujema s trenutno estetiko umirjene elegance in brezčasnega stila.

Razkrivamo najlepše škornje za letošnjo zimo
Zakaj obožujemo škornje iz brušenega usnja?

Eden glavnih razlogov, zakaj so škornji iz brušenega usnja tako priljubljeni, je njihov videz. Mehka površina daje obutvi globino in značaj, ki ga gladko usnje težko doseže. Takšni škornji delujejo ženstveno, elegantno in nekoliko nostalgično, obenem pa dovolj sodobno, da se brez težav vključijo v aktualne modne smernice. 

Poleg videza navdušujejo tudi z vsestranskostjo, saj se zlahka prilagodijo različnim stilom, od sproščenega vsakdanjega videza do bolj urejenih, skoraj večernih kombinacij. Brušeno usnje ustvarja občutek topline, zato so ti škornji idealna izbira za hladnejše mesece, ko iščemo udobje brez kompromisov pri stilu.

Kakšni so trendi pri škornjih iz brušenega usnja?

Letos so v ospredju predvsem klasične silhuete z modernim pridihom. Najbolj priljubljeni so visoki škornji do kolen in čez kolena, ki podaljšajo linijo nog in ustvarijo zelo eleganten videz. Barvna paleta ostaja zvesta naravnim tonom, kot so rjava, bež, konjak, temno siva in klasična črna, saj ti odtenki najbolje poudarijo teksturo brušenega usnja. 

Kako kombinirati škornje iz brušenega usnja?

Odlično se podajo h kavbojkam in pletenim puloverjem za sproščen, a urejen videz, pa tudi k midi krilom in oblekam, kjer ustvarijo bolj ženstven in eleganten vtis. Z dolgimi plašči ali volnenimi suknjiči delujejo sofisticirano in premišljeno, še posebej v kombinaciji z nevtralnimi barvami. 

