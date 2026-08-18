Pozabite na bele superge, to bo glavni trend jeseni

Jesenske modne smernice dokazujejo, da superge že dolgo niso več le športna obutev. V ospredju so modeli, ki združujejo udobje in eleganco, zaradi česar jih bomo brez slabe vesti nosile tako v pisarno kot na večerno druženje, piše hrvaški Tportal. Več o trendi, o katerih pišejo, pa v nadaljevanju.

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Nizki profili so nova modna obsesija

Letošnjo jesen bodo prevladovale superge z nizkim profilom. Debele podplate in robustne modele bodo zamenjale ožje silhuete s tanjšimi podplati, ki delujejo bolj elegantno in ženstveno. Takšni modeli se odlično podajo k krojenim hlačam, pleteninam in dolgim plaščem ter ustvarijo urejen videz brez odpovedovanja udobju.

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Semiš prevzema glavno vlogo

Eden največjih trendov sezone je brez dvoma semiš. Mehka tekstura daje supergam občutek topline in prestiža, hkrati pa se čudovito ujema z jesensko garderobo. Posebej priljubljeni bodo modeli v bež, peščenih in svetlo rjavih odtenkih, ki se popolno zlijejo z naravno paleto barv, značilno za hladnejši del leta.

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Bordo rdeča je barva, ki jo bomo videvale povsod

Med vsemi trendovskimi odtenki najbolj izstopa bordo rdeča. Gre za bogato in sofisticirano barvo, ki lahko popestri tudi najbolj preprost stajling. Bordo superge se odlično ujemajo z jeansom, sivimi poslovnimi hlačami ali črnimi krili, zato ni presenetljivo, da jih modni poznavalci označujejo za enega največjih jesenskih hitov.

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Satenasti detajli in vpliv baletk

Romantični vpliv baletnih copat se nadaljuje tudi v novi sezoni. Superge s satenastimi detajli ali celo v celoti iz satena ponujajo elegantno alternativo balerinkam. So lahke, minimalistične in dovolj prefinjene za bolj formalne priložnosti, hkrati pa zagotavljajo več udobja kot klasična elegantna obutev.

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Leopardji vzorec ostaja na modnem prestolu

Če obstaja vzorec, ki ga letos preprosto ne moremo spregledati, je to leopardji potisk. Čeprav velja za drzno izbiro, ga je presenetljivo enostavno kombinirati. Leopardje superge odlično dopolnijo enobarvne kombinacije in stajlingu dodajo značaj ter modno samozavest.

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Srebrne superge za pridih glamurja

Tudi kovinski odtenki ostajajo med najbolj priljubljenimi trendi. Srebrne superge so idealna izbira za vse, ki želijo v svojo garderobo vnesti nekaj svežine. Lepo se podajo tako k športnim kot bolj elegantnim kombinacijam in dokazujejo, da je lahko tudi vsakodnevna obutev nekoliko bolj glamurozna.

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Navdih pri jazzu in derby slogu

Med najbolj zanimivimi novostmi so modeli, navdihnjeni po jazz in derby obutvi. Zanje so značilni izjemna lahkotnost, nizek profil in oprijeta oblika. Takšne superge bodo navdušile predvsem ženske, ki si želijo elegantnejše alternative klasičnim športnim copatom. Odlično se podajo k širokim hlačam, midi krilom in pletenim oblekam.

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