Škornji, ki bodo absolutni hit letošnje zime

Škornji z ravnim podplatom so ponovno osvojili modne piste in ulice mest po vsej Evropi in so že postali obvezen kos v garderobi vsake modne navdušenke. Ti praktični, a stilsko dovršeni modeli so popolna izbira za vsakodnevno nošenje v hladnejših mesecih ter se brez težav prilagajajo različnim stajlingom. Ravni podplat je idealna rešitev za ženske, ki hočejo izkoristiti zimo brez kompromisov med udobjem in estetskim videzom.
Zakaj obožujemo škornje z ravnim podplatom?
Škornji z ravnim podplatom se vsako sezono znova izkažejo kot modna klasika, saj ponujajo prijetno hojo, stabilnost in enostavno kombiniranje s široko paleto oblačil. Ravni podplat omogoča udobje čez cel dan, kar je še posebej pomembno v zimskih mesecih, ko so sprehodi po mestu ali naravi daljši in bolj dinamični.
Poleg udobja pa ravni škornji ustvarjajo sproščen, a še vedno urejen videz, ki je primeren tako za vsakodnevne opravke kot za bolj urejene priložnosti. Zaradi svoje vsestranskosti so ravni škornji priljubljeni pri različnih generacijah in stilih.
Kakšni modeli škornjev so letos najbolj v trendu?
Klasični črni modeli iz usnja ostajajo nepogrešljiv kos v garderobi. Priljubljeni so tudi nagubani škornji, ki dodajo teksturo in dinamiko, hkrati pa v modi ostaja hit jeseni - rjavi škornji iz brušenega usnja.
Kako kombinirati škornje z ravnim podplatom?
Za sproščen vsakdanji videz jih združite z ozkimi kavbojkami ali pajkicami ter dolgim pletenim puloverjem ali plaščem v nevtralnem tonu. Za bolj elegantno različico jih lahko kombinirate z midi krili ali oblekami ter klasičnim volnenim plaščem.
Vir: zena.net.hr
