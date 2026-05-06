To je trenutno najbolj zaželen model balerink

N. Č.
06. 05. 2026 04.00
0

Slingback obutev se letos vrača v ospredje. Ta prefinjena silhueta, ki združuje nostalgijo 90. let in sodobno minimalistično estetiko, je postala eden ključnih trendov prihajajoče sezone. Med najbolj priljubljenimi modeli izstopajo slingback balerinke, ki navdušujejo s svojo vsestranskostjo, udobjem in elegantnim videzom.

Slingback obutev na splošno doživlja pravi preporod, saj modne piste in ulice ponovno osvajajo odprti modeli z elegantnim paščkom na peti. Ta silhueta izhaja iz estetike 90. let, ki je letos močno prisotna v modi, in se pojavlja v različnih različicah – od ravnih balerink do sofisticiranih modelov z nizko, t. i. mačjo peto, piše Vogue. 

Prav ta kombinacija klasičnega dizajna in sodobnih detajlov ustvarja občutek prefinjenosti, ki ga modni poznavalci obožujejo. Poleg tega so slingback modeli izjemno vsestranski in se pojavljajo v številnih interpretacijah, od minimalističnih do bolj izrazitih, kar potrjuje njihov status ključnega trenda za pomlad 2026, piše modni portal Who What Wear.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj obožujemo slingback balerinke?

Slingback balerinke so priljubljene predvsem zaradi popolnega ravnovesja med udobjem in eleganco. Za razliko od klasičnih balerink omogoča odprta peta več zračnosti, hkrati pa pašček poskrbi za boljši oprijem stopala. To pomeni, da so primerne tako za dolge sprehode kot tudi za bolj urejene priložnosti, kjer želimo izgledati sofisticirano brez visokih pet.

Poleg praktičnosti je tukaj tudi estetski vidik. Slingback balerinke vizualno podaljšajo nogo in delujejo bolj elegantno kot povsem ravni modeli. Prav zaradi tega jih modne navdušenke pogosto izbirajo kot alternativo klasičnim čevljem s peto. Njihova priljubljenost temelji tudi na tem, da niso le trenutni trend, temveč del širšega vala "prečiščene nostalgije", ki v ospredje vrača brezčasne modne kose.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako kombinirati slingback balerinke?

Slingback balerinke so izjemno hvaležen kos za kombiniranje, saj se brez težav podajo tako k sproščenim kot elegantnim outfitom. Odlično se ujemajo z ravnimi kavbojkami ali nekoliko širšimi modeli, kjer ustvarijo kontrast med ležernostjo in prefinjenostjo. Prav kombinacija s kavbojkami in minimalističnim zgornjim delom je ena najbolj priljubljenih stilskih rešitev te sezone, še dodaja Who What Wear.

Za bolj ženstven videz jih lahko kombiniraš z midi krili ali lahkotnimi oblekami, kjer slingback balerinke poudarijo nežno silhueto. Če želiš bolj eleganten učinek, posezi po modelih z mačjo peto, ki dodajo subtilno višino, a ohranijo udobje. Ključ do popolnega stila je v preprostosti – prav slingback balerinke najbolje zasijejo, ko jih kombiniraš z umirjenimi, a premišljenimi modnimi kosi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Vir: vogue.com, whowhatwear.com

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
