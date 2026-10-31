To bodo najbolj zaželeni škornji letošnje zime

To zimo bodo v ospredju škornji, ki združujejo eleganco, udobje in brezčasnost. Med največjimi modnimi zmagovalci sezone so modeli, ki jih modne navdušenke nosijo že zdaj, v prihodnjih tednih pa jih bomo videvali dobesedno povsod.
Ko temperature padejo, škornji postanejo ključni kos garderobe. Tudi letos modni navdušenci posegajo po modelih, ki združujejo udobje, toplino in eleganco. Če gre soditi po modnih pistah, street style fotografijah in ponudbi največjih modnih znamk, bodo letošnjo zimo v ospredju predvsem pet modelov.
Če smo zadnja leta prisegali predvsem na črno, bo letos veliko pozornosti namenjene toplim rjavim odtenkom. Škornji v barvi konjaka se odlično podajo tako k pletenim oblekam kot k širokim hlačam in dolgim plaščem.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Semiš ostaja velik trend
Semiš je eden največjih modnih trendov letošnje jeseni in zime. Zato ni presenetljivo, da bodo zelo priljubljeni tudi semiš škornji, predvsem v odtenkih rjave, bordo in olivno zelene.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Elegantni škornji z ozko konico
Ženske, ki prisegajo na bolj sofisticiran videz, bodo navdušene nad vrnitvijo elegantnih modelov z ozko konico. Takšni škornji nogo optično podaljšajo in lepo dopolnijo tako poslovne kot večerne stajlinge.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Debel podplat za udobje
Masivni podplati ostajajo med najbolj praktičnimi izbirami za hladnejše dni. Poleg tega, da so izjemno udobni, dodajo moderen pridih tudi najbolj preprostim kombinacijam.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Škornji do kolen
Med največjimi zmagovalci sezone so tudi visoki škornji do kolen. Odlično se podajo k midi krilom, pletenim oblekam in dolgim plaščem, zato jih bomo v prihodnjih mesecih videvali na vsakem koraku.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Če letos nameravate investirati v en sam par škornjev, modni poznavalci priporočajo model v rjavem odtenku ali iz semiša. Gre za trend, ki ga bomo videvali vso zimo, obenem pa ostaja dovolj brezčasen, da ga boste nosili še prihodnje leto.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Najnovejši modni trendi, naboljše in najugodnejše modne ponudbe. Vse na enem mestu. Prijavi se na modne e-novičke.
Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.
UIDel vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV