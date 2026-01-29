Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Superge
Moda

Letos ne bomo nosile belih superg

N. Č.
29. 01. 2026 04.00
0

Bele superge so že dolgo prava modna klasika. Gre za kos, ki ga ima v omari praktično vsaka ženska. So praktične, vsestranske in se podajo k skoraj vsemu – od kavbojk do oblek. A letošnje leto prinaša spremembo: ne bomo več nosile zgolj belih superg. V ospredje namreč stopajo modeli v izrazitejših in bolj zanimivih barvah, ki celotnemu videzu dodajo karakter. Katere barve superg bodo letos najbolj modne? Preverite v nadaljevanju.

Čeprav bodo bele superge vedno ostale modna klasika, leto 2026 jasno kaže, da se jim pridružujejo barvne različice, ki ponujajo več možnosti za izražanje osebnega sloga, poroča Tportal. Namesto ene same barve bomo letos nosile celo paleto odtenkov – in prav v tem je čar novih trendov. V nadaljevanju preverite, katere barve superg bodo letos najbolj modne.

To je najbolj priljubljen kos oblačila
Preberi še
To je najbolj priljubljen kos oblačila

Rdeče superge

Rdeča barva simbolizira energijo, samozavest in drznost, zato ni presenetljivo, da se letos seli tudi na superge. Takšni modeli so popoln modni poudarek za sicer preprost outfit. 

Najlepše jih kombiniramo z nevtralnimi kosi, kot so bež ali sive hlače, klasične kavbojke in bel pulover. Če želimo bolj modno drzen videz, jih lahko povežemo tudi z rdečo torbico ali šminko v podobnem odtenku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Rjave superge

Rjava in vsi njeni odtenki so letos izjemno priljubljeni, saj delujejo toplo, elegantno in nekoliko retro. Rjave superge so odlična alternativa belim, ker so prav tako vsestranske, a bolj posebne.

Kombiniramo jih lahko s kremnimi in bež oblačili, pleteninami ter klasičnimi kavbojkami. Odlično se podajo tudi k usnjenim jaknam in volnenim plaščem v naravnih tonih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zelene superge

Zelena barva je letos ena izmed najbolj modnih, saj deluje hkrati sveže in naravno. Superge v olivnih ali temnejših zelenih tonih so odlična izbira za vsak dan.

Kombiniramo jih lahko z rjavimi, bež ali črnimi kosi ter s kavbojkami. Odlično se obnesejo tudi ob minimalističnih outfitih, kjer zelene superge prevzamejo glavno vlogo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Modre superge

Modra je barva, ki deluje mirno in klasično, a v obliki superg dobi bolj športen in moden pridih. Temno modri modeli so elegantni, svetlejši pa bolj sproščeni.

Najbolje jih kombiniramo s kavbojkami v podobnih tonih, belimi srajcami ali sivimi puloverji. Modre superge se lepo ujemajo tudi z bež plašči in preprostimi kroji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Rumene superge

Rumena barva v modo prinaša optimizem in igrivost. Superge v rumenih odtenkih so idealne za vse, ki želijo svojemu videzu dodati kanček veselja.

Kombiniramo jih z osnovnimi kosi v beli, sivi ali denim barvi. Tako bodo superge ostale v ospredju, celoten videz pa bo še vedno uravnotežen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: tportal.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
moda superge različne barve bele superge
Moda

To krilo bo največji hit letošnjega leta

Oddaje

Nuša na skupnem snemanju zasenčila konkurenco

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1496