Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti

N. Č.
17. 03. 2026 04.00
Ste že slišale za hibrid med balerinkami in supergami? Sneakerine so brez dvoma čevlji, ki bodo najbolj priljubljeni letošnjo pomlad, še posebej pri ženskah, ki cenijo udobje.

V zadnjih sezonah se modni trendi vse bolj nagibajo k praktičnosti in sproščenemu slogu, pri čemer udobje postaja ena ključnih vrednot sodobne garderobe. To še posebej velja za obutev, saj si vse več žensk želi modelov, ki združujejo estetiko in funkcionalnost.

Pozabite na črne salonarje, letos jih bomo nosile v bež barvi
Preberi še
Pozabite na črne salonarje, letos jih bomo nosile v bež barvi

Ravno zato v ospredje prihajajo modeli, ki omogočajo lahkoten korak skozi vsakdan, hkrati pa ohranjajo eleganten videz. Novi modni hibridi, ki brišejo mejo med športnim in klasičnim slogom, so postali nepogrešljiv del pomladnih kolekcij, še posebej pri ženskah, ki prisegajo na brezčasne kose in prefinjen minimalizem.

Kaj so sneakerine?

Sneakerine so sodoben modni izraz za obutev, ki združuje značilnosti superg in balerink. Gre za zanimivo mešanico dveh priljubljenih tipov čevljev, ki sta že vrsto let stalnica v pomladni garderobi. Ime izhaja iz angleških besed 'sneakers' in 'ballerinas', kar jasno nakazuje na njihovo dvojno naravo.

To so najlepši mokasini letošnje pomladi
Preberi še
To so najlepši mokasini letošnje pomladi

Po obliki pogosto spominjajo na balerinke, saj so lahkotne, nizke in elegantne, vendar imajo hkrati bolj športen podplat in konstrukcijo, ki zagotavlja več stabilnosti in udobja. Prav ta kombinacija jih uvršča med najbolj zaželene modne kose prehodnega obdobja, ko želimo obutev, ki je dovolj zračna za toplejše dni, a še vedno nudi oporo stopalu.

Kako kombinirati hibrid med balerinkami in supergami?

Sneakerine so izjemno vsestranske, zato jih lahko brez težav vključimo v različne modne kombinacije. Odlično se podajo k sproščenim hlačam ravnega kroja ali kavbojkam, kjer ustvarijo ravnovesje med eleganco in športno noto. Prav tako lepo dopolnijo lahkotne obleke ali krila, saj dodajo sodoben pridih in poskrbijo za večjo praktičnost pri vsakodnevnih opravkih.

Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
Preberi še
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami

Pri bolj umirjenih barvnih odtenkih lahko postanejo nevtralen temelj garderobe, medtem ko živahnejši modeli poskrbijo za poudarek celotnega stajlinga. Zaradi svoje prilagodljivosti so idealna izbira za mestne sprehode, druženja ali celo sproščene poslovne priložnosti, kjer želimo ohraniti urejen videz brez odrekanja udobju.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Moda

Glasujte za najlepše oblečeno zvezdnico na letošnjih oskarjih

