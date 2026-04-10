Spomladanski modni utrip - Ljubljana
Moda

Prvi spomladanski stajlingi so že zasijali v centru Ljubljane

N. Č.
10. 04. 2026 04.00
Ta teden nas je končno razveselilo sonce, temperature pa so se povzpele nekoliko višje kot v preteklih tednih. Slovenke smo zato iz omar že potegnile nekatere naše najljubše spomladanske modne kose, ki so po dolgem času znova prišli na svoj račun. Ulice Ljubljane so se tako v trenutku napolnile z lahkotnimi materiali, svetlejšimi odtenki in prehodnimi kombinacijami.

Ta teden smo končno dočakale čas, ko lahko iz svoje omare potegnemo nekatere naše najljubše spomladanske modne kose. Po mesecih debelih plaščev, toplih pletenin in zimskih škornjev so v ospredje stopili trenči, lahkotne obleke, bele kavbojke in svetlejši modni dodatki. Da je pomlad resnično že pred vrati, je bilo razvidno tudi na ulicah Ljubljane, po katerih smo se sprehodili tudi mi in ujeli nekaj modnih utrinkov.

Svetli odtenki in romantični materiali

Prvi stajling, ki smo ga izbrali, je dokaz, da so svetli, nevtralni odtenki tudi letos med največjimi spomladanskimi favoriti. Uglajena svetlolaska je izbrala lahkotno kremno obleko z večplastnim krilom, ki deluje zelo ženstveno in romantično, čez pa je oblekla bež blazer. Kombinacija različnih odtenkov smetane, bele in bež barve ustvarja eleganten, a še vedno sproščen videz, primeren tako za sprehod po mestu kot za kosilo na sončni terasi. Celoten videz je dopolnila z balerinkami, ki so trenutno največji hit, sončnimi očali in manjšo torbico, kar je stajlingu dodalo še kanček prefinjenosti.

Spomladanski modni utrip - LjubljanaFOTO: Zadovoljna.si

Bež jakna in bele kavbojke ostajajo klasika

Drugi stajling je odlična izbira za vse, ki prisegajo na udobje, a želijo kljub temu ostati urejene. Mladenka je izbrala kratko bež prehodno jakno, pod katero je oblekla nežno rožnato jopico z gumbi. Kombinacijo je dopolnila z belimi širokimi kavbojkami z nekoliko razcefranim robom, ki so eden najbolj priljubljenih kosov letošnje pomladi. Celoten videz deluje sveže, mladostno in sproščeno, dodatno toplino pa mu daje velika torba v rjavem odtenku. Takšna kombinacija je popolna za vsakodnevne opravke, sprehod po mestu ali popoldansko kavo.

Spomladanski modni utrip - LjubljanaFOTO: Zadovoljna.si

Srajčna obleka in rjavi dodatki za brezčasen videz

Tretji stajling je prava inspiracija za vse ljubiteljice klasične elegance. V ospredju je svetla srajčna obleka s tankimi črtami, ki lepo poudari postavo in deluje zelo prefinjeno. Pas v rjavem odtenku dodatno oblikuje silhueto, ujemajoča torbica in gležnjarji pa ustvarijo usklajen videz. Prav rjavi dodatki so tisti, ki celotni kombinaciji dodajo toplino in občutek brezčasnosti. Gre za stajling, ki je lahko odlična izbira tako za mestni sprehod kot tudi za bolj urejene dnevne priložnosti.

Spomladanski modni utrip - LjubljanaFOTO: Zadovoljna.si

Več utrinkov vas čaka v spodnji fotogaleriji!

Spomladanski modni utrip - LjubljanaFOTO: Zadovoljna.si
moda pomlad 2026 trendi 2026 ljubljana sončna ljubljana april 2026 ulična moda street style
