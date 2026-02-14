4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo

Cvetlične obleke s potiskom iz 70. let
Cvetlični vzorci, značilni za sedemdeseta leta, se vračajo v velikem slogu. Gre za izrazite, nekoliko večje potiske, pogosto v toplih barvah in z retro pridihom, ki spominjajo na boemski duh tistega časa. Takšne obleke so bile nekoč simbol svobode in sproščenosti, danes pa jih nosimo kot ženstven in hkrati udoben kos za vsak dan. Sodobne različice so običajno nekoliko bolj strukturirane, kroji pa prilagojeni današnji silhueti, zato delujejo manj kostumsko in bolj elegantno, poroča Tportal.
Kako jih kombinirati?
Najlepše pridejo do izraza v kombinaciji z enostavnimi sandali ali gležnjarji ter minimalističnimi modnimi dodatki. Še posebej bodo zaživele v spomladanskih in poletnih mesecih.
Napoleon jakne
Napoleon jakne so prepoznavne po bogatih gumbih, okrasnih detajlih in vojaško navdihnjenih krojih. Njihova zgodovina sega v 19. stoletje, v modo pa so se večkrat vrnile, predvsem kot izraz močne in samozavestne silhuete, piše Tportal in dodaja, da jih danes ponovno vidimo v kolekcijah znanih modnih hiš, pogosto v nekoliko mehkejših materialih in sodobnih barvah.
Kako jih kombinirati?
Takšna jakna lahko povsem preoblikuje preprost videz, saj doda kanček dramatike in prestiža. Nosimo jo lahko h kavbojkam in osnovni majici za kontrast med vsakdanjim in elegantnim ali pa jo kombiniramo z obleko za bolj dovršen večerni videz.
Visoke superge iz 2010. let
Visoke superge, ki so bile zelo priljubljene v začetku prejšnjega desetletja, se vračajo kot simbol urbane in športne estetike, poroča Tportal. Takrat so jih pogosto nosili v kombinaciji z ozkimi kavbojkami in usnjenimi jaknami, danes pa jih vidimo v bolj sproščenih in trendovskih kombinacijah, na primer s širokimi hlačami ali celo s krili.
Njihova prednost je udobje, hkrati pa dajejo videzu mladosten in nekoliko uporniški značaj. Sodobni modeli so pogosto izdelani iz lažjih materialov in v nevtralnih ali pastelnih odtenkih, kar omogoča lažje vključevanje v vsakdanjo garderobo.
Bluze z mašno iz 80. let
Bluze z izrazito mašno okoli vratu so eden najbolj prepoznavnih kosov iz osemdesetih let. Takrat so simbolizirale moč in eleganco ter so bile pogosto del poslovne mode, piše Tportal. Danes se vračajo v bolj prefinjeni in nežnejši obliki, z mehkejšimi materiali in manj togo silhueto.
Mašna doda videzu ženstvenost in rahlo romantičen pridih, hkrati pa ostaja dovolj elegantna za službene ali bolj formalne priložnosti. Takšno bluzo lahko nosimo z elegantnimi hlačami ali krilom, za bolj sodoben učinek pa jo kombiniramo tudi z džinsom.
Vir: tportal.hr
