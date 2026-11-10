Imate močnejša meča? To so škornji, v katerih boste videti najbolje

Škornje za tiste, ki imate močnejša meča, je pogosto težko najti, saj vsi modeli niso enako laskavi za ta tip postave. Nekateri meča še dodatno poudarijo, drugi pa ustvarijo lepšo silhueto, optično podaljšajo noge in poskrbijo za bolj samozavesten videz. Če tudi vi iščete popoln par za jesenske in zimske dni, smo zbrali modele, na katere prisegajo stilisti.

Preberi še Niste visoke? Ta model plašča vas bo optično podaljšal

Škornji za močnejša meča? Ključ je v pravem kroju

Mnoge ženske se ob nakupu škornjev srečujejo z enako težavo: model, ki je videti popolno na polici, se pri predelu meč ne prilega najbolje. A težava ni v vaši postavi, temveč v izbiri kroja. Pravilno izbrani škornji lahko ustvarijo bolj uravnoteženo silhueto, noge optično podaljšajo in poskrbijo za eleganten videz. Pri izbiri zato največjo pozornost namenite višini škornjev, širini zgornjega dela in preprostosti kroja.

Preberi še Najlepši gležnjarji, ki jih bomo nosile v prihajajočih mesecih

Kako izbrati pravo višino škornjev?

Pri močnejših mečih je višina škornjev eden najpomembnejših dejavnikov. Najlepše običajno delujejo modeli, ki segajo tik pod koleno ali nekoliko nad najširši del meč. Če se zgornji rob škornja konča natanko na najširšem delu meč, lahko noge delujejo širše, kot so v resnici. Prav zato stilisti pogosto priporočajo nekoliko višje modele ali takšne s prilagodljivim zgornjim delom. Odlična izbira so tudi škornji z rahlo širšim zgornjim delom, saj ustvarijo bolj uravnotežen videz in noge optično podaljšajo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kateri modeli ustvarijo najlepšo silhueto?

Škornji z ravnim krojem

Eden najbolj laskavih modelov za močnejša meča so škornji z ravnim in čistim krojem. Brez odvečnih zaponk, paščkov ali izrazitih detajlov ustvarijo elegantno linijo, ki nogo optično podaljša.

Škornji z nekoliko širšo cevjo

Modeli, ki niso povsem oprijeti, omogočajo več udobja in ustvarijo bolj uravnotežen videz. Med škornjem in mečem naj ostane nekaj prostora, saj tako noga deluje vitkejša.

Visoki jahalni škornji

Klasični jahalni škornji so eden največjih trendov zadnjih sezon in hkrati odlična izbira za ženske z močnejšimi meči. Njihov preprost kroj in elegantna silhueta ustvarita zelo skladen videz.

Minimalistični modeli

Manj je več. Preprosti škornji brez velikih zaponk, resic in izrazitih detajlov ustvarjajo najlepšo silhueto in delujejo brezčasno elegantno.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Katere barve ustvarijo najboljši učinek?

Če želite noge optično podaljšati, posegajte po temnejših odtenkih. Najboljša izbira so: črni škornji, temnorjavi škornji, čokoladno rjavi odtenki, temno siva, bordo barva. Posebej učinkovit trik je, da škornje uskladite z barvo hlač ali hlačnih nogavic. Tako ustvarite neprekinjeno navpično linijo, zaradi katere noge delujejo daljše in vitkejše.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Napake pri izbiri, ki jih delamo najpogosteje

Pretesni škornji

Najpogostejša napaka je izbira modela, ki meča tesno objame. Takšni škornji so pogosto neudobni, hkrati pa dodatno poudarijo najširši del noge.

Kontrastne kombinacije

Svetli škornji v kombinaciji s temnimi hlačami ali obratno lahko nogo optično razdelijo na več delov in jo skrajšajo.

Preveč dekoracije

Masivne zaponke, resice, veliki žepi in drugi izraziti detajli na predelu meč lahko pritegnejo dodatno pozornost prav na del telesa, ki ga želite vizualno uravnotežiti.

Prenizki škornji

Modeli, ki se končajo na sredini meč, pogosto niso najboljša izbira. Ta višina lahko noge optično skrajša in razširi.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Najlepše kombinacije te sezone

Škornji in pletena midi obleka

To je ena najbolj elegantnih jesenskih in zimskih kombinacij. Mehka pletena obleka skupaj z visokimi škornji ustvari ženstven videz, ki pristaja skoraj vsaki postavi.

Škornji in oprijete kavbojke

Ozke kavbojke ali pajkice v podobnem odtenku kot škornji ustvarijo podaljšano linijo nog. To je trik, na katerega prisegajo tudi številne modne poznavalke.

Škornji in midi krilo

Midi krila ostajajo velik hit tudi v sezoni 2026. V kombinaciji z elegantnimi visokimi škornji ustvarijo sofisticiran videz, primeren tako za službo kot za prosti čas.

Škornji in dolg plašč

Dolgi volneni plašči ter visoki škornji so modna kombinacija, ki vedno deluje šik. Poleg tega ustvarijo lepo navpično linijo in postavo optično podaljšajo.

Trik, ki ga uporabljajo modne poznavalke

Želite hiter trik, ki res deluje? Kombinirajte škornje, hlače ali hlačne nogavice v podobnem odtenku. Črni škornji s črnimi oprijetimi hlačami ali temnimi nogavicami ustvarijo enotno linijo, zaradi katere so noge videti daljše in bolj vitke. Gre za enega najpreprostejših modnih trikov, ki ga stilisti uporabljajo že leta.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Na kaj bodite pozorne pri nakupu?

Pred nakupom vedno preverite širino zgornjega dela škornjev. Vse več modnih znamk ponuja modele za širša meča, zato se ni treba zadovoljiti s parom, ki ni popolnoma udoben. Pomembni so tudi kakovostni materiali in nekoliko bolj strukturiran kroj, ki zagotavlja lepšo silhueto.

Preberi še To je plašč, ki ga bomo to zimo nosile namesto črnega

Najpomembneje pa je, da izberete model, v katerem se počutite samozavestno. Moda namreč ni namenjena skrivanju telesa, temveč poudarjanju tistega, kar imamo rade pri sebi.

Preberi še To je plašč, ki bo to zimo povzdignil še tako preprost stajling

Končni odgovor? Ne skrivajte meč, izberite prave škornje

Močnejša meča nikakor niso razlog, da bi se odpovedale visokim škornjem. Prav nasprotno. S pravilno izbrano višino, širino in krojem lahko ustvarite zelo elegantno silhueto, ki poudari vse prednosti vaše postave. Najpomembneje pa je, da izberete model, v katerem se počutite samozavestno, saj je prav samozavest vedno najboljši modni dodatek.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči