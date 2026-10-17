To kombinacijo bomo nosile vso jesen: elegantna izbira, ki pristaja ženskam vseh let

Zakaj so midi krila in škornji popoln jesenski par?

Jeseni se temperature začnejo spuščati, a to še ne pomeni, da moramo pozabiti na krila. Midi krilo ponuja ravno pravo mero topline in elegance, škornji pa poskrbijo za udobje ter moderen videz. Njuna največja prednost je vsestranskost. Enako dobro delujeta v pisarni, na kosilu s prijateljicami ali med vikend sprehodom po mestu. Z nekaj preprostimi dodatki lahko ustvarite popolnoma drugačen videz, primeren za različne priložnosti.

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Najlepša kombinacija letošnje jeseni

Modni poznavalci letos še posebej prisegajo na kombinacijo pletenega puloverja, midi krila in visokih škornjev.

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Mehki pleteni materiali ustvarijo prijeten jesenski videz, medtem ko škornji stajlingu dodajo pridih elegance. Takšna kombinacija deluje urejeno brez pretiranega truda, kar je eden od razlogov, da je postala tako priljubljena.

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Katere škornje izbrati?

Visoki škornji Ena najbolj priljubljenih izbir letošnje sezone so škornji do kolen. Odlično se podajo k plisiranim, satenastim in pletenim midi krilom. Semiš škornji Semiš ostaja eden največjih trendov jeseni 2026. Rjavi in karameleni odtenki se izvrstno ujemajo z jesensko garderobo ter ustvarjajo topel in prefinjen videz.

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Škornji s peto Za nekoliko bolj eleganten videz posezite po modelih z nižjo ali srednje visoko peto. Ti optično podaljšajo silhueto in lepo dopolnijo dolžino midi krila.

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Katera midi krila so trenutno najbolj modna?

Plisirano midi krilo Klasična izbira, ki nikoli ne gre iz mode. Deluje ženstveno in elegantno, hkrati pa je zelo enostavna za kombiniranje. Satenasto midi krilo Pravi hit zadnjih sezon. Odlično se poda k pleteninam, usnjenim jaknam in škornjem.

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Pleteno midi krilo Udobna in topla izbira za hladnejše dni. Skupaj s škornji ustvari videz, ki je hkrati moden in praktičen. Karirasto midi krilo Karirasti vzorci se jeseni redno vračajo med modne trende. V kombinaciji s škornji ustvarijo klasičen videz z modernim pridihom.

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Kombinacija, ki pristaja tudi ženskam po 50. letu

Prav midi krilo je eden tistih kosov, ki ga pogosto priporočajo stilisti ženskam po 50. letu. Razlog je preprost: deluje elegantno, ne da bi bilo preveč formalno, in omogoča nešteto kombinacij.

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Če želite videz, ki je hkrati moderen in sofisticiran, izberite enobarvno midi krilo v temnejšem odtenku ter ga kombinirajte z visokimi usnjenimi škornji in kakovostnim pletenim puloverjem.

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Barve, ki bodo zaznamovale jesen

To sezono prevladujejo: bordo, čokoladno rjava, olivno zelena, bež, temno siva, kremna. Gre za odtenke, ki se med seboj odlično kombinirajo in ustvarjajo eleganten jesenski videz.

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Modna formula, s katero ne morete zgrešiti

Včasih so najboljše modne kombinacije tudi najbolj preproste. Midi krilo in škornji sta dokaz, da za urejen in moderen videz ni treba slediti vsakemu novemu trendu.

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Gre za kombinacijo, ki jo bomo brez dvoma videvali skozi vso jesen in zimo, saj združuje vse, kar si želimo od modne garderobe: eleganco, udobje in brezčasnost.

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