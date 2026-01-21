Zadovoljna.si
Moda

Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos

N. Č.
21. 01. 2026 04.00
0

Suknjiči so brezčasna klasika, ki ima svoje mesto v garderobi skoraj vsake ženske. Nosimo jih leto za letom, ne glede na letni čas ali trenutne modne trende, saj so sinonim za urejen videz, eleganco in vsestranskost. Čeprav se osnovna ideja suknjiča ne spreminja, se z vsako sezono nekoliko preoblikujejo kroji, dolžine in detajli, ki določajo, kateri modeli bodo v določenem letu najbolj priljubljeni.

Suknjič je kos oblačila, ki je skozi desetletja doživel številne preobrazbe. Od strogo poslovnega oblačila je postal del vsakdanjih, sproščenih in celo večernih kombinacij. Prav zaradi svoje prilagodljivosti ostaja nepogrešljiv del modne zgodbe. V zadnjih letih smo priča vse večjemu prepletanju elegance in udobja, kar se odraža tudi v novih interpretacijah suknjičev, ki niso več omejeni zgolj na pisarne in formalne priložnosti.

Leto 2026 prinaša svež pogled na ta klasični kos in jasno sporoča, da klasični, strogo krojeni suknjiči stopajo v ozadje.

Kakšne suknjiče bomo nosile letos?

V letu 2026 v ospredje stopajo sodobni, nekoliko bolj sproščeni modeli, ki dajejo občutek lahkotnosti in samozavesti. Namesto klasičnih, oprijetih krojev prevladujejo širši, bolj strukturirani suknjiči z izrazitimi rameni ali ravnimi linijami, poroča Žena.hr. 

Zelo priljubljeni so tudi daljši modeli, ki segajo čez boke ali celo do sredine stegen, saj delujejo moderno in elegantno hkrati. Poseben poudarek je na zanimivih materialih, teksturah in subtilnih detajlih, ki klasičnemu kosu dodajo modno svežino, še dodajajo pri Žena.hr. Takšni suknjiči delujejo manj formalno, a kljub temu ohranjajo sofisticiran videz, zaradi česar so idealni za različne priložnosti.

Kako letos kombinirati suknjiče?

Sodobni suknjiči za leto 2026 se odlično podajo tako k elegantnim kot tudi k povsem sproščenim kosom. Nosimo jih lahko z enostavnimi majicami, pleteninami ali celo s športnimi oblačili, kar ustvarja zanimiv kontrast med urejenim in ležernim slogom. 

Odlično se obnesejo tudi v kombinaciji z oblekami ali krili, kjer delujejo kot stilski zaključek celotnega videza. Pomembno je, da kombinacije niso preveč toge, saj letošnji trendi spodbujajo igranje s proporci in plastenjem. Suknjič tako postane osrednji kos, ki poveže celotno opravo in ji doda moderen, samozavesten značaj.

Vir: zena.net.hr

