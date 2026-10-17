Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Trendi - ig
Moda

To kombinacijo bomo nosile vso jesen: elegantna izbira, ki pristaja ženskam vseh let

N. Č.
17. 10. 2026 04.00
0

Če obstaja modna kombinacija, ki je to jesen osvojila modne navdušenke, so to brez dvoma midi krila in škornji. Gre za brezčasno modno formulo, ki združuje eleganco, udobje in praktičnost, zato ni presenetljivo, da jo videvamo povsod – od ulic modnih prestolnic do družbenih omrežij. Dobra novica? Ta kombinacija pristaja ženskam vseh starosti in postavam.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Zakaj so midi krila in škornji popoln jesenski par?

Jeseni se temperature začnejo spuščati, a to še ne pomeni, da moramo pozabiti na krila. Midi krilo ponuja ravno pravo mero topline in elegance, škornji pa poskrbijo za udobje ter moderen videz.

Njuna največja prednost je vsestranskost. Enako dobro delujeta v pisarni, na kosilu s prijateljicami ali med vikend sprehodom po mestu. Z nekaj preprostimi dodatki lahko ustvarite popolnoma drugačen videz, primeren za različne priložnosti.

V najbolj elegantni jesenski obleki ukradla vse poglede
Preberi še
V najbolj elegantni jesenski obleki ukradla vse poglede

Najlepša kombinacija letošnje jeseni

Modni poznavalci letos še posebej prisegajo na kombinacijo pletenega puloverja, midi krila in visokih škornjev.

Pozabite na kavbojke, to so hlače, ki jih bomo nosile jeseni
Preberi še
Pozabite na kavbojke, to so hlače, ki jih bomo nosile jeseni

Mehki pleteni materiali ustvarijo prijeten jesenski videz, medtem ko škornji stajlingu dodajo pridih elegance. Takšna kombinacija deluje urejeno brez pretiranega truda, kar je eden od razlogov, da je postala tako priljubljena.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Katere škornje izbrati?

Visoki škornji

Ena najbolj priljubljenih izbir letošnje sezone so škornji do kolen. Odlično se podajo k plisiranim, satenastim in pletenim midi krilom.

Semiš škornji

Semiš ostaja eden največjih trendov jeseni 2026. Rjavi in karameleni odtenki se izvrstno ujemajo z jesensko garderobo ter ustvarjajo topel in prefinjen videz.

Grayson: 'Moda se spreminja, tako kot tudi njeni obrazi'
Preberi še
Grayson: 'Moda se spreminja, tako kot tudi njeni obrazi'

Škornji s peto

Za nekoliko bolj eleganten videz posezite po modelih z nižjo ali srednje visoko peto. Ti optično podaljšajo silhueto in lepo dopolnijo dolžino midi krila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Katera midi krila so trenutno najbolj modna?

Plisirano midi krilo

Klasična izbira, ki nikoli ne gre iz mode. Deluje ženstveno in elegantno, hkrati pa je zelo enostavna za kombiniranje.

Satenasto midi krilo

Pravi hit zadnjih sezon. Odlično se poda k pleteninam, usnjenim jaknam in škornjem.

To je krilo, ki ga modne navdušenke nosijo namesto kavbojk
Preberi še
To je krilo, ki ga modne navdušenke nosijo namesto kavbojk

Pleteno midi krilo

Udobna in topla izbira za hladnejše dni. Skupaj s škornji ustvari videz, ki je hkrati moden in praktičen.

Karirasto midi krilo

Karirasti vzorci se jeseni redno vračajo med modne trende. V kombinaciji s škornji ustvarijo klasičen videz z modernim pridihom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kombinacija, ki pristaja tudi ženskam po 50. letu

Prav midi krilo je eden tistih kosov, ki ga pogosto priporočajo stilisti ženskam po 50. letu. Razlog je preprost: deluje elegantno, ne da bi bilo preveč formalno, in omogoča nešteto kombinacij.

Najlepši jesenski plašči, ki jih boste želele nositi takoj
Preberi še
Najlepši jesenski plašči, ki jih boste želele nositi takoj

Če želite videz, ki je hkrati moderen in sofisticiran, izberite enobarvno midi krilo v temnejšem odtenku ter ga kombinirajte z visokimi usnjenimi škornji in kakovostnim pletenim puloverjem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Barve, ki bodo zaznamovale jesen

To sezono prevladujejo:

bordo,

čokoladno rjava,

olivno zelena,

bež,

temno siva,

kremna.

Gre za odtenke, ki se med seboj odlično kombinirajo in ustvarjajo eleganten jesenski videz.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Modna formula, s katero ne morete zgrešiti

Včasih so najboljše modne kombinacije tudi najbolj preproste. Midi krilo in škornji sta dokaz, da za urejen in moderen videz ni treba slediti vsakemu novemu trendu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gre za kombinacijo, ki jo bomo brez dvoma videvali skozi vso jesen in zimo, saj združuje vse, kar si želimo od modne garderobe: eleganco, udobje in brezčasnost.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
moda midi krilo jesen 2026 trendi 2026 škornji jesenska moda
Moda slavnih

V ognjeno rdeči obleki je ukradla vso pozornost

Zadovoljna.si Trend, ki bo navdušil vse ljubiteljice glamurja
Zadovoljna.si To jesen si vse želijo nositi to frizuro
Zadovoljna.si Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
Zadovoljna.si Kravata ni več samo za moške
Zadovoljna.si Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
Zadovoljna.si To je najlažji modni trik jeseni 2026: en sam dodatek povzdigne vsak outfit
Zadovoljna.si Jakna, ki jo bomo to jesen videli povsod
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008