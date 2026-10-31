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Moda

To bodo najbolj zaželeni škornji letošnje zime

N. Č.
31. 10. 2026 04.00
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To zimo bodo v ospredju škornji, ki združujejo eleganco, udobje in brezčasnost. Med največjimi modnimi zmagovalci sezone so modeli, ki jih modne navdušenke nosijo že zdaj, v prihodnjih tednih pa jih bomo videvali dobesedno povsod.

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Ko temperature padejo, škornji postanejo ključni kos garderobe. Tudi letos modni navdušenci posegajo po modelih, ki združujejo udobje, toplino in eleganco. Če gre soditi po modnih pistah, street style fotografijah in ponudbi največjih modnih znamk, bodo letošnjo zimo v ospredju predvsem pet modelov.

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Visoki škornji v barvi konjaka

Če smo zadnja leta prisegali predvsem na črno, bo letos veliko pozornosti namenjene toplim rjavim odtenkom. Škornji v barvi konjaka se odlično podajo tako k pletenim oblekam kot k širokim hlačam in dolgim plaščem.

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Semiš ostaja velik trend

Semiš je eden največjih modnih trendov letošnje jeseni in zime. Zato ni presenetljivo, da bodo zelo priljubljeni tudi semiš škornji, predvsem v odtenkih rjave, bordo in olivno zelene.

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Elegantni škornji z ozko konico

Ženske, ki prisegajo na bolj sofisticiran videz, bodo navdušene nad vrnitvijo elegantnih modelov z ozko konico. Takšni škornji nogo optično podaljšajo in lepo dopolnijo tako poslovne kot večerne stajlinge.

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Debel podplat za udobje

Masivni podplati ostajajo med najbolj praktičnimi izbirami za hladnejše dni. Poleg tega, da so izjemno udobni, dodajo moderen pridih tudi najbolj preprostim kombinacijam.

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Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Škornji do kolen

Med največjimi zmagovalci sezone so tudi visoki škornji do kolen. Odlično se podajo k midi krilom, pletenim oblekam in dolgim plaščem, zato jih bomo v prihodnjih mesecih videvali na vsakem koraku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Če letos nameravate investirati v en sam par škornjev, modni poznavalci priporočajo model v rjavem odtenku ali iz semiša. Gre za trend, ki ga bomo videvali vso zimo, obenem pa ostaja dovolj brezčasen, da ga boste nosili še prihodnje leto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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