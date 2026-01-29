Letos ne bomo nosile belih superg

Čeprav bodo bele superge vedno ostale modna klasika, leto 2026 jasno kaže, da se jim pridružujejo barvne različice, ki ponujajo več možnosti za izražanje osebnega sloga, poroča Tportal. Namesto ene same barve bomo letos nosile celo paleto odtenkov – in prav v tem je čar novih trendov. V nadaljevanju preverite, katere barve superg bodo letos najbolj modne.

Rdeče superge

Rdeča barva simbolizira energijo, samozavest in drznost, zato ni presenetljivo, da se letos seli tudi na superge. Takšni modeli so popoln modni poudarek za sicer preprost outfit. Najlepše jih kombiniramo z nevtralnimi kosi, kot so bež ali sive hlače, klasične kavbojke in bel pulover. Če želimo bolj modno drzen videz, jih lahko povežemo tudi z rdečo torbico ali šminko v podobnem odtenku.

Rjave superge

Rjava in vsi njeni odtenki so letos izjemno priljubljeni, saj delujejo toplo, elegantno in nekoliko retro. Rjave superge so odlična alternativa belim, ker so prav tako vsestranske, a bolj posebne. Kombiniramo jih lahko s kremnimi in bež oblačili, pleteninami ter klasičnimi kavbojkami. Odlično se podajo tudi k usnjenim jaknam in volnenim plaščem v naravnih tonih.

Zelene superge

Zelena barva je letos ena izmed najbolj modnih, saj deluje hkrati sveže in naravno. Superge v olivnih ali temnejših zelenih tonih so odlična izbira za vsak dan. Kombiniramo jih lahko z rjavimi, bež ali črnimi kosi ter s kavbojkami. Odlično se obnesejo tudi ob minimalističnih outfitih, kjer zelene superge prevzamejo glavno vlogo.

Modre superge

Modra je barva, ki deluje mirno in klasično, a v obliki superg dobi bolj športen in moden pridih. Temno modri modeli so elegantni, svetlejši pa bolj sproščeni. Najbolje jih kombiniramo s kavbojkami v podobnih tonih, belimi srajcami ali sivimi puloverji. Modre superge se lepo ujemajo tudi z bež plašči in preprostimi kroji.

Rumene superge

Rumena barva v modo prinaša optimizem in igrivost. Superge v rumenih odtenkih so idealne za vse, ki želijo svojemu videzu dodati kanček veselja. Kombiniramo jih z osnovnimi kosi v beli, sivi ali denim barvi. Tako bodo superge ostale v ospredju, celoten videz pa bo še vedno uravnotežen.

