Ste tudi vi med tistimi, ki imajo v omari več parov čevljev, pa se zjutraj vseeno sprašujejo, kaj obuti? Pozimi je odločitev še nekoliko težja. Želimo si nekaj toplega, udobnega in praktičnega, a se pri tem nikakor ne želimo odpovedati dobremu stajlingu. Na srečo so letošnji trendi pri škornjih precej naklonjeni vsakodnevnemu tempu. V ospredju so modeli, ki jih lahko nosimo v službo, na kavo, po opravkih ali na večerjo. Od elegantnih visokih škornjev do nekoliko bolj sproščenih modelov z ravnim podplatom, v novi kolekciji škornjev, ki jih najdete v trgovinah Mass, boste navdušeno pobrskali med različnimi interpretacijami zimskih klasik. Izbirate lahko med različnimi priznanimi blagovnimi znamkami kot so Tamaris , s.Oliver , Liu Jo , Buffalo, in UPcollection.

Visoki škornji in kavbojke: kombinacija, ki nikoli ne razočara

Če bi morali izbrati eno kombinacijo, ki je hkrati udobna, moderna in primerna za skoraj vsako priložnost, bi bile to kavbojke in visoki škornji. Letos so posebej zanimivi modeli z nekoliko širšim zgornjim delom, ki jih lahko nosimo čez ožje kavbojke ali pa jih kombiniramo s kratkim krilom in debelejšimi hlačnimi nogavicami. Za vsakodnevni videz izberite ravne, t.i. tubaste škornje v črni ali rjavi barvi, dodajte pleten pulover in daljši plašč. Rezultat je sproščen, a urejen stajling, ki deluje, zanj pa se ni treba pretirano truditi.

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Krilo in škornji? Letos je to ena najlepših kombinacij

Če ste škornje doslej nosili predvsem s hlačami, je letošnja sezona pravi trenutek, da jih preizkusite tudi s krili. Visoki škornji se še posebej lepo podajo k midi krilom in pletenim oblekam. Kombinacija je ženstvena, elegantna in dovolj praktična tudi za hladnejše dni. Za nekoliko bolj sofisticiran videz izberite škornje z nižjo ali srednje visoko peto. Če imate radi sproščen stil, pa posezite po modelih z ravnim podplatom, ki lepo uravnotežijo tudi bolj romantične kose. Majhen modni trik: če škornje kombinirate s hlačnimi nogavicami podobnega odtenka, ustvarite vizualno bolj povezano in podaljšano silhueto.

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Črni škornji so klasika, a rjavi postajajo vse bolj zanimivi

Črni škornji bodo vedno imeli svoje mesto v garderobi, vendar letošnja sezona ponuja precej razlogov, da pogledamo tudi proti rjavim odtenkom. Čokoladno rjava, konjak in kostanjeva so barve, ki se čudovito ujemajo s kremnimi pleteninami, sivimi plašči, denimom in priljubljenimi bordo dodatki. Posebej zanimivi so semiš škornji, ki zimskemu stajlingu dodajo mehkobo in nekoliko bolj prefinjen značaj. Če imate radi minimalistično garderobo, so lahko prav rjavi škornji tista sprememba, ki osveži vaše vsakodnevne kombinacije.

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Dobra novica letošnje zime je ...

Za eleganten videz to sezono ne potrebujemo zelo visokih pet! Škornji z nižjo, stabilno peto so odlična izbira za dneve, ko imamo na urniku službo, sestanke in še kakšno popoldansko obveznost. Lepo se podajo k elegantnim hlačam, pletenim oblekam in daljšim krilom. V kolekciji ženske obutve v trgovinah Mass so v ponudbi tako klasični škornji s peto kot sodobnejši modeli z vpadljivejšimi podplati, zato lahko vsaka poišče čevelj, ki ustreza njenemu načinu oblačenja.

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In kaj, ko pridejo zares mrzli dnevi?

Takrat imajo prednost nekoliko bolj robustni škornji in toplo podloženi modeli. Ti so še posebej uporabni za vsakodnevne opravke, sprehode in dneve, ko vremenska napoved ni najbolj prijazna. Tudi takšno obutev lahko vključimo v moden stajling. Kombinirajte jo z ravnimi kavbojkami, oversized pleteninami in dolgo puhovko ali volnenim plaščem. Pri izbiri bodite pozorni na podplat, notranjo podlogo in lastnosti materiala, predvsem če potrebujete obutev za mokro vreme.

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Škornji, ki bodo z nami več kot eno sezono