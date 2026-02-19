Zadovoljna.si
Moda
Moda

Za spomladansko obutev je še prezgodaj, to so popolni škornji za prehodni čas

N. Č.
19. 02. 2026 04.00
0

Zdi se, da temperature niso več tako nizke kot v najhladnejših zimskih dneh, a za pravo spomladansko obutev je še prezgodaj. Odlična izbira za to prehodno obdobje so elegantni škornji iz semiša, ki poskrbijo za popolno ravnovesje.

Semiš daje škornjem posebno teksturo in bogat, žameten videz, ki ob vsakem koraku deluje prefinjeno in ženstveno, obenem pa ostane praktičen in udoben za vsakodnevno nošenje v spremenljivem vremenu.

Zakaj obožujemo škornje iz semiša?

Škornji iz semiša navdušujejo zaradi svoje bogate teksture, ki iz garderobe naredi modno izkušnjo – ne le praktično obutev. Semiš deluje mehko in toplo, a hkrati zelo chic, zato daje vsakemu outfitu dodatno raven prefinjenosti, ne glede na to, ali izbereš ravne ali nekoliko bolj elegantne modele.

Zaradi svojega žametnega videza se škornji iz semiša odlično kombinirajo z različnimi kosi – od sproščenega denim outfita do bolj elegantnih oblačilnih kosov in prav ta vsestranskost jih dela tako posebne.

Kako kombinirati škornje iz semiša?

Škornje iz semiša lahko nosiš na številne načine, ki se popolnoma prilegajo prehodnemu obdobju, ko se temperature in vremenske razmere spreminjajo iz dneva v dan. Pri bolj sproščenih dnevnih kombinacijah jih združi s klasičnimi kavbojkami ali širokimi hlačami in lahkim puloverjem ter jakno za uravnotežen in udoben videz.

Za bolj ženstven ali eleganten pristop pa jih lahko kombiniraš z midi krili ali oblekami, ki dodajo nežno gibanje in odpirajo prostor za kontrast med mehkim materialom obleke in teksturo semiša. Tudi plastenje s tanjšimi jaknami ali dežnimi plašči lahko ustvari videz, ki je obenem modno dovršen in praktičen za spremenljivo vreme.

Kljub temu pa je pri semišu dobro upoštevati vremenske razmere, saj je material bolj občutljiv na vlago, zato ga raje nosiš v suhem delu dneva ali pa uporabiš primeren zaščitni sprej.

Vir: zena.net.hr

moda škornji škornji iz semiša škornji iz brušenega usnja trendi 2026
Moda

To sta najlepši jakni za prehodno obdobje in letošnjo pomlad

KOMENTARJI (0)

